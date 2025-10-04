交易所DEX+
探索 BlockDAG 如何使用 EVM 工具達到 1,400 TPS 並且預售額幾乎增加到 $420M，而 ADA 維持在 $0.80，XLM 則面臨阻力。了解為何 BDAG 現在是熱門加密貨幣。探索 BlockDAG 如何使用 EVM 工具達到 1,400 TPS 並且預售額幾乎增加到 $420M，而 ADA 維持在 $0.80，XLM 則面臨阻力。了解為何 BDAG 現在是熱門加密貨幣。

ADA 維持在 $0.80，XLM 面臨阻力，但 BlockDAG 的 1,400 TPS 測試網使其躋身 2025 年最熱門加密貨幣之列

作者：Blockchainreporter
2025/10/04 10:00
艾達幣
ADA$0.578-2.43%
恆星幣
XLM$0.2902-5.50%
1
1$0.02212-23.24%
TOP Network
TOP$0.000096--%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
BlockDAG

Cardano (ADA) 持續對抗價格壓力，交易價格僅略高於關鍵支撐區域，而 Stellar (XLM) 在市場情緒混合的情況下面臨自身的阻力挑戰。兩個網絡都保持穩固的發展基礎，但價格表現往往落後於各自社區的期望。

這正是 BlockDAG 改變對話的地方。其覺醒測試網已經上線，吞吐量已增加到每秒 1,400 筆交易 (TPS)，比之前的測試階段有顯著飛躍。憑藉 EVM 兼容性、帳戶抽象化和已經運行的去中心化應用程序 (dApps)，BlockDAG (BDAG) 展示了今天就可以使用的基礎設施。對於任何正在尋找 2025 年頂級熱門加密貨幣選項的人來說，這種速度、功能和採用指標的組合使 BlockDAG 脫穎而出。

BlockDAG 的覺醒測試網證明了真實速度和可擴展性

BlockDAG 的覺醒測試網標誌著一個重要里程碑，網絡吞吐量從早期階段的約 800 TPS 增加到了令人印象深刻的 1,400 TPS。這一飛躍證實了該網絡可以管理真實世界的交易負載，而不僅僅是理論基準。引入基於帳戶的模型、完全 EVM 兼容性和 EIP-4337 帳戶抽象化，通過智能錢包、燃料贊助和恢復功能增強了用戶體驗。

另一個關鍵功能是運行時可升級性，使協議能夠在不中斷硬分叉的情況下發展。開發人員現在可以立即部署 dApps、鑄造代幣並測試真實功能，這是很少有項目在預售階段能夠達到的準備水平。

BlockDAG

在採用方面，BlockDAG 的預售已籌集了近 4.2 億美元，售出超過 265 億枚代幣。目前的入場價格保持在 0.0015 美元的可接受水平，而預測顯示一旦以 0.05 美元上市，回報率將達到 3,746%。擁有 312,000 名持有者，超過 300 萬活躍移動礦工，以及已發貨的 20,000 多台硬件礦機，BlockDAG 的擴展速度比大多數早期項目都快。通過將強大的採用與可衡量的技術成就結合起來，BlockDAG 已將自己定位為 2025 年頂級熱門加密貨幣項目之一，證明速度、規模和可用性已經實現。

Cardano 努力維持接近 0.80 美元的支撐

最新的 Cardano (ADA) 更新顯示價格持續面臨壓力，交易水平在 0.80 美元至 0.81 美元之間徘徊，日內波動範圍從 0.76 美元到 0.81 美元。ADA 在過去一週下滑了約 9%，過去一個月下滑了約 2.6%。儘管有這些下跌，年度表現仍然強勁，收益超過 100%。分析師強調 0.73 美元至 0.71 美元之間的關鍵支撐範圍，如果能夠維持，可能會導致向 1.00 美元大關的上行推動。

chart24642

大型持有者已在 0.85 美元區域累積了約 1.5 億 ADA，表明儘管短期波動，但持續有興趣。除了價格行動外，Cardano 對擴展和安全性的持續研究使其在頂級熱門加密貨幣項目中保持相關性。其權益證明模型和龐大的全球社區提供了一層穩定性，使 ADA 成為那些尋求穩定發展和適度上行潛力平衡的人的顯著選擇。

XLM 展望：阻力和採用挑戰

Stellar (XLM) 在 0.36-0.37 美元範圍內交易，日內波動從 0.35 美元到 0.37 美元。2025 年的預測仍然各不相同，保守預期將價格置於 0.40-0.45 美元左右，而更樂觀的預測則指向 1.00 美元或更高，如果採用加速的話。一些分析師預測增長在 20-30% 範圍內，而其他人則認為 Stellar 的支付合作夥伴關係可能會引發更顯著的突破。

BlockDAG246246

該網絡的核心優勢在於跨境支付和連接法定貨幣與數字資產，長期預測表明，如果採用繼續擴大，到 2030 年潛在價格可能超過 2 美元。雖然 XLM 並非沒有波動性，但它仍然是許多關於頂級熱門加密貨幣討論的一部分，適合那些能夠容忍較高風險以換取潛在較高回報的人。

最終思考

Cardano 的價格在 0.80 美元附近仍然承受壓力，而 Stellar 的前景在與 0.37 美元左右的阻力作鬥爭時顯示出希望和不確定性。兩者仍然是頂級熱門加密貨幣格局的一部分，但它們未來的表現與更廣泛的市場條件和可能需要時間才能實現的採用率密切相關。然而，BlockDAG 已經顯示出交付的證明。覺醒測試網已實現 1,400 TPS，使早期吞吐量增加了一倍，並引入了 EVM 對齊。籌集了近 4.2 億美元，售出 265 億枚代幣，數百萬礦工活躍，以及在 0.0015 美元的無與倫比的預售勢頭，它提供了真正的基礎設施，而不是未來的承諾。對於那些在上市前評估頂級熱門加密貨幣的人來說，BlockDAG 已經證明自己是一個更強大的增長候選者。

blockdag

預售：https://purchase.blockdag.network

網站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVyu

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

