AEW All Out 2025 結果、獲勝者及比賽評分（9月20日）

AEW All Out 2025 賽果
AEW
AEW All Out 2025 在加拿大安大略省多倫多舉行，這場比賽以當地英雄 Cage 和 Cope 的比賽作為開場和結尾，以及 Hangman Adam Page 與全能摔角手 Kyle Fletcher 之間的世界冠軍賽。
這場包含 10 場比賽的馬拉松式節目幾乎肯定會與 WWE Wrestlepalooza（該品牌在 ESPN 的首播）時間重疊。AEW All Out 原定於太平洋標準時間下午 4:00 開始，但 Tony Khan 調整了 PPV 時間以避開與 WWE 超級節目的正面競爭。
AEW Dynamite 收視率
- 2025 年 9 月 17 日 | 667,000
- 2025 年 9 月 10 日 | 584,000
- 2025 年 9 月 3 日 | 472,000
- 2025 年 8 月 27 日 | 585,000
- 2025 年 8 月 20 日 | 565,000
AEW All Out 2025 結果、賽程和賠率
- Cage 和 Cope (-1500) 擊敗 FTR (+1200)
- Eddie Kingston 擊敗 Big Bill
- Marc Briscoe 擊敗 MJF | 桌子與圖釘賽
- Ricochet 和 Gates of Agony (-250) 擊敗 The Hurt Syndicate (+170)
- Mercedes Mone (-2000) 擊敗 Riho (+700) | AEW TBS 冠軍賽
- Kazuchika Okada 擊敗 Konosuke Takeshita 和 Mascara Dorada | AEW 統一冠軍賽
- Jon Moxley (+275) 擊敗 Darby Allin (-450) | 棺材賽
- Kris Statlander (+600) 擊敗 Toni Storm (-2000)、Jamie Hayter (+1000) 和 Thekla (+500) | AEW 女子世界冠軍賽
- Brodito 對戰 Young Bucks 對戰 JetSpeed 對戰 Don Callis Family | AEW 雙打冠軍四重致命賽
- Hangman Adam Page (-5000) 對戰 Kyle Fletcher (+1200) | AEW 世界重量級冠軍賽
AEW All Out 2025 開始時間和觀看方式
- AEW All Out 2025 日期：2025 年 9 月 20 日（星期六）
- AEW All Out 2025 開始時間：太平洋標準時間中午 12:00（東部標準時間下午 3:00）（UTC +8：2025 年 9 月 21 日凌晨 3:00）
- 觀看/串流方式：AEW All Out 2025 可在多個串流平台上觀看，包括 HBO Max，在那裡可以以 $39.99 的折扣價購買。
AEW All Out 2025 票務銷售
- AEW All Out 2025 活動場地：Scotiabank Arena（多倫多，安大略省）
- AEW All Out 2025 已分發門票：11,599
- AEW All Out 2025 可用門票：697
Cage 和 Cope 擊敗 FTR
- 開場有一段搞笑的片段，展示 Cage 和 Cope 抵達場館。這段片段還有 NHL 傳奇 Wendel Clark 的客串出場
- 比賽上半場最精彩的時刻是 Adam Copeland 向 John Cena 致敬，模仿 John Cena 的反擊。這激發了 Scotiabank Arena 觀眾高呼「Cena！」Cope 和 Christian 嘗試再次向 WWE 致敬，這次是向 Hardy Boyz 致敬，但未能成功。
- Stokely Hathaway 介入，打斷了一次近倒，這引出了 Beth Copeland (Phoenix)，引起了觀眾熱烈反應。Beth 對 Stokely 使出了一記有力的 Spear，然後將他帶到後台。Cage 和 Cope 使出了 3D 動作，造成一次近倒。
- Cope 從 Spike Piledriver 和 Shatter Machine 中掙脫。在第二次 Shatter Machine 後，Cope 雖然站立不穩，但他憑著純粹的本能對 Cash 使出了 Spear，贏得了比賽。
- 比賽結束後，FTR 將 Copeland 銬起來，並對 Beth Copeland 使用了 Spike Piledriver。同時，Matriarchy 解決了 Cage。
Cage 和 Cope 對戰 FTR 評分：B+
Eddie Kingston 擊敗 Big Bill
