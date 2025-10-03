1inch 聯合創始人預見 CEXes 將成為 DeFi 前端 — Best Wallet Token 崛起成為最佳加密貨幣購買選擇

他在 Bitcoin News 的採訪中進一步解釋，中心化交易所在設計上就存在效率問題，暗示它們在未來將不再是交易的主要場所。

如果無法適應新的 DeFi 技術，中心化交易所可能會被淘汰。在更積極的情況下，它們的角色可能會轉變為提供去中心化交易的友好用戶界面，由智能合約管理。

Sergej 表示，中心化交易所現在傾向於將流動性隔離在自己的系統中。相比之下，1inch 的聚合器整合了多個去中心化交易所的流動性，充當全球流動性樞紐，為用戶提供更好的價格、更低的滑點和更深的市場。

隨著越來越多的交易依賴於跨鏈和協議的聚合流動性，交易邏輯可能會從個別中心化訂單簿系統轉移。

此外，根據 Kunz 的願景，非託管解決方案已經越來越受歡迎；這進一步證明去中心化是金融的真諦。

1inch 品牌重塑並擴張，引領向 DeFi 和自我託管的轉變

1inch 不僅僅是一個 DeFi 前端。它正在向成為一個成熟的基礎設施提供商轉變，通過 API 為其他交易所和錢包提供支持。

通過擴展其產品，包括為交易所和錢包提供非託管交換功能，1inch 使更多平台能夠採用 DeFi 功能，而無需重新發明輪子。

這種轉變的一個顯著例子是 Coinbase 將 1inch 的交換 API 整合到其應用程序中，使非託管代幣交換可以直接在 Coinbase 的基礎設施內進行。

雖然線上平台將保留其品牌和界面，但它將把交易執行和路由外包給 DeFi 基礎設施，這一舉措凸顯了一個主要中心化交易所向採用混合模式邁出的大膽一步。

另外，1inch 最近推出了基於意圖的跨鏈交換，連接 Solana 和 EVM 鏈，從而改善了多鏈互操作性。他們還升級了路由發現算法，提供了 6.5% 更好的交換率。

