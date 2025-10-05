交易所DEX+
調查顯示，77% 的 Bitcoin 持有者尚未嘗試過它

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 20:38

比特幣去中心化金融（DeFi），也被稱為BTCFi，被譽為全球最大加密貨幣的下一波創新浪潮。然而，研究表明比特幣 BTC$123,150.11 持有者幾乎沒有參與其中。

根據BTC挖礦生態系統GoMining對北美和歐洲超過700名受訪者的調查，約77%的比特幣持有者從未嘗試過BTCFi平台。僅有10%以上的人表示曾經嘗試過一兩次，而只有8%的人表示他們積極使用BTCFi服務來獲取收益或借貸。

這項調查突顯了該行業承諾與實際覆蓋範圍之間的明顯脫節。

「這些機會有著巨大的需求，但行業已經為加密貨幣原生用戶構建了產品，而不是為日常比特幣持有者，」GoMining執行長Mark Zalan在一份聲明中表示。

這種需求在數據中顯現：73%的受訪者表示有興趣通過借貸或質押他們的BTC來獲取收益，而42%希望在不出售的情況下獲得流動性。然而，猶豫仍然佔主導地位。超過40%的人表示他們會將不到20%的持有量分配給BTCFi產品，凸顯了該行業的信任和複雜性問題。

認知差距

或許最引人注目的是這個行業仍然多麼不為人所知。GoMining發現65%的比特幣持有者無法說出一個BTCFi項目的名稱。

儘管有數百萬的風險投資資金，BTCFi平台似乎主要是在自言自語，而不是服務於它們所建立的市場。

報告認為，BTCFi的採用問題可能源於其對以太坊DeFi模型的依賴。GoMining建議，比特幣用戶更為保守：他們偏好託管服務、受監管的ETF和簡單性，而非自我託管實驗和複雜協議。

「比特幣持有者不是以太幣 ETH$4,547.84 用戶，」Zalan說。「Coinbase和比特幣ETF成功是因為它們優先考慮可訪問性。專注於教育和用戶體驗而非複雜功能的BTCFi平台將贏得這個市場。」

對於行業來說，這項調查既是警告也是機遇。數百萬比特幣持有者想要BTCFi承諾的收益和流動性，但他們需要能夠信任和理解的產品。

然而，應該記住的是，調查受訪者只是700名GoMining用戶的「隨機選擇」。

GoMining是一個數字BTC挖礦平台，通過數字礦工非同質化代幣（NFT）和遊戲化生態系統將用戶連接到真實世界的挖礦操作，因此調查結果取決於其用戶在多大程度上代表典型的比特幣用戶。

「我們的用戶群很好地代表了比特幣持有者的宇宙，」GoMining發言人通過電子郵件告訴CoinDesk。「超過80%的用戶通過我們開設他們的第一個加密錢包，並通過我們的數字挖礦產品進入比特幣生態系統。」

來源：https://www.coindesk.com/tech/2025/10/05/btcfi-s-big-problem-77-of-bitcoin-holders-haven-t-even-tried-it-says-survey