- Eddie Kingston 帶著明確目的衝進擂台，引起了觀眾熱烈反應。為了劇情連貫性，Kingston 穿著一件寫著「Claudio Sucks Eggs」的 T 恤，暗示 Claudio Castagnoli 是最初將他擊倒的人。
- Kingston 開場使用了幾記手刀，但被一記重踢擊倒。Bill 在痛打 Kingston 時大聲咒罵，在比賽初期他的表現甚至超過了 Kingston。
- Big Bill 慢慢對付 Kingston，Bryan 指責他沒有認真對待這場比賽，尤其是在 Big Bill 漫不經心的壓制後。Kingston 開始反擊，但在一記旋轉背拳後，Big Bill 在一秒內就掙脫了。Kingston 再次使出背拳，突然獲勝。解說員似乎很震驚。這是一場非常令人失望的復出賽。
- 比賽結束後，Hook 進入擂台，但反應微弱。Hook 對 Bryan Keith 使用了 Tazmission，後者隨即遭遇 Kingston 的旋轉背拳。Hook 與 Kingston 擁抱。
Eddie Kingston 對戰 Big Bill 比賽評分：C
Marc Briscoe 擊敗 MJF
- MJF 入場時伴隨著煙火。他穿著白手套、白色牛仔褲和一件寫著「White Collar Wins」的白色 T 恤。肯定會有血腥場面。令人厭惡的裁判 Bryce Remsburg 戴上了護目鏡，因為比賽將使用圖釘。
- 同樣穿著白色背心的 Briscoe 立即在擂台中央灑下圖釘。MJF 躲過了早期的 Jay Driller 嘗試，但走進擂台時踩到了圖釘。他嚇壞了。
- 在幾次試探誰會先撞上圖釘後，MJF 在一次卑鄙的戳眼後成功將對手摔進圖釘。MJF 然後將 Briscoe 的臉在圖釘上摩擦。「你這個變態！」MJF 變本加厲，將圖釘塞進了滿臉是血的 Briscoe 嘴裡。
- MJF 反擊，但通過一次後背摔，MJF 真正嚐到了圖釘的滋味。Briscoe 接著對已經脫掉上衣的 MJF 使出了一記穿過桌子的空翻。
- 觀眾在比賽的一段時間內鴉雀無聲，直到 Briscoe 將 MJF 摔在圖釘上。MJF 在鋼椅上使出了墓碑動作。當然，Briscoe 掙脫了。
- 在兩次 Froggy-Bows 後，Briscoe 終於在圖釘上使出了 Jay Driller，血腥地獲得了勝利。
MJF 對戰 Marc Briscoe 比賽評分：B+
The Demand 擊敗 The Hurt Syndicate
- MVP 選擇與 Bishop Kaun 開始比賽，但 MVP 要求 Ricochet。在快速交手後，Shelton Benjamin 加入，比賽迅速變成了肌肉對決。被低估的 Kaun 和 Benjamin 像兩頭公牛一樣猛烈碰撞。
- Ricochet 加入並與 Bobby Lashley 對決。結果正如你所想，職業中卡選手 Ricochet 打擊 Lashley 的腹部，而 Lashley 完全不為所動。Lashley 在擂台上像玩偶一樣甩動 Ricochet，然後標記 MVP。MVP 使出了他標誌性的 Ballin' Elbow Drop，造成一次近倒。
- Shelton 對 Ricochet 和 Bishop Kaun 使出了令人難以置信的雙重摔。Ricochet 在整場比賽中瘋狂地摔打。當 Lashley 用 Spear 攻擊所有人時，Ricochet 使出了 450 空中轉體打斷了一次壓制。
- The Demand 將 MVP 逼到角落，為 Spirit Gun 做準備並獲勝。比賽熱度不如標準的 Hurt Syndicate 比賽，在我看來，這都是 Ricochet 的錯。
The Hurt Syndicate 對戰 The Demand 比賽評分：B-
Mercedes Mone 擊敗 Riho
- 當兩人開始用連鎖摔法比賽時，觀眾分別高呼「Let's go Riho」和「CEO！」
- Riho 對 Mercedes 發起了一連串攻擊，Mercedes 出色地表演了被擊中的反應。Mercedes Mone 反擊，從桌子上使出了令人印象深刻的 Meteora。
- Mone 鎖定了 Romero Special，但 Riho 創造性地反制為單腿蟹鉗。Riho 完全向後傾，但 Mercedes 拉她的頭髮，迫使她放手。Riho 再次使出單腿蟹鉗作為對 Meteora 的反制。Riho 幾乎將 Mercedes 折成兩半。
- Mone 反擊並使出了 Lungblower，隨後是 MoneMaker，贏得了比賽。
Mercedes Mone 對戰 Riho 比賽評分：B-
Kazuchika Okada 擊敗 Takeshita 和 Mascara Dorada
- 比賽開始時 Mascara Dorada 展示了高空墨西哥自由式摔角技巧，贏得了 Scotiabank Arena 觀眾的掌聲。觀眾很快爆發出「F Don Callis」的呼聲，因為 Callis 在解說席。
- Don Callis 在比賽大部分時間堅持 Konosuke Takeshita 和 Kaz