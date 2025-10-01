交易所DEX+
這篇文章《5位你應該關注的球員》發表於BitcoinEthereumNews.com。東拉瑟福德，新澤西州 – 2023年12月31日：紐約巨人隊的Darius Slayton #86在MetLife體育場對陣洛杉磯公羊隊時接獲達陣傳球，比賽地點為新澤西州東拉瑟福德。洛杉磯公羊隊以26-25擊敗紐約巨人隊。（照片由Mike Stobe/Getty Images提供）Getty Images 第4週NFL賽事帶來了更多重大傷病。最值得注意的是巨人隊失去了明星外接手Malik Nabers，他因前十字韌帶撕裂將缺席本賽季剩餘比賽。讓幻想足球經理更加頭痛的是，第5週將有四支球隊輪空。考慮到這點，以下是五位第5週幻想足球潛力球員，你應該關注他們來維持你的陣容競爭力。 Woody Marks，跑衛，休斯頓德州人隊 在賽季前三週僅獲得12次持球機會後，Marks在第4週對陣泰坦隊時獲得了17次持球機會。他沒有讓人失望，衝刺了69碼並達陣一次。他還接住了5次傳球中的4次，推進50碼並達陣一次。資深跑衛Nick Chubb本賽季四場比賽中有三場衝刺不到50碼，他並非德州人隊該位置的未來，所以我們可能會在未來看到更多Marks的表現。 Darius Slayton，外接手，紐約巨人隊 隨著Nabers的缺席，巨人隊在外接手位置上有一個巨大的空缺需要填補。上賽季，他獲得了170次傳球目標。將幫助填補這一空缺的是Slayton，他上週對陣充電人隊時接住了4次傳球中的3次，推進44碼。Slayton是一位深傳威脅，在過去五個賽季中每次傳球目標的平均深度至少達到12.1碼。他不僅值得在有利的一週加入...

5 個你應該關注的選手

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 00:15
東拉瑟福德，紐澤西州 – 2023年12月31日：紐約巨人隊的Darius Slayton #86在MetLife體育場對陣洛杉磯公羊隊時接獲達陣傳球，比賽於2023年12月31日在紐澤西州東拉瑟福德舉行。洛杉磯公羊隊以26-25擊敗紐約巨人隊。（照片由Mike Stobe/Getty Images提供）

Getty Images

第4週為NFL帶來了更多重大傷病。最值得注意的是巨人隊失去了明星外接手Malik Nabers，他因前十字韌帶撕裂將缺席本賽季剩餘比賽。讓幻想足球經理更加複雜的是，第5週將有四支球隊休息。考慮到這點，以下是五位你應該鎖定的第5週幻想足球潛力球員，幫助你的隊伍保持競爭力。

Woody Marks，跑衛，休斯頓德州人隊

在賽季前三週僅獲得12次持球機會後，Marks在第4週對陣泰坦隊時獲得了17次持球機會。他沒有讓人失望，衝出69碼並達陣一次。他還接住了5次傳球中的4次，獲得50碼並達陣一次。資深跑衛Nick Chubb本賽季四場比賽中有三場衝不到50碼，他並非德州人隊該位置的未來，所以我們可能會在未來看到更多Marks的表現。

Darius Slayton，外接手，紐約巨人隊

巨人隊在Nabers缺陣後，外接手位置出現了巨大空缺。上賽季，他獲得了170次傳球目標。將幫助填補這一空缺的是Slayton，他上週對陣充電者隊時接住了4次傳球中的3次，獲得44碼。Slayton是一位深傳威脅，在過去五個賽季中每次傳球目標的平均深度至少達到12.1碼。他不僅值得為第5週對陣聖徒隊的有利對決而加入，Slayton在本賽季剩餘時間也可能保持價值。

Kendre Miller，跑衛，紐奧良聖徒隊

巨人隊允許對手跑衛每次持球獲得6.04碼，這是NFL第二高的紀錄。他們還在該位置上讓對手達陣5次。Miller在第4週對陣比爾隊時11次持球獲得65碼並達陣一次，這可能為他在這場對決中贏得更多上場機會。Alvin Kamara的存在限制了Miller的上限，但考慮到他出色的對決，Miller在更深層次的比賽形式中仍值得考慮。

Elic Ayomanor，外接手，田納西泰坦隊

Ayomanor本賽季每場比賽至少獲得5次傳球目標。他不僅參與度高，而且他的傳球目標平均深度達到12.7碼。他已經有2次達陣接球，這對於一支平均每場只得12.8分的泰坦隊來說相當顯著。他的價值正在上升，即將迎戰一支紅雀隊，該隊在聯盟中每場比賽允許的傳球碼數排名第五多。

Dalton Schultz，緊端，休斯頓德州人隊

德州人隊在明星外接手Nico Collins之外缺乏可行的接球選擇。這為Schultz創造了更多角色，他本賽季已經獲得21次傳球目標。在過去兩場比賽中，他有10次接球獲得69碼。烏鴉隊允許緊端每次傳球目標獲得9.89碼，這是聯盟第三高的紀錄。包裝工隊本週休息，所以如果Tucker Kraft是你的幻想足球緊端，可以考慮加入Schultz來替代他。

來源：https://www.forbes.com/sites/mikebarner/2025/09/30/week-5-fantasy-football-sleepers-5-players-you-should-target/

