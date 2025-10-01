「1兆美元俱樂部」ETF 讓投資者接觸科技巨頭——以及 Bitcoin

簡述 Defiance ETFs 推出了一個追蹤 BITA 兆元俱樂部指數的新基金。

該 ETF 讓投資者接觸市值達 1 兆美元或更高的公司和資產。

它通過 BlackRock 的 iShares Bitcoin Trust ETF 追蹤 Bitcoin。

一個追蹤兆元資產的交易所交易基金，包括科技和加密貨幣相關公司和產品，於週二亮相，這是最新的 ETF，為美國投資者提供接觸快速增長的數位資產和 AI 領域的機會。

總部位於佛羅里達州邁阿密的 Defiance ETFs 的 Defiance Trillion Dollar Club Index ETF，交易代碼為 TRIL，追蹤 BITA Trillion Dollar Club Index 或「兆元俱樂部」的表現，這是一個由 Nvidia、Tesla、Microsoft、Apple、Alphabet、Amazon 和 Meta Platforms 等公司組成的指數。

TRIL 的投資組合中還持有 BlackRock 非常成功的 iShares Bitcoin Trust (IBIT) 以及 Warren Buffett 的綜合控股公司 Berkshire Hathaway。

該 ETF 追隨過去兩年 Mag 7 股票和數位資產價格的長期上漲。

BlackRock 的 iShares (IBIT) 目前管理的資產接近 880 億美元，是迄今為止機構最受歡迎的 Bitcoin 基金，希望接觸 Bitcoin。BTC 是迄今為止最大的加密貨幣，市值超過 2.2 兆美元，過去一年上漲了 77%。該基金於 2024 年 1 月獲得美國證券交易委員會的批准，與其他九個基金一起開始交易。

Mag 7 股票約佔 S&P 500 的三分之一，約佔該指數市值的三分之一。

「這些名稱代表推動 AI、雲端、半導體、數位資產和下一代技術革命的全球市場領導者，」Defiance ETFs 在公告中表示。

週二首次亮相，投資者交易了 5,744 股 TRIL，每股價格為 20 美元——總交易量為 114,800 美元。

Defiance 已經提供 ETF，讓投資者獲得對 Bitcoin 的增強曝險。該公司的 MSTX 讓投資者可以接觸 Bitcoin 財政公司 Strategy 股票的槓桿頭寸，可能將收益和損失放大到 175%。

Bitcoin 最近的交易價格約為 114,000 美元，過去 24 小時基本持平。BTC 與其他加密貨幣價格一直受到宏觀經濟不確定性的衝擊，包括即將到來的美國政府關閉。