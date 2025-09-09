分析公司警告，揭示對 Bitcoin 和山寨幣的預期！「關注美國通脹數據！」

新加坡加密貨幣公司 QCP Capital 評估了上週五發布的非農就業數據對市場和加密貨幣的影響。

QCP 分析師表示，他們在疲弱的就業數據之後提高了對降息的預期，並且隨著降息預期風險偏好增加了，但這種情況並未反映在加密貨幣市場上。

此時，股市已恢復，黃金達到了新高，但 Bitcoin (BTC) 和山寨幣獨立運行並呈現橫盤整理。

分析師表示，市場將橫向整合視為下行趨勢，且對9月到期的看跌期權需求增加了。

另一方面，分析師表示，儘管看跌趨勢增加和 ETF 資金流出，BTC 仍保持在 $110,000 以上，Ethereum (ETH) 保持在 $4,250 以上，聲稱這種整合反映了加密貨幣的韌性。

分析師還指出加密貨幣市場缺乏方向和信心，表示這種缺乏可能是由於市場對週四美國通脹報告持謹慎態度。

QCP 分析師最後補充說，除非有明確的催化劑，否則 Bitcoin 和加密貨幣市場可能會繼續整合。

如果 CPI 比預期上升 0.3% 以上，美聯儲降息的路徑可能會變得複雜。

然而，考慮到關稅因素，市場不會對這種情況感到太驚訝。

即使關稅政策導致數據暫時飆升，考慮到當前的經濟環境，Trump 政府不太可能進一步升級貿易爭端。

因此，除非本週的通脹數據導致過度反應，否則只要沒有重大催化劑，加密貨幣市場將繼續獲得強勁支持。"

*這不是投資建議。

