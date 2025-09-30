Alameda Research 回收 500 BTC，仍持有超過 $1B 資產

Alameda Research 持有超過 10 億美元的加密資產，即使在最近向債權人還款後。該基金的錢包又收到了價值超過 5800 萬美元的 500 BTC。

與 FTX 相關的已倒閉量化和對沖公司 Alameda Research 在其主要錢包之一中又收到了 500 BTC。隨著最新的資金流入，以及額外的 SOL 解鎖，Alameda Research 再次持有超過 10 億美元的資產。

這筆 BTC 資金流入來自一個標記為「WBTC 商家存款」的中介錢包，源於 Alameda 參與 WBTC 生態系統。這 500 BTC 通過一系列中介錢包轉移，顯示過去幾週的活動。

這些資金被追蹤到來自 QCP Capital 的存款，三週前開始轉入 Alameda 的錢包。這些錢包還通過 Alameda 的 WBTC 商家地址進行了轉移。

在其活躍期間，Alameda Research 擁有官方 WBTC 商家的身份，這意味著它可以接受 BTC 並鑄造 WBTC 代幣。WBTC 仍由 BitGo 發行，而 Alameda 不是託管人。

目前這批返回 Alameda 錢包的 500 BTC 可能來自其自有資金，從代幣化形式中解包。無論如何，Alameda 現在是這 500 BTC 的完全託管人。

這筆小額交易讓人想起之前 Alameda 在 FTX 破產前幾天從 FTX 提取資產的情況。WBTC 是主要流入之一，因為 Alameda 利用其 WBTC 商家身份解包資產並轉換為 BTC。由於 BTC 市場價格上漲，最近的資金流入甚至比 FTX 破產時的提款還要大。

Alameda 資金流入恰好在下一次 FTX 分配之前到達

轉入 Alameda 錢包的資金尚未轉移到另一個地址，在目前階段可能不會成為 FTX 當前分配的一部分。

按計劃，9 月底，另外 16 億美元將分配給債權人，這次是針對零售持有者。

最初，Alameda 的錢包被用來償還債權人，清算 SOL、NFT 和其他資產。隨著時間推移，這家量化基金從以前與 DeFi 的合作中重新填充了其錢包。Alameda 在其活動高峰期也是頂級 WBTC 贖回者之一，一度贖回高達 13,000 BTC。

Alameda 是否仍能訪問 Celsius 的 WBTC？

最近的交易引發了更多關於 WBTC 來源以及 Alameda 解包代幣並申領 BTC 能力的問題。

在 Celsius 破產之前，該平台向 FTX 存入了 24,000 WBTC。在某個時點，Celsius 擁有 FTX 交易所使用的 98% 的 WBTC。

之前的鏈上研究顯示，Alameda 的錢包處理了數千個 WBTC，很可能來自 Celsius。這些代幣沒有被贖回，而是被出售換取穩定幣。

Celsius 在收到交易所破產程序後的 3.77 億美元後，已經與 FTX 解決了所有索賠。

此前，Alameda 的活動是鑄造和贖回 WBTC 最繁忙的時期之一。這些代幣此後達到了相對平衡，總供應量為127,237。

FTX 是否正在復興其品牌？

最新交易再次引起人們對破產的 FTX 及其品牌的關注。FTT 代幣在短期內持續上漲，交易價格約為 0.94 美元。

另一個關注點是最近推出的Pacifica 永續 DEX，由 FTX 前首席運營官 Constance Wang 領導。

最近的交易引發了對 Alameda 投資組合的質疑，該投資組合尚未轉移到 FTX 破產錢包。該基金仍持有超過 400 萬 SOL，以及其 WBTC 商家錢包中超過 705 BTC。

FTX 並未捲土重來，但最新的加密貨幣活動表明該交易所對加密貨幣文化產生了持久影響。

