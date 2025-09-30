Andre Cronje's Flying Tulip 完成 2 億美元融資

Andre Cronje 的 Flying Tulip，一個全棧式鏈上交易所，宣布已在私募輪融資中籌集了 2 億美元。該交易所還計劃以相同估值開放 FT 代幣的鏈上公開銷售。

該倡議旨在為數字資產提供統一的市場結構，將原生穩定幣、現貨和衍生品交易以及鏈上保險結合在一個為效率而設計的系統中。

Flying Tulip 籌集 2 億美元

Flying Tulip，Andre Cronje 的最新項目，已在私募輪中籌集了 2 億美元。該平台還以相同估值開放其原生 FT 代幣的公開銷售。這家總部位於紐約的初創公司於 9 月 29 日宣布了融資和 FT 代幣銷售，並補充說它正在建立一個完整的鏈上交易平台。根據計劃，Flying Tulip 將原生穩定幣、貨幣市場、現貨和衍生品選擇權以及保險結合到一個單一系統中。該公司補充說，通過交叉保證金連接一切可以使終端用戶的資本更加高效。

該公司還表示，公開銷售將直接在多個網絡上鏈上進行。其他詳細信息，包括支持的資產、發布時的流通量和官方合約地址，將發布在 Flying Tulip 的網站上，以最小化網絡釣魚風險。該公司計劃在私募和公開階段之間籌集 10 億美元資金，其中高達 8 億美元將提供給公眾。

沒有代幣分配的激勵措施？

發布的關鍵特點之一是永久性鏈上贖回權。FT 的私人和公共買家可以隨時銷毀代幣並收回他們對資產的原始貢獻。這最小化了下行風險並保護投資者，同時使項目與典型的代幣發布區分開來。Flying Tulip 澄清說，一個隔離的鏈上儲備將處理贖回，這將由融資的資本提供資金。所有合約將包括隊列和速率限制機制，以維持系統的償付能力並防止濫用。此外，贖回權不受保險保障，並受儲備規模和協議規則的約束。

此外，FT 代幣在公開銷售結束前將保持不可轉讓。這將有助於降低快速套利交易的風險。因此，買家在認購期間將無法交易或轉讓他們的代幣。項目背後的團隊在發布時也不會收到任何代幣。相反，團隊成員將通過公開市場回購獲得代幣敞口。回購將由協議收入的一部分提供資金，並將遵循已發布的時間表。

機構級市場結構

Flying Tulip 列出了一系列支持者，包括 Brevan Howard Digital、CoinFund、DWF、FalconX、Hypersphere、Lemniscap、Nascent、Republic Digital、Selini、Sigil Fund、Susquehanna Crypto、Tioga Capital 和 Virtuals Protocol。創始人 Andre Cronje 表示，

該公司將在公開銷售前披露其鏈、資產、初始流通量和官方銷售合約。

免責聲明：本文僅供參考。它不提供或意圖用作法律、稅務、投資、財務或其他建議。