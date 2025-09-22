交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
加密貨幣市場從不靜止，今日推動前進的項目正在為明日的收益定調。隨著數千個[…] 這篇文章《4個你會希望早點加入的頂級加密項目：BlockDAG、PEPE、Avalanche和Solana！》首次發表於Coindoo。加密貨幣市場從不靜止，今日推動前進的項目正在為明日的收益定調。隨著數千個[…] 這篇文章《4個你會希望早點加入的頂級加密項目：BlockDAG、PEPE、Avalanche和Solana！》首次發表於Coindoo。

4 個你會希望早點加入的頂級加密項目：BlockDAG、PEPE、Avalanche 和 Solana！

作者：Coindoo
2025/09/22 06:00
TOP Network
TOP$0.000096--%
GAINS
GAINS$0.01707-1.89%
LightLink
LL$0.010135-0.46%
Pepe
PEPE$0.00000597-3.39%

加密市場從不靜止，今日推動前進的項目正在為明日的收益定調。在數千個爭奪關注的代幣中，只有少數能夠展示出正確的採用度、技術和社群能量組合。那些消失的項目與走向全球的項目之間的差異，往往取決於真正的交付和明確的增長。

這份清單突顯了目前因執行速度、文化吸引力以及吸引零售和機構興趣的能力而脫穎而出的頂級加密項目。BlockDAG領先，其次是PEPE、Avalanche和Solana。每個項目都有自己的角度，但有一個主題很明確：時機至關重要，而這些項目正在把握當下。

1. BlockDAG：覺醒測試網將於9月25日推出

BlockDAG已經鎖定了其作為2025年頂級加密項目之一的地位。擁有超過312,000名代幣持有者，預售籌集了近4.1億美元，它正以市場多年未見的速度增長。近20,000台X系列礦機已售出，超過300萬人通過X1移動應用程式進行挖礦。在主網甚至上線之前就達到這種採用水平，顯示了為什麼持有者迅速行動，以及為什麼該項目感覺不像賭博，更像是一個準備充分的發射台。

即將於9月25日推出的覺醒測試網是這一階段的核心。這個實時前傳不僅僅是技術試驗；它是一個功能齊全的環境，礦工、瀏覽器、歸屬合約和帳戶抽象已經在運行。它證明了該鏈能夠處理負載，在真實世界條件下擴展，並保持用戶參與。通過推出UTXO移除、Stratum礦工整合和EIP-4337基礎工作等功能，BlockDAG顯示了效率和可擴展性從一開始就被內置。

對於持有者來說，這不僅僅是投機。僅在上個月就籌集了4000萬美元，需求持續加速。挖礦可通過簡單的應用程式或硬件設備進行，使BlockDAG的生態系統具有包容性。很少有網絡在主網前提供這麼多，這就是為什麼FOMO既強烈又合理。

2. PEPE：文化和投機驅動動力

PEPE最初是一個迷因幣，已經發展成為一個具有驚人持久力的項目。儘管市場充斥著迷因代幣，PEPE仍然持續吸引流動性，主要是因為其強大的品牌認知度和日交易量。

PEPE的價格行動仍然波動，但與較小的迷因幣相比相對穩定。它受益於強大的社群支持、社交熱度和主要交易所上市。雖然它還沒有BlockDAG正在開發的那種實用層，但PEPE仍然可以通過維持高流動性和市場興趣進入頂級加密項目名單。

3. Avalanche：子網和擴展潛力

Avalanche繼續保持其作為主要第一層鏈的地位。專注於子網，允許開發者為遊戲、金融或企業應用創建自定義區塊鏈，使Avalanche保持在雷達上。雖然AVAX的價格有時受到壓力，但技術仍然吸引著開發者和機構參與。

最近的交易顯示AVAX在35-40美元左右徘徊，動能混合。代幣解鎖和來自其他智能合約平台的競爭已經減緩了價格增長，但Avalanche的子網框架仍然是一個獨特的賣點。對於關注頂級加密項目的人來說，Avalanche仍然是一個值得關注的重要項目，即使其市場走勢不如新進入者那麼激進。

4. Solana：速度、採用和機構支持

Solana在最近幾週已成為機構資本的磁石。Pantera Capital透露在SOL中持有11億美元的倉位，稱其為可用的最強區塊鏈投注之一。這種支持很重要，特別是當與基於Solana的項目和NFT的崛起相結合，保持零售興趣高漲。SOL目前交易價格在235-240美元左右，阻力位在242-250美元，支撐位在230美元附近。突破該阻力可能會設置一個向270-300美元運行的趨勢。

使Solana脫穎而出的是其速度和低費用，吸引了開發者和用戶。每日超過300萬筆交易以及DeFi和NFT活動的穩定增長表明該網絡並未放緩。Forward Industries也改變了其策略，成為專注於Solana的財庫，籌集了16.5億美元，主要加密基金參與其中。

總結

從像PEPE這樣的迷因代幣到像Solana和Avalanche這樣的重量級選手，市場充滿了不同的故事。這些代幣中的每一個都顯示了為什麼頂級加密項目以不同方式成功：通過社群文化、機構投資或獨特技術。

但當你將它們並排比較時，BlockDAG明顯以可見的交付和明確的路線圖領先。關注PEPE、Avalanche和Solana的投資者可以看到增長，但BlockDAG的數據和推出每天從新買家那裡吸引100萬美元。隨著採用在130多個國家擴散，這個項目正在將自己設定為當前頂級加密項目中的突出選擇。

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

這篇文章「4個你會希望早點加入的頂級加密項目：BlockDAG、PEPE、Avalanche和Solana！」首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06182-5.22%
Griffin AI
GAIN$0.006879+22.35%
MAY
MAY$0.02797-0.24%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05351-15.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

現在最值得關注的加密貨幣預售：BlockchainFX、BlockDAG 和 JetBolt

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,799.54
$104,799.54$104,799.54

-0.24%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,556.56
$3,556.56$3,556.56

+1.05%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.29
$163.29$163.29

-1.80%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4571
$2.4571$2.4571

-2.84%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17698
$0.17698$0.17698

-1.25%