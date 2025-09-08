分析師預期聯邦儲備局將於九月降息

重點： 分析師暗示美聯儲可能降息50個基點。

勞動市場疲軟推動降息猜測。

市場定價反映向激進寬鬆政策轉變。

渣打銀行預測美聯儲可能在2025年9月降息50個基點，儘管缺乏主要利益相關者的官方確認，但分析師討論仍在加劇。

這次可能的降息可能影響市場，特別是BTC和ETH，因為投資者預期貨幣政策變化，影響傳統和加密貨幣領域。

美聯儲在勞動市場疲軟中預測降息50個基點

渣打銀行預測美聯儲將在9月降息50個基點，超過先前預期的25個基點。這一預期是基於上個月報告的疲弱勞動市場數據。分析師暗示這種情況導致市場討論增加以及對大規模寬鬆政策的期望提高。

市場反應顯示降息的可能性為100%，儘管關於幅度的爭論仍在繼續。尚未有官方確認從主要央行渠道發布，但次要來源報導對此舉的猜測強烈。包括RSM的Joseph Brusuelas在內的首席分析師強調央行面臨的挑戰立場，表示：

加密市場在潛在經濟轉變中保持警惕

你知道嗎？ 2020年3月，美聯儲大幅降息導致風險資產（包括Bitcoin和Ethereum）迅速復甦，展示了對大規模寬鬆措施的即時正面價格反應。

Bitcoin (BTC) 仍是加密貨幣市場的主要參與者，價格為$111,008.41，市值達到$2,211,034,286,145.18。在過去30天內，BTC價格降低了4.66%，平衡了其90天內的總體上升趨勢。來自CoinMarketCap的數據反映了其應對經濟變化的能力。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於2025年9月8日12:10（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu的研究團隊表示，如果進行更大幅度的降息，潛在經濟結果可能包括減緩下行趨勢。降息通常會催化金融條件和交易量的變化，特別是在波動較大的領域。這一歷史先例使加密貨幣領域對重大變化保持警惕。