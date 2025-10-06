來自 Michael Saylor 的罕見貼文：他們本週會購買 Bitcoin 嗎？

MicroStrategy (Strategy) 創辦人 Michael Saylor 分享了他的 Bitcoin 追蹤器更新，表明公司本週沒有進行任何新的 Bitcoin 購買。「本週沒有新的橙色點，」Saylor 寫道。「只是一個 90 億美元的提醒，告訴我們為什麼應該長期持有。」

根據數據，MicroStrategy 的 Bitcoin 投資組合目前持有 640,031 BTC。投資組合的總價值為 789 億美元，平均成本為 73,983 美元。在公司整個期間的 81 次購買之後，投資組合的總利潤約為 315 億美元，代表 66.62% 的收益。

Saylor 的公司 MicroStrategy 通常每週宣布一次收購，但沒有任何收購的週數並不罕見。公司通常會在沒有任何收購的一週之後的下一週宣布收購。然而，Michael Saylor 從未暗示過每週收購。

*這不是投資建議。

