7 個 XRP ETF 接近 SEC 決策截止日期 - 以下是具體日期 AI: I've translated the content to Traditional Chinese (zh-TW) as requested, maintaining the original format and following all specified instructions.

作者：Bitcoinist
2025/10/01 01:00
瑞波幣
XRP$2.4561-3.10%
SphereX
HERE$0.000119--%

在美國推出 XRP ETF 的競賽正進入關鍵階段，多家發行機構正等待證券交易委員會 (SEC) 的最終決定。由全球最大資產管理公司提交的多項申請已接近十月份的嚴格批准截止日期。 

SEC 在十月面臨一波 XRP ETF 截止日期

根據加密貨幣分析師 Stedas 的最新更新，目前有七項 XRP ETF 申請正在美國 SEC 審核中。這些申請代表了主要機構參與者和加密貨幣專注公司的組合，都希望在可能成為數位資產 ETF 最具競爭力市場之一中搶得先機。 

最早的截止日期落在 10 月 18 日，屆時 SEC 必須對 Grayscale 的 XRP ETF 申請做出決定，該公司尋求利用其 400 億美元的資產管理規模 (AUM)。僅一天後，21Shares 將在 10 月 19 日面臨自己的截止日期，其 Core XRP Trust ETF 提案由 70 億美元 AUM 支持。另一家知名加密資產管理公司 Bitwise 將在 10 月 20 日提交其 ETF 申請，擁有 50 億美元 AUM。

CoinShares 預計將在 10 月 23 日成為焦點，其 50 億美元產品等待 SEC 判決。同一天，規模較小但同樣雄心勃勃的發行機構 Canary Capital（擁有 2 億美元 AUM）也將面臨最終裁決。WisdomTree 擁有驚人的 1,130 億美元 AUM，將在 10 月 24 日結束十月份的截止日期，屆時 SEC 將決定其提議的 XRP ETF 命運。 

XRP

值得注意的是，管理約 1.5 兆美元資產的 Franklin Templeton，其截止日期要到 11 月 14 日，比十月的競爭對手有更多時間。總體而言，這些 ETF 申請突顯了對基於 XRP 投資工具的更廣泛機構需求。 

雖然 REX-Shares 和 Osprey Funds 是首批在美國推出 XRP ETF 的公司，但它們是與 Dogecoin ETF 一起作為集體捆綁推出的。此外，來自 ProShares、Volatility Shares 和 Purpose Investments 等公司的期貨基礎產品已經上線。 

美國政府關門會影響基金決策日期嗎？

雖然十月有望成為基金的決定性月份，但人們擔憂潛在的美國政府關門可能會擾亂這些產品的時間表。美國政府的資金將在 9 月 30 日星期二結束時到期，除非共和黨和民主黨就新的支出法案達成協議。如果沒有簽署協議，該國將進入近七年來首次政府關門。 

作為聯邦機構，美國 SEC 不會對潛在的政府關門免疫。雖然沒有官方報告確認關門是否會影響監管機構在十月決定 XRP ETF 的能力，但 SEC 日期為 8 月 7 日的運營計劃表明，這種情況將使其以最低限度的人員運作。這將嚴重限制其審查公司文件、調查不當行為和監督市場的能力。

XRP
