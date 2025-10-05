'$1 Million Bitcoin' 倡導者 Mow 認為購買 Bitcoin 還不算晚

比特幣本週達到了另一個里程碑，在10月5日週日創下了125,559美元的歷史新高，隨後冷卻至接近123,500美元。這使得該資產穩固地保持在六位數區間，標誌著七天內增加了近13%。

在這種背景下，Jan3執行長Samson Mow重申了他早已確立的預測，即比特幣最終可能交易至100萬美元。他在X上發表聲明說，投資者仍有機會以低於200,000美元的價格獲得這種加密貨幣，但他警告時間正在流逝。

Mow的言論與供應緊縮相符。目前有19.92百萬比特幣在流通，接近21百萬的硬上限，還剩1.1百萬枚待開採。按目前價格計算，比特幣價值估計為2.59兆美元，超過許多跨國公司，大致相當於全球主要經濟體的GDP。

200,000美元的BTC

市場多頭將200,000美元價位視為下一個主要心理關口，在他們看來，機構資金流入和受監管產品可能會加速上漲。

美國的交易所交易基金和企業財庫配置將在短期內提升需求，而零售買家則繼續在每次新的下跌中積極累積。

批評者指出這些估值的風險，但Mow表示這些是由於早期採用而非後期進入所致。他認為BTC低於200,000美元是一個窗口，對於關注供應和機構興趣的投資者來說，這個窗口可能很快就會關閉。