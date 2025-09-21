4,057,686 SHIB 在數日內被銷毀：還剩下什麼？

根據 Shibburn 數據，4,057,686 SHIB 在幾天內已從柴犬幣供應中移除。

Shibburn 報告顯示，在過去七天內共有 4,057,686 個 SHIB 代幣被銷毀，每週銷毀率增加了 138.57%。然而，每日情況卻相反，由於較少的 SHIB 代幣被銷毀，導致每日銷毀率下降。在過去 24 小時內，僅有 117,566 個 SHIB 被銷毀，銷毀率降低了 89.01%。

過去七天內銷毀的 4,057,686 個 SHIB 代幣已促使柴犬幣總供應量下降。

在創立之初，柴犬幣總供應量為 1 千萬億代幣。現已從總供應量中削減了超過 410 萬億個柴犬幣代幣。

根據 Shibburn 數據，柴犬幣的總供應量現為 589,247,706,073,045 SHIB。

Shibarium 橋接漏洞社區更新

本週早些時候，官方 SHIB X 帳戶向柴犬幣社區提供了上週末 Shibarium 橋接漏洞的更新。

根據最近的更新，共有 17 種不同代幣從橋接中被盜，包括價值 100 萬美元的 ETH、130 萬美元的 SHIB、717,000 美元的 KNINE、680,000 美元的 LEASH、260,000 美元的 ROAR，以及少量的 TREAT、USDC、USDT、BAD、SHIFU、FUND、DAI、LTD、XFUND、WBTC 和 OSCAR。

攻擊者僅將其 USDT 和 USDC 兌換為 ETH，同時在 K9 Finance DAO 能夠將其錢包列入黑名單之前，嘗試了七次出售其 KNINE。所有其他代幣仍由攻擊者控制並面臨風險。

攻擊根本原因的主要可能性是內部驗證器密鑰被破壞，可能來自開發者機器或伺服器的 KMS。柴犬幣團隊已向攻擊者提供 50 ETH 的懸賞，以換取這些被盜資金的歸還。