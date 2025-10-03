交易所DEX+
AI 新創公司領先 2025 年 VC 融資，已增加到 1927 億美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/03 20:05

根據可用數據，今年人工智能初創企業的風險投資資金大幅增加，截至第三季度末，全球累計已超過1900億美元。 

這標誌著AI行業首次在單一年度內獲得超過50%的風投資金。然而，觀察家們警告可能存在一個潛在的「炒作泡沫」，這可能在未來造成問題。 

風險投資家正在投入數十億資金，但主要用於資助AI 

在全球最大市場美國，AI初創企業吸引了2502億美元風投資金中超過60%的份額，確認了該行業的主導地位。

根據數據提供商PitchBook的資料，全球風投今年迄今已向AI初創企業投資了1927億美元，創下全球新紀錄，使2025年更有可能成為首個超過一半風投資金傾向AI行業的年份。

這些資金的大部分直接流向了新興初創企業，如Anthropic和xAI，這兩家公司在本季度都獲得了數十億美元的融資，而一些知名度較低的初創企業則陷入困境。對於非AI專注的公司來說，情況更為嚴峻。 

「無論我們看向何處，市場都是二分化的，」PitchBook研究總監Kyle Sanford表示。「要麼你在AI領域，要麼不是。要麼你是大公司，要麼不是。」

雖然AI融資的增長證明了投資者對其潛力的熱情，但Sanford描述的「二分化」市場已成為一個日益增長的擔憂，因為這意味著那些未深度融入AI的公司和初創企業將難以吸引資金。 

數據已經顯示，今年全球獲得風險投資的公司總數在2025年可能會是多年來的最低水平，風險投資公司籌集新資金的數量也是如此。 

2025年所有風投交易中約有30%流向了AI公司，但由於大規模融資輪次，資金集中度甚至更高。

在最近一個季度，美國風投將62.7%的投資資金分配給了人工智能公司，全球投資者則分配了53.2%。 

可能引發未來衝突的潛在炒作泡沫 

毫無疑問，投資者正在競相尋找下一個最佳或潛在盈利的AI初創企業，並且言行一致地投入資金。然而，觀察家和資深投資者已開始警告可能正在形成泡沫。 

GIC Pte的首席投資官就是其中之一。據他表示，由於人們對這些公司的高期望，早期AI風險投資中現在正形成一個「炒作泡沫」。如果這些公司無法兌現承諾，可能會出現難以合理化創紀錄資金承諾的問題。 

最近在新加坡參加了Milken Institute亞洲峰會的首席投資官Bryan Yeo也持相同看法，他進一步警告可能出現財政風險事件，特別是在全球各國政府在疫情期間承擔了更多債務之後。 

「問題在於世界能否擺脫這大量債務，」他表示，並補充說政府在政治上很難讓選民削減支出並增加稅收。當經濟達到這一點時，它們最終可能會嚇到全球市場並導致對該國貨幣信心的喪失。

Source: https://www.cryptopolitan.com/ai-startups-lead-2025-vc-funding/

