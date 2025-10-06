交易所DEX+
PANews 於 10 月 6 日報導，根據 Cointelegraph，主要比特幣財庫公司上週購買了超過 6,702 個比特幣，投資約 12 億美元。日本的 Metaplanet 在一週內增加了 5,258 個比特幣的持有量。然而，推動比特幣價格超過 125,000 美元的關鍵因素來自現貨比特幣 ETF，這些 ETF 在一週內淨流入資金達到 32.4 億美元，幾乎與 2024 年 11 月創下的前一週紀錄持平。此外，今年機構購買比特幣的數量遠遠超過礦工產出。根據金融服務公司 River 的分析，企業平均每天購買 1,755 個比特幣，而 ETF 平均吸收 1,430 個，而礦工每天大約生產 900 個 BTC。多位分析師指出，ETF 的資金流入加上流動性緊張，可能進一步加劇比特幣的波動性和增長潛力。

分析：ETF 成為 Bitcoin 新高的主要力量，單週淨流入超過 32 億美元

作者：PANews
2025/10/06 13:22
PANews 於 10 月 6 日報導，根據 Cointelegraph，主要 Bitcoin 財庫公司上週購買了超過 6,702 個 Bitcoin，投資約 12 億美元。日本的 Metaplanet 在一週內增加了 5,258 個 Bitcoin 的持有量。然而，Bitcoin 價格超過 125,000 美元的關鍵驅動因素來自現貨 Bitcoin ETF，這些 ETF 在一週內淨流入達到了 32.4 億美元，幾乎與 2024 年 11 月創下的前一週紀錄持平

此外，今年機構購買 Bitcoin 的數量已遠遠超過礦工產出。根據金融服務公司 River 的分析，企業平均每天購買 1,755 個 Bitcoin，而 ETF 平均吸收 1,430 個，而礦工每天大約生產 900 個 BTC。多位分析師指出，ETF 的湧入加上流動性緊張，可能進一步加劇 Bitcoin 的波動性和增長潛力。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

