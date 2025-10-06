交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR Abracadabra 的第三次漏洞利用導致 170 萬美元損失，黑客利用了智能合約缺陷。黑客在攻擊 Abracadabra 後通過 Tornado Cash 洗錢。Abracadabra 暫停合約以限制最新漏洞造成的進一步損失。Abracadabra 在 2024 年和 2025 年的先前黑客攻擊導致了 1950 萬美元的損失。Abracadabra，一個去中心化金融（DeFi）協議，已成為 [...] 這篇文章《Abracadabra 面臨第三次 DeFi 漏洞利用，黑客竊取 170 萬美元》首次發表於 CoinCentral。TLDR Abracadabra 的第三次漏洞利用導致 170 萬美元損失，黑客利用了智能合約缺陷。黑客在攻擊 Abracadabra 後通過 Tornado Cash 洗錢。Abracadabra 暫停合約以限制最新漏洞造成的進一步損失。Abracadabra 在 2024 年和 2025 年的先前黑客攻擊導致了 1950 萬美元的損失。Abracadabra，一個去中心化金融（DeFi）協議，已成為 [...] 這篇文章《Abracadabra 面臨第三次 DeFi 漏洞利用，黑客竊取 170 萬美元》首次發表於 CoinCentral。

Abracadabra 面臨第三次 DeFi 漏洞攻擊，駭客竊取 170 萬美元

作者：Coincentral
2025/10/06 01:51
DeFi
DEFI$0.00089+3.97%
1
1$0.02212-23.24%
Smart Blockchain
SMART$0.003348+0.02%
Octavia
VIA$0.0144-2.04%
FINANCE
FINANCE$0.0003726-4.24%

TLDR

  • Abracadabra 的第三次漏洞利用導致 170 萬美元損失，攻擊者利用了智能合約缺陷。
  • 駭客在攻擊 Abracadabra 後通過 Tornado Cash 洗錢。
  • Abracadabra 暫停合約以限制最新漏洞造成的進一步損失。
  • Abracadabra 在 2024 年和 2025 年的先前駭客攻擊導致了 1950 萬美元的損失。

去中心化金融（DeFi）協議 Abracadabra 遭遇了第三次重大漏洞攻擊。駭客從平台中竊取了約 170 萬美元，這對該項目來說是又一次挫折。這次漏洞最初是由區塊鏈安全公司 Go Security 於 2025 年 10 月 4 日發現的。此次攻擊發生在之前該平台損失數百萬美元的事件之後，引發了對其安全措施的擔憂。

攻擊是如何展開的

10 月 4 日，Go Security 報告了最新的漏洞，揭示了駭客成功利用了 Abracadabra 智能合約中的一個漏洞。攻擊者操縱了平台的合約變數，使他們能夠繞過償付能力檢查。這種利用使他們能夠借入超出預期限制的資產，導致該協議遭受重大損失。

安全研究員 Weilin Li 確認了這次漏洞，解釋說漏洞是由於智能合約中的邏輯錯誤造成的。攻擊利用了 Abracadabra 的 cook 函數中的序列錯誤，該函數旨在在單一交易中執行多個操作。根據另一家區塊鏈審計公司 Phalcon 的說法，這次漏洞利用是通過兩個特定操作實現的。

第一個稱為「操作 5」，觸發了旨在通過償付能力檢查的借款流程。第二個標記為「操作 0」，通過覆蓋檢查標誌繞過了驗證步驟。攻擊者在六個不同的地址上重複了這個過程，在此過程中竊取了超過 179 萬個 MIM 代幣。

Abracadabra 團隊的回應

在漏洞被利用後，Abracadabra 團隊迅速採取行動防止進一步損害。他們暫停了平台上的所有合約以限制額外損失。在報告時，駭客的錢包中包含約 344 ETH，價值約 155 萬美元，儘管被盜資金已經部分通過 Tornado Cash 洗錢。

Go Security 指出，Abracadabra 團隊在 Discord 上確認將使用其 DAO 儲備資金回購受影響的 MIM 代幣。然而，截至 10 月 5 日，Abracadabra 的官方社交媒體渠道，包括其 X 帳戶，對此事件保持沉默。這種缺乏溝通的情況引發了對該項目持續透明度的擔憂。

先前的漏洞引發擔憂

這次漏洞並非 Abracadabra 首次成為攻擊者的目標。2024 年 1 月，該平台遭受了一次駭客攻擊，導致 649 萬美元的損失，並短暫導致 MIM 穩定幣與美元脫鉤。2025 年 3 月的第二次漏洞利用從 Abracadabra 的 cauldron 合約中額外竊取了 1300 萬美元，導致團隊向駭客提供 20% 的賞金以換取被盜資金。

在相對較短的時間內反覆發生此類漏洞，引發了對該平台安全性的持續質疑。儘管團隊努力解決漏洞，這些反覆發生的攻擊已經損害了該項目的聲譽，並引發了對其跨鏈借貸系統可持續性的擔憂。

Abracadabra 安全的未來

隨著第三次漏洞利用增加到不斷增長的安全問題列表中，DeFi 領域正在質疑 Abracadabra 計劃如何加強其協議。雖然團隊對當前漏洞的回應似乎迅速，但這些行動是否足以恢復用戶信任並防止進一步漏洞，仍有待觀察。

Abracadabra 面臨的持續挑戰突顯了在快速發展的 DeFi 領域中強大安全措施的重要性。目前，該平台的未來安全策略可能會繼續受到審查，因為開發者和用戶都在等待項目團隊提供更清晰的答案。

這篇文章《Abracadabra 面臨第三次 DeFi 漏洞，駭客竊取 170 萬美元》首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06182-5.22%
Griffin AI
GAIN$0.006879+22.35%
MAY
MAY$0.02797-0.24%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05351-15.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

現在最值得關注的加密貨幣預售：BlockchainFX、BlockDAG 和 JetBolt

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,741.08
$104,741.08$104,741.08

-0.29%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,550.63
$3,550.63$3,550.63

+0.88%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.10
$163.10$163.10

-1.91%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4547
$2.4547$2.4547

-2.94%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17687
$0.17687$0.17687

-1.31%