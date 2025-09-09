交易所DEX+
2025 MTV VMAs 向 Ozzy Osbourne 致敬

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:04
ELMONT, NEW YORK – 9月07日: Yungblud、Steven Tyler和Joe Perry在2025年9月7日於紐約埃爾蒙特UBS競技場舉行的2025 MTV音樂錄影帶大獎中向Ozzy Osbourne致敬演出。(照片由Arturo Holmes/Getty Images for MTV提供)

Getty Images for MTV

2025年MTV音樂錄影帶大獎以一場星光熠熠的特別表演向已故黑暗王子Ozzy Osbourne致敬。Yungblud與Aerosmith樂團的Steven Tyler和Joe Perry、Extreme樂團吉他手Nuno Bettencourt以及長期擔任Ozzy Osbourne鍵盤手的Adam Wakeman一起，演繹了Osbourne標誌性歌曲組曲，包括"Crazy Train"、"Mama, I'm Coming Home"以及Black Sabbath的"Changes"。

所有這些音樂人都曾在7月份參與了Ozzy Osbourne的告別演出"Back to the Beginning"，而那次演出僅在歌手去世前兩週發生。後來揭露，Osbourne的死因是心臟病發作。

在Osbourne意外去世前，Yungblud與他和他的家人建立了親密關係，在"Back to the Beginning"演出中他對"Changes"的演繹引起轟動後，Yungblud從那時起就發誓在他所有的演出中都會表演這首Black Sabbath的經典歌曲，以此向Ozzy Osbourne致敬。

Yungblud在MTV音樂錄影帶大獎上對"Changes"的詮釋同樣精彩絕倫。

然而，真正的壓軸表演是在"Changes"之後，當Steven Tyler和Joe Perry出人意料地出現並與Yungblud一起進行了"Mama, I'm Coming Home"的傳奇演出。考慮到Tyler的年齡和他豐富的經驗，他的聲音如此出色令人震驚。同樣的評價也適用於他幾個月前在"Back to the Beginning"的表演。

此外，考慮到Tyler和Aerosmith在2024年因Tyler遭受聲帶損傷而取消了他們的告別巡演，看到Aerosmith的成員們再次如此出色地表演既令人驚嘆又帶有一絲苦澀。只是遺憾樂團未能完成他們的告別巡演。

話雖如此，看到下一代有Yungblud這樣的人才接棒真是太好了。

作為表演者，Yungblud就是搖滾明星的翻版。事實上，看到他與Steven Tyler一起表演非常有詩意，因為這兩人就像來自不同世代的彼此映照。

Yungblud最近無疑獲得了許多應得的關注，特別是來自硬搖滾和金屬樂迷群體的關注，這都源於他對Ozzy Osbourne的致敬。也許這會影響他的下一張專輯在音樂風格上更加貼近這些他新贏得的粉絲。

來源: https://www.forbes.com/sites/quentinsinger/2025/09/08/2025-mtv-vmas-pay-tribute-to-ozzy-osbourne/

