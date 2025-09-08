4 年後，薩爾瓦多的 Bitcoin 夢想並未消亡 – 它只是看起來不同了

重點摘要

隨著薩爾瓦多標記採用比特幣四週年，該國發現自己正處於十字路口。然而，憑藉仍然完好無損的7億美元BTC儲備，這項實驗尚未完全失敗。

從大膽的比特幣[BTC]實驗開始四年後，薩爾瓦多正以更加低調的計劃慶祝這一週年。

該國仍然擁有高達7億美元的BTC儲備，但其早期重塑全球金融的夢想已讓位於務實主義。

在國際貨幣基金組織(IMF)的壓力下，政策已被削減，留下了一種樂觀和未解答問題的混合體，即國家層面的加密貨幣採用是否真的能夠持久。

薩爾瓦多的比特幣日

在X（前身為Twitter）上的一篇貼文中，薩爾瓦多比特幣辦公室宣布，政府現在持有6,313個BTC（在發稿時價值超過7億美元）。

同時，該辦公室還宣布推出一項新法律，使比特幣投資銀行能夠為"成熟"投資者提供服務。

該貼文指出了教育方面的成就，有8萬名公務員獲得了比特幣認證，推出了BTC銀行和結合王者幣與AI的新公共項目。

然而，慶祝活動伴隨著政策縮減的背景，因為薩爾瓦多政府在國際貨幣基金組織(IMF)的壓力下調整了其比特幣雄心。

IMF協議迫使重新思考BTC

作為與IMF達成協議的一部分，薩爾瓦多立法者廢除了比特幣法定貨幣法，並承諾不再使用公共資金購買額外的BTC。

該協議還要求縮減對Chivo錢包的支持，該錢包已經經歷了冷淡的採用。

7月發布的IMF報告確認，自2024年12月以來，薩爾瓦多沒有購買新的比特幣，官員們在意向書中重申該國的BTC儲備保持不變。

這一舉動引起了比特幣倡導者和非政府組織的批評，他們認為這些政策有利於國家但卻讓公民落後。

過去的四年

自2021年以來，薩爾瓦多的比特幣實驗經歷了謹慎的演變。

政府建立了7億美元的BTC儲備，通過了開創性的法律，如數字資產發行法和投資銀行法。

他們還引入了教育計劃，培訓了數萬人——從學童到公務員。

這些步驟重塑了該國從負債累累的經濟體到具有全球知名度的比特幣先驅的形象。同時，IMF的壓力迫使政策回撤。

四年後，薩爾瓦多的比特幣故事是一個仍在世界舞台上展開的測試案例。