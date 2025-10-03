3,000億美元穩定幣里程碑預示著大規模加密貨幣流動性浪潮

穩定幣行業的總價值首次飆升至超過3000億美元，鞏固了其作為加密金融最具影響力領域之一的地位。

與通常與Bitcoin或Ethereum相關的戲劇性標題不同，穩定幣的崛起通常以穩定增長來衡量。但今年卻非同尋常。僅在一個季度內，其市場就擴大了超過20%，這一速度超過了大多數傳統資產類別。分析師表示，機構採用和有利的政策舉措——特別是美國GENIUS法案，該法案為與美元掛鈎的代幣提供了更清晰的指導——為穩定幣提供了信譽提升。

Tether仍然是市場的錨點，流通量接近1760億美元。其近60%的市場主導地位遠超Circle的USDC的740億美元，儘管USDC繼續在機構用戶中開拓自己的利基市場。Ethena的USDe已成為一股新興力量，鎖定資金接近150億美元，而MakerDAO的去中心化DAI則穩定在約50億美元。

這次飆升的時機並非巧合。Bitcoin正朝著12萬美元衝刺，而Ethereum已跳升至4400美元以上，幫助將新的流動性注入生態系統。大部分資金首先通過穩定幣流動，穩定幣作為波動性加密資產和法幣價值之間的橋樑。因此，它們的增長通常被視為市場動能下一步走向的領先指標。

對於交易者來說，穩定幣在動盪時期提供了安全區域。對於機構而言，它們越來越被視為結算和跨境轉賬的高效渠道。而對於政策制定者來說，它們已成為如何將數字資產整合到現有金融系統中而不引起波動性混亂的試驗場。

突破3000億美元的門檻表明，穩定幣不再是加密故事中的配角。相反，它們正迅速成為連接整個市場的基礎設施——這一趨勢可能定義數字金融的下一階段。

