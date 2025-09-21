Altcoin 飆升：79 種加密貨幣表現優於 Bitcoin

重點： 山寨幣季節指數記錄79種山寨幣在90天內表現優於比特幣。

自上個月以來持續保持動能。

市場影響激發了新的交易能量。

根據Coinmarketcap數據，山寨幣季節指數在9月21日達到了79，隨著79種頂級加密貨幣表現優於比特幣，連續四天保持其"山寨幣季節"狀態。

這突顯了市場向山寨幣的轉變，ETH和PENDLE有顯著的市場活動，同時加密貨幣領導者呼籲監管參與以促進市場穩定。

79種山寨幣超越比特幣：市場動態轉變

山寨幣動能保持強勁，79種加密貨幣的表現超過比特幣。這繼續吸引著投資者的注意力，表明市場情緒可能發生轉變。值得注意的是，這一波增長是繼去年12月創下87高點之後的表現。

即時影響已經顯現，各平台觀察到資本重新分配。特別是在ETH方面的大量質押和提款，標誌著活躍的市場參與。鯨魚和主要參與者繼續參與涉及ETH和Pendle的動態金融操作。

以太坊的飆升與山寨幣季節的演變

你知道嗎？ 山寨幣季節指數自上個月以來的持續增長強調了山寨幣市場主導地位的顯著擴張，讓人想起去年12月見證的顯著高點。

根據CoinMarketCap，以太坊(ETH)的交易價格約為$4,479.83，市值為$540.73億。該幣種佔市場的13.36%，流通供應量超過1.2070億。ETH的價格在過去24小時內增加了0.31%，在過去60天內飆升了20.09%，儘管交易量降低了39.19%。

以太坊(ETH)，每日圖表，截圖於2025年9月21日12:05（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

專家預計，山寨幣的持續主導地位可能會促使進一步的投資多樣化。關鍵金融人物的參與、改善的監管前景和增加的資本流動是推動現有市場趨勢的因素。歷史模式表明，DeFi和相關生態系統可能會產生潛在的連鎖反應，呼應過去的市場演變。