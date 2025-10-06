分析：ETF 成為 Bitcoin 新高的主要力量，單週淨流入超過 32 億美元

PANews 於 10 月 6 日報導，根據 Cointelegraph，主要 Bitcoin 財庫公司上週購買了超過 6,702 個 Bitcoin，投資約 12 億美元。日本的 Metaplanet 在一週內增加了 5,258 個 Bitcoin 的持有量。然而，Bitcoin 價格超過 125,000 美元的關鍵驅動因素來自現貨 Bitcoin ETF，這些 ETF 在一週內淨流入達到了 32.4 億美元，幾乎與 2024 年 11 月創下的前一週紀錄持平。
此外，今年機構購買 Bitcoin 的數量已遠遠超過礦工產出。根據金融服務公司 River 的分析，企業平均每天購買 1,755 個 Bitcoin，而 ETF 平均吸收 1,430 個，而礦工每天大約生產 900 個 BTC。多位分析師指出，ETF 的湧入加上流動性緊張，可能進一步加劇 Bitcoin 的波動性和增長潛力。
