分析師預期聯邦儲備局將在9月降息的文章發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：分析師暗示美聯儲可能降息50個基點。勞動市場疲軟推動降息猜測。市場定價反映向激進寬鬆政策轉變。渣打銀行預測，聯邦儲備局可能在2025年9月將利率降低50個基點，儘管缺乏主要利益相關者的官方確認，但分析師討論日益激烈。可能的降息可能影響市場，特別是BTC和ETH，因為投資者預期貨幣政策變化，影響傳統和加密貨幣領域。 美聯儲在勞動市場疲軟中預測降息50個基點 渣打銀行預測聯邦儲備局將在9月降息50個基點，超過先前預期的25個基點。這一預期是在上個月報告的勞動市場數據疲軟之後提出的。分析師表示，這種情況導致市場討論增加以及對大規模寬鬆政策的期望提高。市場反應顯示降息的可能性為100%，但關於幅度的爭論仍在繼續。主要央行渠道尚未有官方確認，但次要消息來源報告稱對此舉的猜測十分激烈。包括RSM的Joseph Brusuelas在內的首席分析師強調央行面臨的挑戰，表示："這是一個鋼絲。勞動市場正在惡化，但通脹尚未回到目標水平。" 加密市場在潛在經濟變化中保持警惕 你知道嗎？2020年3月，聯邦儲備局的大幅降息導致風險資產（包括Bitcoin和Ethereum）迅速復甦，展示了對大規模寬鬆措施的即時積極價格反應。 Bitcoin (BTC) 仍然是加密貨幣市場的主要參與者，價格為$111,008.41，市值為$2,211,034,286,145.18。在過去30天內，BTC經歷了-4.66%的下降，平衡了其90天內總體上升趨勢。來自CoinMarketCap的數據反映了其應對經濟變化的能力。 Bitcoin(BTC)，日線圖，在CoinMarketCap上的截圖於...

分析師預期聯邦儲備局將於九月降息

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:18
重點：
  • 分析師暗示美聯儲可能降息50個基點。
  • 勞動市場疲軟推動降息猜測。
  • 市場定價反映向激進寬鬆政策轉變。

渣打銀行預測美聯儲可能在2025年9月降息50個基點，儘管缺乏主要利益相關者的官方確認，但分析師討論仍在加劇。

這次可能的降息可能影響市場，特別是BTC和ETH，因為投資者預期貨幣政策變化，影響傳統和加密貨幣領域。

美聯儲在勞動市場疲軟中預測降息50個基點

渣打銀行預測美聯儲將在9月降息50個基點，超過先前預期的25個基點。這一預期是基於上個月報告的疲弱勞動市場數據。分析師暗示這種情況導致市場討論增加以及對大規模寬鬆政策的期望提高。

市場反應顯示降息的可能性為100%，儘管關於幅度的爭論仍在繼續。尚未有官方確認從主要央行渠道發布，但次要來源報導對此舉的猜測強烈。包括RSM的Joseph Brusuelas在內的首席分析師強調央行面臨的挑戰立場，表示：

加密市場在潛在經濟轉變中保持警惕

你知道嗎？ 2020年3月，美聯儲大幅降息導致風險資產（包括Bitcoin和Ethereum）迅速復甦，展示了對大規模寬鬆措施的即時正面價格反應。

Bitcoin (BTC) 仍是加密貨幣市場的主要參與者，價格為$111,008.41，市值達到$2,211,034,286,145.18。在過去30天內，BTC價格降低了4.66%，平衡了其90天內的總體上升趨勢。來自CoinMarketCap的數據反映了其應對經濟變化的能力。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於2025年9月8日12:10（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu的研究團隊表示，如果進行更大幅度的降息，潛在經濟結果可能包括減緩下行趨勢。降息通常會催化金融條件和交易量的變化，特別是在波動較大的領域。這一歷史先例使加密貨幣領域對重大變化保持警惕。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/markets/analysts-predict-fed-rate-cut-september/

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

