交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Andre Cronje 的 Flying Tulip，一個全棧鏈上交易所，宣布已在私募融資輪中籌集了 2 億美元。該交易所還計劃以相同估值開放 FT 代幣的鏈上公開銷售。Andre Cronje 的 Flying Tulip，一個全棧鏈上交易所，宣布已在私募融資輪中籌集了 2 億美元。該交易所還計劃以相同估值開放 FT 代幣的鏈上公開銷售。

Andre Cronje's Flying Tulip 完成 2 億美元融資

作者：Cryptodaily
2025/09/30 19:49
OpenLedger
OPEN$0,28004-4,96%
PUBLIC
PUBLIC$0,03347+0,66%
TokenFi
TOKEN$0,006975-5,37%

Andre Cronje 的 Flying Tulip，一個全棧式鏈上交易所，宣布已在私募輪融資中籌集了 2 億美元。該交易所還計劃以相同估值開放 FT 代幣的鏈上公開銷售。 

該倡議旨在為數字資產提供統一的市場結構，將原生穩定幣、現貨和衍生品交易以及鏈上保險結合在一個為效率而設計的系統中。 

Flying Tulip 籌集 2 億美元 

Flying Tulip，Andre Cronje 的最新項目，已在私募輪中籌集了 2 億美元。該平台還以相同估值開放其原生 FT 代幣的公開銷售。這家總部位於紐約的初創公司於 9 月 29 日宣布了融資和 FT 代幣銷售，並補充說它正在建立一個完整的鏈上交易平台。根據計劃，Flying Tulip 將原生穩定幣、貨幣市場、現貨和衍生品選擇權以及保險結合到一個單一系統中。該公司補充說，通過交叉保證金連接一切可以使終端用戶的資本更加高效。 

該公司還表示，公開銷售將直接在多個網絡上鏈上進行。其他詳細信息，包括支持的資產、發布時的流通量和官方合約地址，將發布在 Flying Tulip 的網站上，以最小化網絡釣魚風險。該公司計劃在私募和公開階段之間籌集 10 億美元資金，其中高達 8 億美元將提供給公眾。 

沒有代幣分配的激勵措施？

發布的關鍵特點之一是永久性鏈上贖回權。FT 的私人和公共買家可以隨時銷毀代幣並收回他們對資產的原始貢獻。這最小化了下行風險並保護投資者，同時使項目與典型的代幣發布區分開來。Flying Tulip 澄清說，一個隔離的鏈上儲備將處理贖回，這將由融資的資本提供資金。所有合約將包括隊列和速率限制機制，以維持系統的償付能力並防止濫用。此外，贖回權不受保險保障，並受儲備規模和協議規則的約束。 

此外，FT 代幣在公開銷售結束前將保持不可轉讓。這將有助於降低快速套利交易的風險。因此，買家在認購期間將無法交易或轉讓他們的代幣。項目背後的團隊在發布時也不會收到任何代幣。相反，團隊成員將通過公開市場回購獲得代幣敞口。回購將由協議收入的一部分提供資金，並將遵循已發布的時間表。 

機構級市場結構 

Flying Tulip 列出了一系列支持者，包括 Brevan Howard Digital、CoinFund、DWF、FalconX、Hypersphere、Lemniscap、Nascent、Republic Digital、Selini、Sigil Fund、Susquehanna Crypto、Tioga Capital 和 Virtuals Protocol。創始人 Andre Cronje 表示， 

該公司將在公開銷售前披露其鏈、資產、初始流通量和官方銷售合約。

免責聲明：本文僅供參考。它不提供或意圖用作法律、稅務、投資、財務或其他建議。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0,0000095-51,53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0,06182-5,22%
Griffin AI
GAIN$0,006879+22,35%
MAY
MAY$0,02797-0,24%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0,05351-15,69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

現在最值得關注的加密貨幣預售：BlockchainFX、BlockDAG 和 JetBolt

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 737,16
$104 737,16$104 737,16

-0,30%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 552,43
$3 552,43$3 552,43

+0,93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,17
$163,17$163,17

-1,87%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4549
$2,4549$2,4549

-2,93%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17697
$0,17697$0,17697

-1,26%