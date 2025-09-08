交易所DEX+
歷經18年，《The Senior》足球電影終於登上大銀幕

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:55
Sul Ross State 大學的線衛 Mike Flynt 在 2007 年 10 月 13 日星期六於德克薩斯州 Alpine 對陣 Texas Lutheran 的大學美式足球賽前坐在看台上。59 歲的 Flynt 正在打線衛位置，這是他上次為 Lobos 隊效力後的 37 年。(美聯社照片/Matt Slocum)

版權所有 2007 美聯社。保留所有權利。

2007 年夏天，好萊塢製片人 Mark Ciardi 坐在辦公室時，看到了《洛杉磯時報》上一篇關於 Mike Flynt 的文章，這位 59 歲的老人最近加入了德克薩斯州西部 Sul Ross 州立大學的美式足球隊。Flynt 曾是 Sul Ross 的隊長和先發線衛，但在 1971 年他的大四賽季前因捲入一場打鬥而被學校開除。他一直對自己職業生涯的結束方式感到遺憾，所以在參加了一次同學會並聽取前隊友建議他再次嘗試美式足球後，他決定數十年後重返校園。

Ciardi 是前職業棒球投手，曾製作過幾部重要的體育電影，他認為 Flynt 的故事將成為一部理想的電影素材。因此，他聯繫了 Flynt 並前往位於德克薩斯州 Alpine 的 Sul Ross，該地距離聖安東尼奧西部約 375 英里，距離墨西哥邊境 90 英里。那個週末，在與 Flynt 及其教練、隊友和妻子會面後，Ciardi 與 Flynt 達成協議，尋求拍攝一部關於他生平的電影。

現在，將近 18 年後，Flynt 的故事終於登上大銀幕。9 月 19 日，電影《The Senior》將在全國各地的影院上映。

「Mike 得以一窺電影業務的運作，」Ciardi 笑著說。「有些事情需要時間才能成形。」

他補充道：「時間並不總是重要的。這些故事成為常青樹，無論它發生在 2007 年還是現在。這些故事引起共鳴。」

1987 年從棒球退役後，那一年他為密爾瓦基釀酒人隊投了四場比賽，Ciardi 在其他行業工作了十年，然後在 1990 年代末搬到了洛杉磯。當時，他在電影業有朋友，他想嘗試製片，可能是喜劇或驚悚片。但他的第一個重大突破是在 2002 年，推出了《The Rookie》，這是一部關於 Jim Morris 的電影，他是 Ciardi 的前隊友，35 歲才首次登上美國職棒大聯盟。

2004 年，Ciardi 製作了《Miracle》，一部關於美國冰球隊在 1980 年冬季奧運會贏得金牌的電影。兩年後，他製作了《Invincible》，一部關於 Vince Papale 的電影，他 30 歲才首次登上美國國家足球聯盟，儘管他從未在大學打過球。

當 Ciardi 在 2007 年遇到 Flynt 時，他設想 Flynt 的故事將與《The Rookie》和《Invincible》一起成為「第二次機會」體育電影三部曲。然而，Flynt 在決定回到 Sul Ross 時並沒有想過會成為全國性的新聞。不過，當他告訴田納西州富蘭克林的教會成員他將為球隊試訓時，他們有不同的反應。

「之後人們走過來對我說會有一本書，會有一部電影，」Flynt 說。「而我在想，『誰會在乎一個老人回去打大學美式足球？』我不明白。我看不出會有什麼興趣。這完全不在我的考慮範圍內。」

一本關於 Flynt 的書，同樣名為《The Senior》，在 Flynt 的賽季結束後不久於 2008 年出版。他只在幾場比賽中出場，為一支最終戰績為 5 勝 5 負的 NCAA 第三級別項目的特殊團隊效力。他沒有任何擒抱或其他統計數據，但他的年齡和背景引起了人們的共鳴。

1971 年被 Sul Ross 開除後，Flynt 在接下來的十年裡擔任內布拉斯加、俄勒岡和德克薩斯 A&M 大學的力量和體能教練，然後在健身行業工作了 25 年以上，同時在田納西州生活並撫養他的三個孩子。他在 40 多歲和 50 多歲時一直保持著最佳狀態，2007 年加入球隊時身高 5 英尺 10 英寸，體重 195 磅，與三十年前的身高體重幾乎相同。他感覺自己可以對年輕隊友產生影響。

「我知道我無法改變過去和我的遺憾，但我覺得我可以改變過去的意義，」Flynt 說。「如果我能幫助一群年輕人，我可以用它來彌補多年前我讓失望的那些人。」

多年來，Ciardi 說有大約 20 次他認為關於 Flynt 生平的電影將會實現，但最終只留下失望，但他仍然堅定。

「我會對 Flynt 說，『我告訴你這部電影一定會拍成。我不能告訴你需要多長時間，但我不會放棄，』」Ciardi 說。

2021 年，Wayfarer Studios 達成協議為電影提供資金。Michael Chiklis，一位資深演員，最著名的是電視劇《The Shield》的主演，簽約飾演 Flynt。對 Chiklis 來說，這是一個自然的角色，他是一個體育迷，也是波士頓附近高中美式足球隊的隊長。他的狗名叫 Tom Brady，以新英格蘭愛國者隊（Chiklis 最喜歡的美式足球隊）的前四分衛命名。電影拍攝時，Chiklis 59 歲，與 Flynt 在 Sul Ross 打球時的年齡相同。Chiklis 表示他參與了約 90% 的足球場景。

「我得告訴你 – 我（髒話）興奮極了，夥計。我太激動了，」Chiklis 說。「我（髒話）拼盡全力。拍攝這部電影是我一生中最美好的時光之一。真的感覺像個孩子一樣。」

在拍攝期間，Chiklis 與 Flynt 變得親近，後者與妻子一起在德克薩斯州沃思堡的片場。

「他們很可愛，而且不打擾人，」Chiklis 說。「我擔心這傢伙會給我提意見，每五分鐘就過來找我一次，但他完全不是那樣。他只是對整個過程著迷，並對此感到謙卑。」

Flynt 說：「我絕對喜歡其中的每一秒。有人正在拍一部關於你生活的電影，而且他們歡迎你在那裡，你還能去哪裡？還有什麼比這更重要的呢？」

週一晚上，Flynt、Chiklis 和其他人將在德克薩斯州達拉斯郊區的 Bedford 參加《The Senior》的首映式。他們將走紅毯，觀看放映並參加後續派對。然後，11 天後，這部電影將在全國各地的影院上映，這在多年來被拒絕不斷堆積的情況下似乎是不可能的。

「我們真的需要這樣的正能量電影，關於個人救贖、勝利和克服逆境的故事，描繪一個不僅僅是陰鬱、充滿仇恨和令人不安的世界，」Chiklis 說。「我們都面臨挑戰，我們都會犯錯。我喜歡 Mike Flynt 故事的地方是這個人想要做些什麼來改變。」

Source: https://www.forbes.com/sites/timcasey/2025/09/08/after-18-years-the-senior-football-movie-is-finally-hitting-theaters/

