比特幣中發生了一個幾乎不可能的事件：單獨礦工使用單一設備挖出了一個 BTC 區塊 – 他賺了多少錢

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:35
比特幣
BTC$104 314,2-1,98%
SuperRare
RARE$0,03244-3,36%
COM
COM$0,00595-7,23%
SphereX
HERE$0,00012+0,84%
Major
MAJOR$0,10226-1,59%
Sologenic
SOLO$0,21365-4,63%
Blockstreet
BLOCK$0,01898-2,06%

比特幣網絡上發生了一個罕見事件。一位僅擁有200 TH/s處理能力的獨立礦工成功解決了比特幣區塊編號913,593，獲得了總計3.129 BTC（約347,980美元）的獎勵。

區塊獎勵包括3.125 BTC區塊補貼（347,509美元）和0.004 BTC交易費用（471美元）。

CKpool開發者Con Kolivas認為，用如此低的處理能力解決一個區塊在統計學上幾乎是不可能的：

這種處理能力相當於僅一台2024年比特大陸Antminer S21。礦工的算力僅佔比特幣網絡總處理能力1.04 ZH/s的0.00002%。相比之下，主要公開交易的礦業公司MARA運營在59.4 EH/s，而IREN則為50 EH/s。

比特幣的總處理能力最近已超過1 ZH/s，達到了創紀錄水平。由於難度不斷上升、費用下降和收入縮減，小規模礦工通常選擇加入礦池以獲得穩定回報。然而，這一事件再次證明，雖然罕見，但單獨挖礦可能就像中彩票一樣。

*這不是投資建議。

立即關注我們的TelegramTwitter帳號，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！

來源：https://en.bitcoinsistemi.com/an-almost-impossible-event-occurred-in-bitcoin-solo-miner-mined-a-btc-block-with-a-single-device-heres-how-much-money-he-made/

