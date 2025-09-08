交易所DEX+
紐約，紐約 – 2025年9月7日：西班牙的卡洛斯·阿爾卡拉斯在2025年美國網球公開賽第十五天於USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行的男子單打決賽中擊敗義大利的揚尼克·辛納後，走向他的團隊包廂時做出反應。（照片由Al Bello/Getty Images提供）Getty Images 卡洛斯·阿爾卡拉斯在週日晚上以6-2、3-6、6-1、6-4擊敗揚尼克·辛納後，贏得了他的第二個美國公開賽冠軍和世界第一排名。這位義大利選手將世界頂尖選手的位置讓給了他的強大對手，始終處於劣勢。比賽的節奏只由一支球拍掌控。用電影術語來說，辛納是阿爾卡拉斯的莫扎特面前的薩列里。川普總統的安保安排使得世界上兩位最佳球員的藍地毯入場延遲了近50分鐘，數百名場外觀眾錯過了這位22歲選手精彩的開場表現。阿爾卡拉斯和辛納在大滿貫決賽的三部曲始於一場史詩般的法國公開賽決賽，持續了長達五小時二十九分鐘。阿爾卡拉斯在那場大片中上演了胡迪尼式的逃脫並獲勝，之後又有兩場紮實的續集。辛納在溫布頓四盤比賽中壓制了狀態不佳的西班牙人，而阿爾卡拉斯在這裡回敬了他。雖然辛納在SW19僅僅是在與格里戈爾·迪米特洛夫的16強賽中，對方在領先兩盤的情況下因傷退賽才得以驚險生存，但阿爾卡拉斯在法拉盛草地公開賽主賽事的15天裡一直披著不敗的外衣。他在所打的22盤比賽中只輸了一盤，而且那主要是因為他的一發球出現了不太可能的波動，使辛納在一盤平的情況下短暫地回到了比賽中。之後，阿爾卡拉斯重重地打擊了對手...

Alcaraz 在美國公開賽決賽中擊敗 Sinner 成為網球界頂尖高手

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:46
紐約，紐約 – 9月7日：西班牙的卡洛斯·阿爾卡拉斯在2025年美國網球公開賽第十五天的男子單打決賽中擊敗義大利的揚尼克·辛納後，走向他的團隊包廂時做出反應。比賽於2025年9月7日在紐約市的USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行。（照片由Al Bello/Getty Images提供）

Getty Images

卡洛斯·阿爾卡拉斯在週日晚上以6-2、3-6、6-1、6-4擊敗揚尼克·辛納後，奪得他的第二個美國網球公開賽冠軍和世界第一排名。這位義大利選手將世界頂尖選手的位置讓給了他的強大對手，並始終處於劣勢。

賽事的節奏只由一支球拍主導。用電影術語來說，辛納是阿爾卡拉斯的莫扎特身邊的薩列里。川普總統的安保安排使得世界上兩位最佳球員的藍地毯入場延遲了將近50分鐘，數百名場外觀眾因此錯過了這位22歲選手的精彩開場。

阿爾卡拉斯和辛納在大滿貫決賽的三部曲始於一場史詩級的法國網球公開賽決賽，該場比賽持續了驚人的五小時二十九分鐘。阿爾卡拉斯在那場大片中上演了胡迪尼式的逃脫並獲勝，之後又有兩場紮實的續集。辛納在溫布頓以四盤擊敗了狀態不佳的西班牙人，而阿爾卡拉斯在這裡回敬了他。

雖然辛納在SW19（溫布頓）僅僅是在與格里戈爾·迪米特洛夫的16強賽中，對方在領先兩盤的情況下因傷退賽才得以驚險生存，但阿爾卡拉斯在法拉盛草地的15天正賽中一直披著無敵的外衣。他在所打的22盤比賽中只輸了一盤，而且那主要是因為第一發球出現了不太可能的波動，使辛納在一盤平的情況下短暫地回到了比賽中。之後，阿爾卡拉斯以他那幾乎無法攻破的發球重新掌控局面，整個賽事中他的發球僅被破了三次。

