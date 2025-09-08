13 個實體現在持有 1.55% 的 SOL 流通供應量

Solana的企業採用正在加速，目前有13家上市公司在其Solana資金庫中持有近18億美元。

摘要 13家公司現在持有890萬SOL，由Upexi Inc.（200萬SOL）、DeFi Development Corp.（199萬SOL）和Sol Strategies（37萬SOL）領先，Sol Strategies也正在準備納斯達克上市。

隨著DeFi Development Corp.目標持有價值10億美元的SOL，以及Galaxy Digital、Jump Crypto和Multicoin Capital計劃為聯合Solana資金庫籌集10億美元，預計這一數字將增加，其他公司也可能加入。

採用Solana（SOL）作為資金庫策略一部分的上市公司數量已增加到13家。

最大持有者由Upexi Inc.領先，持有2,000,518 SOL，緊隨其後的是DeFi Development Corp.，該公司最近增加了196,141 SOL，使其總持有量增加到1,988,170 SOL。

Sol Strategies以370,420 SOL排名第三，並且也將成為Solana資金庫採用者中首家在納斯達克上市的公司。

這十三家公司現在控制著890萬SOL，佔總流通供應量的1.55%——按當前市值計算約為18億美元。在這些儲備中，約585,059 SOL（價值約1.041億美元）通過Combined Staking Reserve進行質押，產生平均6.86%的收益率。雖然這個質押儲備僅佔Solana總供應量的0.102%，但它表明部分資金庫分配正被積極用於賺取收益，而非閒置不用。

Solana資金庫策略的崛起

Solana資金庫策略背後的勢頭正在加速，預計企業持有量將在未來幾個月顯著擴大。目前排名第二的持有者DeFi Development Corp.已承諾將其儲備擴大至10億美元里程碑。此外，Galaxy Digital、Jump Crypto和Multicoin Capital正與Cantor Fitzgerald合作，為聯合Solana資金庫籌集高達10億美元，這一計劃也得到了瑞士楚格Solana基金會的支持。

同時，由Joe McCann領導的Accelerate已宣布計劃籌集15.1億美元以收購732萬SOL，此舉將建立基金會本身之外最大的私人Solana資金庫。

雖然企業SOL總持有量仍遠遠落後於Bitcoin的企業資金庫主導地位，但新資本被調動的規模和速度表明Solana作為數字資產資金庫市場中的嚴肅競爭者角色正在增長。