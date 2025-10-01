Adobe 推出 iPhone 版 Premiere 應對競爭升溫

Adobe 週二宣布將首次在 iPhone 上推出其 Premiere 影片編輯軟體，以與較新的行動編輯應用程式競爭。

Premiere 一直是專業人士和創意工作者在桌面電腦上進行重度影片編輯的首選，與 Apple Inc. 的 Final Cut Pro 和 Blackmagic Design Pty 的 DaVinci Resolve 並列。

直到現在，Premiere 的完整行動版本尚未存在。將軟體移植到智慧型手機上顯示了 Adobe 如何適應來自快速成長的編輯應用程式的新競爭，如字節跳動有限公司旗下的 CapCut 和 Meta Platforms Inc. 的 Instagram 部門推出的 Edits。這些競爭對手的應用程式旨在幫助用戶快速創建社交媒體影片，並具有吸引初學者的易用設計。

iPhone 版的 Premiere 在一個關鍵方面與這些競爭應用程式類似：基本編輯功能免費，不需要付費訂閱。

然而，Adobe 將銷售用戶使用人工智能創建內容所需的點數。該應用程式包含用於製作影片、圖像、貼紙和音效的 AI 工具。它還具有 Adobe 描述為「輔助性」的 AI 功能，如改善語音質量、移除背景和自動添加字幕。Adobe 表示不會使用客戶內容來訓練其 AI 模型。

Premiere Rush 被取代

在此次發布之前，Adobe 曾為 Android 和 iOS 設備提供一個簡化版應用程式 Premiere Rush，該應用程式工具較少且編輯選項較不進階。公司正在停止對該應用程式的支援，並用新的 Premiere 行動版本取代它。Premiere Rush 也正從 Google Play 下架，這意味著 Android 用戶目前將無法使用 Adobe 影片編輯器。

Adobe 表示正在「努力將 Premiere 的強大功能帶到 Android 設備上」。Android 用戶可以註冊加入即將推出的測試版本。Adobe 今年早些時候對 Photoshop 採用了相同的 Apple 優先策略，同時發布 iPhone 應用程式和 Android 測試版。

桌面版功能仍然缺失

新的行動應用程式並不包含 Adobe 桌面軟體中的所有功能。當需要更進階的工作時，Premiere Pro 訂閱者可以將專案和檔案從手機移至桌面電腦。

這一舉措正值 Adobe 面臨來自投資者日益增加的壓力，正如 Cryptopolitan 先前提到的。該公司最近給出了令人失望的五月季度銷售展望，預測收入在 57.7 億美元至 58.2 億美元之間，低於分析師預期的 58 億美元。預期每股收益為 4.95 美元至 5.00 美元，與分析師預測的 5 美元相符。

Adobe 已將其 Firefly AI 技術整合到 Photoshop 和 Premiere 等程式中，將其定位為輔助創作者而非取代他們的工具。這種方法與以 AI 為中心的設計平台如 Midjourney 和 DALL·E 不同。儘管如此，包括 Canva 和 Runway ML 在內的競爭對手已推出自己的 AI 驅動設計工具，挑戰 Adobe 長期以來的市場主導地位。

加入高級加密貨幣交易社群，前 30 天免費 – 通常每月 100 美元。