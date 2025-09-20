3 個現在應該購買的幣種，因為美國數位資產總監稱創建戰略性 Bitcoin 儲備為「首要任務」

加密貨幣新聞

美國政策的最近轉變，其中總統數位資產顧問委員會主任 Patrick Witt 確認建立戰略性 Bitcoin 儲備是首要任務，表明數位資產正進入機構接受的新階段。

這一變化可能意味著市場將擴大對結合實用性、合規性和社群實力的資產的關注。在這種背景下，三種幣可能現在呈現出引人注目的案例：Little Pepe (LILPEPE)、Sei (SEI) 和 Ripple (XRP)。

Little Pepe 目前處於預售第13階段，價格為0.0022美元，在所有階段已籌集超過2530萬美元，並售出超過156億個代幣。這些數字表明需求強勁。此前的預售階段迅速售罄，顯示社群勢頭強勁。該項目正在建立一個專為迷因文化量身定制的以太坊兼容的 Layer-2 區塊鏈，具有近乎零的燃氣費、反狙擊機器人保護和零交易稅等特點。這些特性可能幫助它避免許多傳統迷因幣在網絡擁堵或操縱降低用戶體驗時所遭受的陷阱。Little Pepe 的成長時機與機構對數位資產的興趣相符。隨著政府表示將正式化 Bitcoin 持有量，那些結構化以擴展、提供公平性並提供強大代幣經濟學的資產可能獲得相對優勢。Little Pepe 有一個通往中心化交易所上市、在其鏈上建立迷因發射台以及治理和質押獎勵的路線圖。這些基本面使 Little Pepe 成為尋求購買具有潛力幣種的投資者的引人注目的選擇。

隨著像 Bitcoin 這樣的資產被整合到國家儲備和政策框架中，那些在不損害去中心化的情況下提供可擴展性能的區塊鏈可能會受到更多關注。Sei 的架構可能吸引尋求擁堵鏈或較慢共識機制替代方案的開發者和機構。雖然 Sei 沒有搭上迷因幣的浪潮，但其潛力在於支持新金融原語、DeFi 應用程序和更高效執行智能合約的基礎設施。如果對高性能生態系統的機構、監管和用戶需求增強，SEI 可能從這種輪換中受益。它可能作為僅在支付中有效用或僅有投機敘事的資產的平衡力量。

隨著監管明確性和機構興趣的增加，XRP 可能受益於美國戰略儲備政策可能產生的同樣順風。如果政府行為者通過儲備政策表示對數位資產的信任，具有現實世界用例和法律地位的資產可能獲得信譽和需求。XRP 已經擁有合作夥伴關係、在全球支付中的採用和支持金融機構的基礎設施，表明它可能在圖表上表現優異。XRP 在審查下的穩定性和交付的一致性可能使其成為投資組合中更安全的錨點，因為數位資產與政策和監管越來越緊密地交織在一起。

投機情境和比較優勢

如果美國儲備和政策環境繼續有利於數位資產，XRP 可能會看到穩定增長，受益於機構資金流入和採用增加。其上行空間可能很大，但與較新、更具投機性的資產相比可能更有限。Sei 可能會看到其生態系統使用和開發者增長加速，如果交易量、活躍開發者或 TVL（總鎖定價值）等指標顯示持續增長，這可能轉化為更高的估值倍數。Little Pepe，從其當前預售價格0.0022美元，第13階段剛剛開始，在樂觀但合理的假設下，可能在這三者中提供最高的潛在回報。

結論

美國轉向將 Bitcoin 和其他數位資產視為儲備工具，表明該行業的機構合法性正在深化。Ripple (XRP)、Sei (SEI) 和 Little Pepe (LILPEPE) 各自提供了不同的槓桿來利用這一轉變。尋求不對稱風險的投資者可能希望關注 Little Pepe 的預售，深入了解其路線圖，加入其 Telegram 社群，或關注有關其交易所上市的公告。隨著政策繼續明確化，這三種幣可能成為在合法性、實用性和技術穩健性比單純投機炒作更重要的環境中更強大的名字。

