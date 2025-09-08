交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《比特幣狂熱買家的靈感》發表於BitcoinEthereumNews.com。 Saylor的比特幣億萬富翁之旅：比特幣狂熱買家的靈感 訂閱我們的通訊！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。作為一名加密貨幣作家，Bogdan的職責分為研究和撰寫文章，以及用他那接近政治不正確的幽默娛樂團隊，如果你願意，可以說他是一個有抱負的Bill Burr。 感謝他在科技、網絡安全、模型、健身、加密貨幣和其他不可名狀的主題等眾多領域超過12年的寫作經驗，他已成為團隊的真正資產。 雖然他在PrivacyAffairs擔任高級作家的職位讓他學到了關於自我管理能力的寶貴經驗，但他的整個寫作生涯一直是自我提升的練習。 現在，他已準備好深入研究加密貨幣，並教導人們如何在區塊鏈上控制自己的資金。隨著法定貨幣永遠貶值，Bitcoin和替代幣對Bogdan來說似乎是最合適的選擇。 Bogdan最大的職業成就，除了在Bitcoinist獲得主要作家的職位外，還有他在Blackwood Productions擔任寫作經理的5年經歷，在那裡他協調了一個由四名作家組成的團隊。 在那段時間裡，他學到了團隊合作的價值，以及創造一個能培養效率、積極性和友誼的工作環境的重要性。本網站使用cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用cookies。訪問我們的隱私中心或Cookie政策。我同意 來源：https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/這篇文章《比特幣狂熱買家的靈感》發表於BitcoinEthereumNews.com。 Saylor的比特幣億萬富翁之旅：比特幣狂熱買家的靈感 訂閱我們的通訊！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。作為一名加密貨幣作家，Bogdan的職責分為研究和撰寫文章，以及用他那接近政治不正確的幽默娛樂團隊，如果你願意，可以說他是一個有抱負的Bill Burr。 感謝他在科技、網絡安全、模型、健身、加密貨幣和其他不可名狀的主題等眾多領域超過12年的寫作經驗，他已成為團隊的真正資產。 雖然他在PrivacyAffairs擔任高級作家的職位讓他學到了關於自我管理能力的寶貴經驗，但他的整個寫作生涯一直是自我提升的練習。 現在，他已準備好深入研究加密貨幣，並教導人們如何在區塊鏈上控制自己的資金。隨著法定貨幣永遠貶值，Bitcoin和替代幣對Bogdan來說似乎是最合適的選擇。 Bogdan最大的職業成就，除了在Bitcoinist獲得主要作家的職位外，還有他在Blackwood Productions擔任寫作經理的5年經歷，在那裡他協調了一個由四名作家組成的團隊。 在那段時間裡，他學到了團隊合作的價值，以及創造一個能培養效率、積極性和友誼的工作環境的重要性。本網站使用cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用cookies。訪問我們的隱私中心或Cookie政策。我同意 來源：https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/

Bitcoin Hyper 買家的靈感來源

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:05



















































作為一名加密貨幣作家，Bogdan 的職責分為研究和撰寫文章，以及用他那接近政治不正確的幽默來娛樂團隊，如果你願意，可以說他是一位有抱負的 Bill Burr。

憑藉他在科技、網絡安全、模型設計、健身、加密貨幣和其他不便命名的主題等眾多領域超過 12 年的寫作經驗，他已成為團隊的真正資產。

雖然他在 PrivacyAffairs 擔任資深作家的職位讓他學到了關於自我管理能力的寶貴經驗，但他的整個寫作生涯一直是自我提升的練習。

現在，他已準備好深入研究加密貨幣，並教導人們如何在區塊鏈上控制自己的資金。隨著法定貨幣永遠貶值，Bitcoin 和其他加密貨幣似乎是 Bogdan 最合適的替代選擇。

Bogdan 最大的職業成就，除了在 Bitcoinist 獲得主要作家的職位外，還有他在 Blackwood Productions 擔任寫作經理的五年經歷，在那裡他協調了一個由四名作家組成的團隊。

在那段時間裡，他學到了團隊合作的價值，以及創造一個能夠培養效率、積極性和友誼的工作環境的重要性。

本網站使用 Cookie。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookie。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意


來源：https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,314.20
$104,314.20$104,314.20

-0.70%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,525.70
$3,525.70$3,525.70

+0.17%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.32
$162.32$162.32

-2.38%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4378
$2.4378$2.4378

-3.60%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17617
$0.17617$0.17617

-1.70%