比特幣中發生了一個幾乎不可能的事件：單獨礦工使用單一設備挖出了一個 BTC 區塊 – 他賺了多少錢

比特幣網絡上發生了一個罕見事件。一位僅擁有200 TH/s處理能力的獨立礦工成功解決了比特幣區塊編號913,593，獲得了總計3.129 BTC（約347,980美元）的獎勵。

區塊獎勵包括3.125 BTC區塊補貼（347,509美元）和0.004 BTC交易費用（471美元）。

CKpool開發者Con Kolivas認為，用如此低的處理能力解決一個區塊在統計學上幾乎是不可能的：

這種處理能力相當於僅一台2024年比特大陸Antminer S21。礦工的算力僅佔比特幣網絡總處理能力1.04 ZH/s的0.00002%。相比之下，主要公開交易的礦業公司MARA運營在59.4 EH/s，而IREN則為50 EH/s。

比特幣的總處理能力最近已超過1 ZH/s，達到了創紀錄水平。由於難度不斷上升、費用下降和收入縮減，小規模礦工通常選擇加入礦池以獲得穩定回報。然而，這一事件再次證明，雖然罕見，但單獨挖礦可能就像中彩票一樣。

*這不是投資建議。

