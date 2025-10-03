交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
1inch 的聯合創始人 Sergej Kunz 最近表示，中心化交易所（CEXes）將變成僅僅是去中心化交易所（DEXes）和 DeFi 基礎設施的前端（用戶界面）。他還估計，在 5-10 年內，CEXes 將不再保持對資產的託管控制。1inch 的聯合創始人 Sergej Kunz 最近表示，中心化交易所（CEXes）將變成僅僅是去中心化交易所（DEXes）和 DeFi 基礎設施的前端（用戶界面）。他還估計，在 5-10 年內，CEXes 將不再保持對資產的託管控制。

1inch 聯合創始人預見 CEXes 將成為 DeFi 前端 — Best Wallet Token 崛起成為最佳加密貨幣購買選擇

作者：Brave Newcoin
2025/10/03 14:47
1INCH
1INCH$0.2145-0.27%
DeFi
DEFI$0.000874+2.22%
Ambire Wallet
WALLET$0.01961-2.58%
TokenFi
TOKEN$0.006969-6.04%
Moonveil
MORE$0.00417-12.56%
1inch 聯合創始人預見中心化交易所成為 DeFi 前端 — Best Wallet Token 崛起成為最佳加密貨幣投資選擇

他在 Bitcoin News 的採訪中進一步解釋，中心化交易所在設計上就存在效率問題，暗示它們在未來將不再是交易的主要場所。

如果無法適應新的 DeFi 技術，中心化交易所可能會被淘汰。在更積極的情況下，它們的角色可能會轉變為提供去中心化交易的友好用戶界面，由智能合約管理。

Sergej 表示，中心化交易所現在傾向於將流動性隔離在自己的系統中。相比之下，1inch 的聚合器整合了多個去中心化交易所的流動性，充當全球流動性樞紐，為用戶提供更好的價格、更低的滑點和更深的市場。

隨著越來越多的交易依賴於跨鏈和協議的聚合流動性，交易邏輯可能會從個別中心化訂單簿系統轉移。

此外，根據 Kunz 的願景，非託管解決方案已經越來越受歡迎；這進一步證明去中心化是金融的真諦。

近幾個月來，一款引人注目的非託管錢包是 Best Wallet，這是一款旨在主導 Web3 的下一代加密貨幣應用。Best Wallet 生態系統的核心是 Best Wallet Token ($BEST)，目前正在預售階段並引起廣泛關注。

1inch 品牌重塑並擴張，引領向 DeFi 和自我託管的轉變

1inch 不僅僅是一個 DeFi 前端。它正在向成為一個成熟的基礎設施提供商轉變，通過 API 為其他交易所和錢包提供支持。

通過擴展其產品，包括為交易所和錢包提供非託管交換功能，1inch 使更多平台能夠採用 DeFi 功能，而無需重新發明輪子。

這種轉變的一個顯著例子是 Coinbase 將 1inch 的交換 API 整合到其應用程序中，使非託管代幣交換可以直接在 Coinbase 的基礎設施內進行。

雖然線上平台將保留其品牌和界面，但它將把交易執行和路由外包給 DeFi 基礎設施，這一舉措凸顯了一個主要中心化交易所向採用混合模式邁出的大膽一步。

1inch 官方 X 頁面上的一則貼文。

另外，1inch 最近推出了基於意圖的跨鏈交換，連接 Solana 和 EVM 鏈，從而改善了多鏈互操作性。他們還升級了路由發現算法，提供了 6.5% 更好的交換率。

當 1inch 致力於加強 DeFi 骨幹時，像 Best Wallet 這樣由 $BEST 代幣驅動的非託管錢包，滿足了對安全、用戶友好的 DeFi 和加密貨幣入門的日益增長需求。

Best Wallet 和 $BEST 代幣：安全自我託管和 Web3 生態系統的力量

Best Wallet 是一個自我託管的熱加密錢包，讓你完全控制在 Bitcoin、Solana、BSC 和 Ethereum 等流行網絡上買賣和交換資產。

這款移動優先的錢包應用於 2023 年推出，已經贏得了全球超過 50 萬用戶的信任，因為它提供了保護用戶密鑰的下一代功能。Best Wallet 的一些突出特點包括：

  • 一個發現並參與新的、經過審核的代幣預售的發射台，
  • 內置 DEX 實現低成本跨鏈交換，
  • 無 KYC 註冊、交換和去中心化轉賬，
  • $BEST 代幣持有者享有更低的費用和更高的質押收益，
  • 輕鬆使用法定貨幣上下架（可能需要 KYC）。

目前，Best Wallet 使你能夠在六個主要區塊鏈網絡上進行交易。隨著即將支持超過 60 條鏈，你將獲得更廣泛的代幣、dApps 和 DeFi 機會。

這意味著隨著生態系統的擴展，將獲得更大的靈活性、互操作性和真正的一體化加密錢包體驗。

來自其網站的 Best Wallet 生態系統。

這個生態系統的核心是 Best Wallet Token ($BEST)，這是一種能夠解鎖諸多好處的代幣，如更低的費用、獨家預售訪問權、iGaming 特權、即將推出的質押聚合器中的質押 APY 提升，以及治理權力。

通過 Best Wallet 應用的「即將推出的代幣」功能，你可以篩選有前景的預售項目 — 在它們進入主流市場之前就解鎖機會。

更多代幣啟用的特權即將到來。預售將其資金的 30% 用於產品開發和庫存，計劃在第 3 階段推出加密借記卡、NFT 整合和衍生品交易。

來自 Best Wallet Token 預售網站的 $BEST 代幣經濟學。

目前在預售階段，$BEST 已經籌集了超過 1620 萬美元，今天的價格為每代幣 0.025735 美元。質押獎勵高達驚人的 82% APY，如果我們的專家 $BEST 價格預測準確，到 2026 年底，一個代幣可能達到 0.143946 美元。

換句話說，今天投資 500 美元到 $BEST 可能在一年內增加到約 5,090 美元，這結合了質押獎勵和預計的價格升值（10.2 倍的回報）。

鯨魚投資者已經在囤積價值 7.02 萬美元和 5.09 萬美元的 $BEST，顯示出對該項目的強烈信心。

下一次價格跳漲預計在明天，隨著更多投資者加入項目，質押獎勵將逐漸減少。

立即以較低價格獲取 $BEST 代幣。

這不是財務建議。投資加密貨幣前，請務必進行自己的研究。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06182-5.22%
Griffin AI
GAIN$0.006879+22.35%
MAY
MAY$0.02797-0.24%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05351-15.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

現在最值得關注的加密貨幣預售：BlockchainFX、BlockDAG 和 JetBolt

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,813.74
$104,813.74$104,813.74

-0.22%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,558.58
$3,558.58$3,558.58

+1.11%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.24
$163.24$163.24

-1.83%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4562
$2.4562$2.4562

-2.88%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17690
$0.17690$0.17690

-1.30%