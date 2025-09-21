交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「山寨幣飆升：79種加密貨幣表現優於比特幣」發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：山寨幣季節指數記錄79種山寨幣在90天內表現優於比特幣。自上個月以來持續保持動能。市場影響激發了新的交易活力。根據Coinmarketcap數據，山寨幣季節指數在9月21日達到了79，連續四天保持「山寨幣季節」狀態，79種頂級加密貨幣表現優於比特幣。這突顯了市場向山寨幣的轉變，ETH和PENDLE有顯著的市場活動，加密貨幣領導者呼籲監管參與以促進市場穩定。 79種山寨幣超越比特幣：市場動態轉變 山寨幣動能依然強勁，79種加密貨幣表現超越比特幣。這繼續吸引著投資者的注意，表明市場情緒可能發生轉變。值得注意的是，這次飆升緊隨去年12月創下的87高點之後。立即影響已經顯現，各平台上觀察到資本重新配置。顯著的質押和提款，尤其是ETH，標誌著活躍的市場參與。鯨魚和主要參與者繼續參與涉及ETH和Pendle的動態金融操作。 「我們敦促共和黨同僚允許兩黨共同起草目前正在國會審議的加密貨幣市場結構立法。」– BlockBeats 以太坊飆升，山寨幣季節演變 你知道嗎？山寨幣季節指數自上個月以來的持續增長強調了山寨幣市場主導地位的顯著擴張，讓人想起去年12月見證的顯著高點。 根據CoinMarketCap，以太坊(ETH)目前交易價格約為$4,479.83，市值為$540.73億。該幣種佔市場13.36%，流通供應量超過1.207億。ETH價格在過去24小時內增加了0.31%，在過去60天內飆升了20.09%，儘管交易量降低了39.19%。 以太坊(ETH)，日線圖，截圖於2025年9月21日12:05（UTC +8）在CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap 專家預計，山寨幣持續的主導地位可能會促使進一步的投資多樣化。…這篇文章「山寨幣飆升：79種加密貨幣表現優於比特幣」發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：山寨幣季節指數記錄79種山寨幣在90天內表現優於比特幣。自上個月以來持續保持動能。市場影響激發了新的交易活力。根據Coinmarketcap數據，山寨幣季節指數在9月21日達到了79，連續四天保持「山寨幣季節」狀態，79種頂級加密貨幣表現優於比特幣。這突顯了市場向山寨幣的轉變，ETH和PENDLE有顯著的市場活動，加密貨幣領導者呼籲監管參與以促進市場穩定。 79種山寨幣超越比特幣：市場動態轉變 山寨幣動能依然強勁，79種加密貨幣表現超越比特幣。這繼續吸引著投資者的注意，表明市場情緒可能發生轉變。值得注意的是，這次飆升緊隨去年12月創下的87高點之後。立即影響已經顯現，各平台上觀察到資本重新配置。顯著的質押和提款，尤其是ETH，標誌著活躍的市場參與。鯨魚和主要參與者繼續參與涉及ETH和Pendle的動態金融操作。 「我們敦促共和黨同僚允許兩黨共同起草目前正在國會審議的加密貨幣市場結構立法。」– BlockBeats 以太坊飆升，山寨幣季節演變 你知道嗎？山寨幣季節指數自上個月以來的持續增長強調了山寨幣市場主導地位的顯著擴張，讓人想起去年12月見證的顯著高點。 根據CoinMarketCap，以太坊(ETH)目前交易價格約為$4,479.83，市值為$540.73億。該幣種佔市場13.36%，流通供應量超過1.207億。ETH價格在過去24小時內增加了0.31%，在過去60天內飆升了20.09%，儘管交易量降低了39.19%。 以太坊(ETH)，日線圖，截圖於2025年9月21日12:05（UTC +8）在CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap 專家預計，山寨幣持續的主導地位可能會促使進一步的投資多樣化。…

Altcoin 飆升：79 種加密貨幣表現優於 Bitcoin

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 12:12
Prompt
PROMPT$0.09093+6.43%
Index Cooperative
INDEX$0.883+0.34%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COM
COM$0.006109-6.64%
重點：
  • 山寨幣季節指數記錄79種山寨幣在90天內表現優於比特幣。
  • 自上個月以來持續保持動能。
  • 市場影響激發了新的交易能量。

根據Coinmarketcap數據，山寨幣季節指數在9月21日達到了79，隨著79種頂級加密貨幣表現優於比特幣，連續四天保持其"山寨幣季節"狀態。

這突顯了市場向山寨幣的轉變，ETH和PENDLE有顯著的市場活動，同時加密貨幣領導者呼籲監管參與以促進市場穩定。

79種山寨幣超越比特幣：市場動態轉變

山寨幣動能保持強勁，79種加密貨幣的表現超過比特幣。這繼續吸引著投資者的注意力，表明市場情緒可能發生轉變。值得注意的是，這一波增長是繼去年12月創下87高點之後的表現。

即時影響已經顯現，各平台觀察到資本重新分配。特別是在ETH方面的大量質押和提款，標誌著活躍的市場參與。鯨魚和主要參與者繼續參與涉及ETH和Pendle的動態金融操作。

以太坊的飆升與山寨幣季節的演變

你知道嗎？ 山寨幣季節指數自上個月以來的持續增長強調了山寨幣市場主導地位的顯著擴張，讓人想起去年12月見證的顯著高點。

根據CoinMarketCap，以太坊(ETH)的交易價格約為$4,479.83，市值為$540.73億。該幣種佔市場的13.36%，流通供應量超過1.2070億。ETH的價格在過去24小時內增加了0.31%，在過去60天內飆升了20.09%，儘管交易量降低了39.19%。

以太坊(ETH)，每日圖表，截圖於2025年9月21日12:05（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

專家預計，山寨幣的持續主導地位可能會促使進一步的投資多樣化。關鍵金融人物的參與、改善的監管前景和增加的資本流動是推動現有市場趨勢的因素。歷史模式表明，DeFi和相關生態系統可能會產生潛在的連鎖反應，呼應過去的市場演變。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/altcoin/altcoin-season-outperforming-bitcoin/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06182-5.22%
Griffin AI
GAIN$0.006879+22.35%
MAY
MAY$0.02797-0.24%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05351-15.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

現在最值得關注的加密貨幣預售：BlockchainFX、BlockDAG 和 JetBolt

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,755.87
$104,755.87$104,755.87

-0.28%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,552.43
$3,552.43$3,552.43

+0.93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.20
$163.20$163.20

-1.85%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4562
$2.4562$2.4562

-2.88%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17705
$0.17705$0.17705

-1.21%