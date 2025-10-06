交易所DEX+
加密貨幣新聞 Ripple新聞再次成為頭條，分析師預測如果SEC批准XRP ETF，將會有大量資金流入。現在有人預測在第一年可能會有100億至200億美元流入該代幣。 隨著期貨未平倉合約已經打破記錄，且最近數據確認現貨需求增長，XRP的定位看起來比以往任何時候都更強勁。因此，分析師正在研究更多山寨幣，因為Bitcoin遇到了障礙。以下是完整詳情： Ripple新聞可能吸引高達200億美元 - XRP分析師表示 美國現貨XRP ETF的前景在加密貨幣和機構圈引起了樂觀情緒。一些分析師認為，如果ETF獲得批准，XRP在第一年可能吸引100億至200億美元的資金。交易者認識到，這可能意味著XRP採用的決定性時刻，並加強其市場地位。 在Top Trader中，分析師Scient指出，XRP一直在其2.80美元支撐區上方的下降三角形模式中整合。這種結構通常被視為強勁方向動能的前兆。XRP儘管經過反覆測試仍能保持這一區域，這助長了對潛在拋物線式上漲的期望。 此外，David Schwartz從Ripple日常領導轉為榮譽職位被描述為XRP成熟的象徵。這一舉動表明生態系統對個人領導的依賴減少，正進入更廣泛採用的階段。 如果ETF向前推進，機構參與者如資產管理者、對沖基金和企業財庫可能會將XRP視為受監管且易於進入的入口點。這一數十億美元的估計是基於與其他ETF發行觀察到的資金流動的比較。 雖然來自監管或更廣泛市場的風險仍然存在，但重要的是要記住，Ripple在聯邦法院戰勝了SEC。XRP代幣是...

分析師預測若 XRP ETF 獲批，首年資金流入將達 $10B-$20B

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 02:26
加密貨幣新聞

隨著分析師預測如果 SEC 批准 XRP ETF 將會有大量資金流入，Ripple 新聞再次成為頭條。現在有人預測在第一年可能會有 100 億至 200 億美元湧入該代幣。 

隨著期貨未平倉合約量已經打破記錄，以及最近數據確認現貨需求增長，XRP 的定位看起來比以往任何時候都更強勁。因此，分析師正在研究更多山寨幣，因為 Bitcoin 遇到了障礙。以下是完整詳情：

Ripple 新聞可能吸引高達 200 億美元 – XRP 分析師表示

美國現貨 XRP ETF 的前景已在加密貨幣和機構圈內引起樂觀情緒。一些分析師認為，如果 ETF 獲得批准，XRP 在第一年可能吸引 100 億至 200 億美元的資金。交易者認識到，這可能意味著 XRP 採用的決定性時刻，並加強其市場地位。

在 Top Trader 中，分析師 Scient 指出，XRP 一直在其 2.80 美元支撐區上方的下降三角形模式中整合。這種結構通常被視為強勁方向動能的前兆。XRP 儘管經過反覆測試仍能保持這一區域的能力，已經激發了對潛在拋物線式上漲的期望。

此外，David Schwartz 從 Ripple 日常領導職位轉變為榮譽職位被描述為 XRP 成熟的象徵。這一舉動表明生態系統對個人領導的依賴減少，正進入更廣泛採用的階段。

如果 ETF 向前推進，機構參與者如資產管理公司、對沖基金和企業財庫可能將 XRP 視為受監管且易於進入的入口點。這一數十億美元的估計是通過與其他 ETF 發行時觀察到的資金流動進行比較得出的。

雖然來自監管或更廣泛市場的風險仍然存在，但重要的是要記住，Ripple 在聯邦法院戰勝了 SEC。XRP 代幣的交易較上週增長了 7.2%，市場流入資金達到了 58 億美元。根據 CoinCodex，XRP 可能在未來三個月內達到 3.5 美元的標誌。

Layer Brett (LBRETT) 將迷因文化與 Layer 2 實用性結合

Layer Brett 迅速成為加密貨幣領域最令人興奮的名字之一，將迷因驅動的能量與嚴肅的技術相結合。使其脫穎而出的不僅僅是炒作，而是它為那些想要的不僅僅是投機性代幣的投資者提供切實利益的方式。

其令人興奮的特點之一是 LBRETT 持有者可以鎖定他們的代幣以賺取超過 600% 的年收益率，有效地將簡單的購買轉變為被動收入的來源。這增加了迷因幣很少提供的穩定性層，同時仍保留爆炸性上漲的機會。

此外，其基於 Layer 2 技術的基礎確保的不僅僅是更快的速度和更低的費用。它為 NFT、遊戲和 DeFi 的未來應用提供了可擴展性，讓持有者能夠訪問與代幣一起成長的更廣泛生態系統。通過投資 LBRETT，你本質上是在購買能夠支持真正創新的基礎設施。

同樣令人興奮的是它在 MemeFi 中的角色，在那裡幽默和文化與真正的金融實用性相遇。Layer Brett 利用病毒式能量，保持投資者的參與，同時還確保像無 KYC 參與這樣的機制使其在全球範圍內可訪問。

結論

Layer Brett 的崛起引發了與像 XRP 這樣的山寨幣巨頭的比較，但其軌跡暗示著更大的事物。在其正在進行的預售中已籌集超過 420 萬美元，這個新的迷因代幣有了一個非凡的開始。對於那些希望早期進入的人來說，Layer Brett 目前的價格僅為 0.0058 美元！

你能錯過 LBRETT 攀登加密貨幣明星之路嗎？立即獲取你的 LBRETT 代幣！

預售：Layer Brett | 快速且有回報的 Layer 2 區塊鏈

Telegram：Telegram：查看 @layerbrett

X：(1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo 不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的任何損害或損失負責。始終進行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev 是一位擁有多年報導加密貨幣和金融市場經驗的記者。他專注於數字資產的分析、新聞和預測，為讀者提供關於最新市場趨勢的深入且可靠的信息。他的專業知識和專業精神使他成為投資者、交易者以及任何關注加密世界動態的人的寶貴信息來源。

來源：https://coindoo.com/ripple-news-analyst-sees-10b-20b-inflows-first-year-if-xrp-etfs-approved/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

