堅決的 Mystik Dan 在 Churchill Downs 贏得 Lukas Classic

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 11:35
Mystik Dan 在 9 月 27 日的 Churchill Downs Lukas Classic 賽事中拒絕落敗

Julie Clark Churchill Downs

當韋氏詞典定義「賽馬」時，他們會展示 Mystik Dan 的照片嗎？在 9 月 27 日 Churchill Downs 的 Lukas Classic 賽事後，他們絕對可以這麼做。

在這 21st 世紀，Mystik Dan 已成為某種「復古」的代表。許多肯塔基德比賽冠軍在贏得世界最著名的賽事後不久就被送往種馬場。這位 Goldencents 的兒子在他令人驚嘆地贏得第 150th 屆玫瑰賽後一年半仍然勇敢地參賽，就像那些昔日的德比冠軍一樣。

作為 2024 年 5 月 4 日肯塔基德比賽以 18-1 的賠率爆冷獲勝的冠軍，當然有人批評這匹由 Kenny McPeek 訓練的 Colonel John 的孫子。儘管他在那著名的一英里四分之一賽道上沿著欄杆勇敢地前進，但 Dan 仍有質疑者，特別是在他在 Preakness 獲得第二名、在 Belmont Stakes 獲得第八名以及在 Malibu Stakes 獲得第六名之後。

決定讓他作為四歲馬參賽，由 Lance Gasaway、4G Racing LLC、Daniel Hamby 和 Valley View Farm LLC 組成的所有權集團，渴望再次看到這匹勇敢的小馬表現。Mystik Dan 一直充滿鬥志，年初在 Pegasus World Cup 獲得第九名，在 Lake Ouachita Stakes 獲得強勢第二名。5 月 31 日，他在最後衝刺階段的巨大加速成為焦點，贏得了 Churchill 的 Blame Stakes，讓一些反對者沉默。

Mystik Dan 在 Lukas Classic 賽事中獲得了他在 Churchill Downs 的第四次職業勝利

John Gallagher Churchill Downs

在 1 級 Stephen Foster 和 1 級 Arlington Million 連續獲得第四名後，McPeek 的愛駒再次進入 Lukas Classic 賽事，想要證明自己。而他確實做到了。

由於常規騎師 Brian Hernandez Jr. 在前一週受傷而無法參賽，Mystik Dan 從閘門衝出後直接投入比賽。緊跟著穩健的早期步伐，騎師 Francisco Arrietta 讓他的坐騎保持在有利位置。當賽馬們衝向終點時，Mystik Dan 被困在馬群之間，似乎無處可跑，但他展現了自己的實力。他巧妙地在賽馬之間穿梭，那標誌性的腳步轉換再次成為焦點，這正是推動他父親走向偉大的特質。他以冠軍之心奔跑，到達欄杆並衝向前方。以 3/4 馬身的優勢越過終點線，一個堅定的 Mystik Dan 再次在 Churchill 的勝利圈中留影。

「這傢伙是個十足的專業選手」，訓練師 Kenny McPeek 說。「他每天都做得很好。他是一匹不斷前進的肯塔基德比冠軍。在過去幾年中，他給我們所有人帶來了精彩的體驗，對整個團隊來說這真是非常有趣。」

Mystik Dan 在十六次生涯出賽中有九次進入前三名，贏得五次冠軍，職業生涯獎金超過 480 萬美元。他的下一個目標可能是 11 月 1 日在 Del Mar 舉行的 Breeders' Cup Dirt Mile。

Source: https://www.forbes.com/sites/dannybrewer/2025/09/30/a-determined-mystik-dan-wins-lukas-classic-at-churchill-downs/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

