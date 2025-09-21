山寨幣季輪動見 SUI、SEI 和 VET 前進；Zexpire 為零售交易者突顯固定風險期權

數位資產市場的動能已轉向次級代幣，促使SUI、SEI和VET價格顯著攀升。過去一週，這些資產的交易量已超過許多較大的幣種，表明隨著參與者尋求主流幣種之外的新機會，資金正在持續輪動。

除了現貨收益外，衍生品活動也通過Zexpire的固定風險期權吸引了興趣，這是一種旨在為散戶交易者在價格波動中投機時提供明確成本限制的產品。該平台的模式在這次山寨幣上漲期間獲得了關注，表明隨著對小市值資產的熱情重燃，對直接風險狀況的需求也在增加。

Sui的飆升漣漪：從水元素到$5.35及更高

SUI於2023年推出，以日語中「水」的意思命名，以驚人的勢頭開始了它的旅程，在2024年3月27日之前突破美元大關並飆升至$2.18。夏季的短暫平靜被證明是暫時的；秋季在10月14日創下了$2.36的新紀錄，而12月則以$5.35為這一年畫上句點，同時網絡內鎖定的資產價值攀升至超過$20億。Sui基金會的Christian Williams稱這種社區驅動的增長「非凡」，這是對一個僅僅起步不久卻已經能與更成熟名稱競爭的項目的恰當描述。

研究歷史模式的分析師現在看到了幾種可能的路徑。1月6日收集的預測表明，到2025年底平均價格將接近$3，2026年可能降低到$1.15，如果長期動能持續，到2030年可能躍升至約$31。一個流行的模型設想了五個不同的波浪，第三波已經在當前水平達到頂峰，第五波可能在明年5月達到接近$9.38的高點。這種波動呼應了更廣泛的加密貨幣週期，其中Bitcoin的減半和Ethereum的穩定升級經常引發對更年輕、更快速網絡的興趣。

Zexpire引入一鍵簡便操作捕捉加密期權熱潮

加密期權已成為DeFi增長最快的領域之一，其日交易量平均約$30億。傳統上，這個市場長期以來一直由專業人士主導，但現在它開始向更廣泛的受眾開放。

Zexpire，第一個0DTE DeFi協議，消除了期權交易的複雜性，將其轉變為一鍵預測體驗。該過程簡化為二元選擇：用戶押注價格在未來24小時內是否會保持在定義範圍內或突破。

簡單來說，使用Zexpire交易的工作原理是：猜對了，你就贏了。猜錯了，你的損失上限為你的投注額。沒有追加保證金通知。沒有連鎖清算。

$ZX作為Zexpire簡化期權交易背後的燃料

要通過Zexpire從波動性中獲利，你需要其原生代幣ZX。它作為治理代幣，並為持有者提供遊戲票折扣和損失現金返還。

在交易所首次亮相之前，$ZX可以以僅$0.003的種子訪問價格獲得，比計劃上市價格$0.025便宜近800%。

除了降低的價格外，早期參與者還能獲得更多優勢，例如：

TGE前高達5%的質押獎勵

忠誠度獎金

空投和測試版訪問權限

$ZX隨每個階段上漲 — 立即購買獲得最大折扣

Zexpire還內置了通縮機制。20%的平台費用將被銷毀，並設計了回購計劃以支持需求。$ZX可在多個鏈上使用，包括Base、Solana、TON和Tron，並可直接用卡購買。

為什麼$ZX可能是下一個突破性代幣

期權交易已成為加密貨幣最大的增長故事之一。BTC期權交易量經常達到數十億，但參與者主要是專業人士。Zexpire正在通過將其簡化為快速、遊戲化的格式來進行反向押注。

HYPE通過在Hyperliquid上乘著衍生品熱潮成為本輪週期中最強勁的代幣之一。Zexpire的目標是在期權領域做同樣的事情，但採用更廣泛的零售角度：固定風險機制和遊戲簡便性使其對任何人都可訪問。

如果Zexpire能夠捕捉到HYPE所獲得的哪怕一小部分動能，$ZX可能成為DeFi的下一個突破性代幣。

購買$ZX，下一個突破性代幣

Sei的衝刺：最快的鏈能否迎來第二春？

Sei於2023年8月亮相，以閃電般的速度和低廉的費用迅速進入市場，隨後在11月通過歡迎Circle的USD Coin加倍下注。這種令人興奮的組合使該代幣在去年3月達到歷史峰值，但即使在5月V2改版到來後，光環也逐漸褪去。隨著更廣泛市場的攀升，SEI卻下滑，在2025年1月23日穩定在約$0.3385，讓追隨者們懷疑這位曾經勢不可擋的短跑選手是否只是暫時喘息。

在其核心，Sei是一個專為交易數位資產而建的家園，旨在結合大型交易所的覆蓋範圍與公共網絡的開放性。區塊確認只需眨眼間—約四分之一秒—這要歸功於節能共識模型，該模型獎勵幣持有者幫助保護鏈安全。通過讓許多不同代幣在同一快速軌道上交換位置，Sei旨在避開阻礙較老對手的笨重橋接和緩慢隊列，提供比重量級鏈更流暢的體驗，在重量級鏈中費用和等待時間往往會急劇增加。

VeChain通往2025年的道路：從供應鏈到輝煌價格期望

運動鞋上的智能標籤、溫度追蹤的牛排和防篡改的奢侈品包已經通過VeChain的數字賬本講述著它們的故事。該網絡由前Louis Vuitton高管Sunny Liu和會計師Jay Zhang創立，將微型傳感器與其自己的代幣VET配對，使BMW、WalMart和LVMH等品牌能夠追蹤商品從工廠到最終銷售的全過程。更快的數據傳輸使這些故事流暢，而第二個代幣VTHO則支付數字郵資。一份環保宣言強調了每一步，承諾在應對氣候挑戰時，共同行動勝過單獨努力。

名為Galactica、Hayabusa和Intergalactic的新升級計劃於今年推出，構成1月9日公布的2025年路線圖的核心。這些里程碑有助於解釋為什麼VET能夠經受住更廣泛的加密風暴，在1月17日徘徊在接近$0.0554的水平，表現優於許多物聯網競爭對手。同一天繪製的預測顯示，該幣在2025年的平均價格為$0.10，可能觸及$0.15，然後在2026年攀升至$0.20，如果大規模採用到來，到2030年甚至可能達到$0.50。這些數字超過了幾個供應鏈代幣，並更接近已經乘上當前市場反彈的中型平台。

結論

SUI、SEI和VET本週保持了輪動活力，隨著資金從主流幣轉向小市值幣，延續了近期的收益。每個幣種都顯示出穩定的交易量和穩定的資金流入，支持了集會仍有上升空間的觀點。

雖然這些走勢看起來不錯，但Zexpire作為第一個將波動性轉化為明確盈利工具的DeFi場所脫穎而出。用戶只需一鍵選擇Bitcoin是保持在範圍內還是突破。損失僅限於投注額，沒有清算或追加保證金通知。每次操作都使用$ZX，早期買家獲得費用減免、回購和不斷增長的需求。現在購買$ZX也代表著一個有前景的機會。

