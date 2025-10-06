AI101 Labs 視 AI 與 Web3 合併為機器經濟核心

重點摘要： AI101 Labs 概述 AI 和 Web3 作為未來機器經濟工具。

AI101 Labs 管理合夥人楊怡蘭在矽谷舉行的 Silicon Valley 101 x RootData 峰會上的主題演講中強調了 AI 和 Web3 的融合。

這種整合的重要性在於推進去中心化 AI 基礎設施，對可擴展應用程式有潛在影響，但在沒有重大投資公告的情況下，市場反應仍然謹慎。

AI101 Labs 揭示未來經濟基礎設施

楊怡蘭分享了關於AI 和 Web3 整合如何形成未來經濟系統核心基礎設施的見解。她討論了四個有前景的 AI 軌道：代理支付、預測市場、去中心化計算和數據訓練作為變革力量。她的全面方法吸引了行業專業人士的關注。

許多專家將這種整合視為數字交易的轉折點。楊強調鏈上智能對推進自主機器功能至關重要，這一觀點與當前技術前沿趨勢一致。市場反應平淡。儘管受到高度關注，像 Ethereum 和 Bitcoin 這樣的主要加密貨幣僅顯示名義上的變化，說明了行業的謹慎樂觀態度。像肖風博士這樣的行業領袖認可了 AI-Web3 協同效應的潛力，強調其變革性角色。

加密貨幣市場和歷史興趣

你知道嗎？ 2025 年在香港舉行的全球 AI 獎項上發生了類似的 AI 和 Web3 技術整合事件，表明機構對這種融合持續感興趣。

CoinMarketCap 報告 Ethereum 目前市值為 5451 億美元，反映 24 小時價格增加了 0.67%。交易量激增至 429.9 億美元，增加了強勁的 83.27%。Ethereum 佔據 12.97% 的市場主導地位，在波動的經濟討論中展示穩定性。60 天走勢標誌著顯著增加了 22.81%。

Ethereum(ETH)，日線圖，截圖於 2025 年 10 月 6 日 07:25（UTC +8）的 CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu 研究團隊表示，擴大部署去中心化 AI 技術可能推動未來金融系統，強調更透明的價值衡量和數據利用。同時，分析師正在探索機器自主性如何與傳統金融治理互動。