他在網前的手上魔法和令人難以置信的接球仍然讓這位選手自己綻放出最燦爛的笑容。這就是那個無法戰勝的阿爾卡拉斯，一個剔除了在墨爾本和溫布頓使他脫軌的遊戲中搖擺不定的表現的人。他的比賽打法顯示出日益成熟，但他仍然保持著那種孩童般的打球樂趣。這是在全力微笑背後的猛烈一二拳組合。

在紐約，阿爾卡拉斯提高了音量和速度，在決賽中打出42個制勝球 – 是對手的兩倍 – 同時保持著完全的控制和專注。他撫摸著球，就像在奧古斯塔的樹林間操縱球或將球輕輕放到果嶺上一樣。那著名的高爾夫揮桿慶祝動作也毫不突兀。

紐約，紐約 – 9月7日：義大利的揚尼克·辛納在2025年美國網球公開賽第十五天的男子單打決賽中對陣西班牙的卡洛斯·阿爾卡拉斯時回球。比賽於2025年9月7日在紐約市的USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行。（照片由Elsa/Getty Images提供）

Getty Images

辛納從未真正找到自己的狀態。第一發球拋棄了這位24歲的選手，不斷撞入網中，同時他只能向另一個方向飛來的時速130英里的子彈揮手告別。即使是辛納的地面抽擊攻擊也很少能在阿爾卡拉斯的遊樂場上擊倒那些小瓶子。在第二盤，當辛納抓住機會時，反擊開始了，但隨後他又回到了一種壓抑的斷斷續續狀態。除了那個給他立足點的完美回球局外，沒有大規模的攻擊，也沒有其他破發點。

阿爾卡拉斯至少五次破發了他的對手，以6-1輕鬆贏下第三盤。他的擊球令人著迷，引起了像史蒂芬·庫里、斯派克·李和同胞塞爾吉奧·加西亞等人的興奮反應。在辛納陣營，林賽·沃恩在比賽的大部分時間裡眉頭緊鎖。這是一條她的朋友無法駕馭的回轉賽道。

儘管這兩人在男子網壇遙遙領先於其他選手，但阿爾卡拉斯似乎在他們最近的交手中佔據上風。在過去兩個賽季中，他對陣這位義大利人的戰績為7勝1負，儘管其中一些比賽，包括北京和羅蘭·加洛斯的比賽，很容易就可能向另一個方向傾斜。

紐約，紐約 – 9月7日：西班牙的卡洛斯·阿爾卡拉斯在2025年美國網球公開賽第十五天的男子單打決賽中對陣義大利的揚尼克·辛納時回球。比賽於2025年9月7日在紐約市的USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行。（照片由Matthew Stockman/Getty Images提供）

Getty Images

阿爾卡拉斯在溫布頓從一開始就迷失了方向，在與法比奧·福格尼尼的五盤史詩戰中，他的發球成功率低於60%，而在決賽中僅為51%。辛納在這裡也遇到了類似的問題，他帶著57%的數據進入比賽。在真正重要的那一天，情況變得更糟。

阿爾卡拉斯現在在都靈ATP年終總決賽的積分競爭中領先超過2,500分，但最為耀眼的是世界第一的排名。辛納和阿爾卡拉斯已經贏得了最近的八個大滿貫，完美地各佔四個。

他們之間沒有什麼可以選擇的，但阿爾卡拉斯的一致性、臨床般的銳利和神奇的觸感使這場表現成為他在大滿貫決賽中打出的最佳表現，除了2024年在中央球場對諾瓦克·喬科維奇的那場摧毀性比賽外。另一次前往伊比薩島的旅行尚未確認。

來源：https://www.forbes.com/sites/timellis/2025/09/07/alcaraz-trumps-sinner-to-claim-us-open-title/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

