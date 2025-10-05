交易所DEX+
《"100萬美元比特幣"倡導者 Mow 認為購買比特幣還不算晚》一文發表在 BitcoinEthereumNews.com。比特幣本週達到另一個里程碑，在 10 月 5 日週日創下 125,559 美元的歷史新高，隨後回落至接近 123,500 美元。這使得該資產穩固地處於六位數區間，標誌著七天內增加了近 13%。在此背景下，Jan3 執行長 Samson Mow 重申了他長期以來的預測，即比特幣最終可能交易至 100 萬美元。他在 X 上發表聲明稱，投資者仍有機會以低於 200,000 美元的價格獲得這種加密貨幣，但他警告時間正在流逝。Mow 的言論與供應緊縮相符。目前流通中的比特幣為 19.92 百萬枚，接近 2100 萬枚的硬上限，還剩 110 萬枚待開採。按目前價格計算，比特幣價值估計為 2.59 兆美元，超過許多跨國公司，大致相當於全球主要經濟體的 GDP。 200,000 美元 BTC 市場多頭將 200,000 美元價位視為下一個主要心理關口，在他們看來，機構資金流入和受監管產品可能會加速上漲。美國的交易所交易基金和企業財庫配置將在短期內提升需求，而零售買家則繼續在每次新的下跌中積極累積。 批評者指出這些估值的風險，但 Mow 表示這些是由於早期採用而非後期進入所致。他認為低於 200,000 美元的 BTC 是一個可能很快關閉的窗口，對於關注供應和機構興趣的投資者來說。 來源：https://u.today/1-million-bitcoin-advocate-mow-believes-its-not-late-to-buy-bitcoin

'$1 Million Bitcoin' 倡導者 Mow 認為購買 Bitcoin 還不算晚

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 21:47
比特幣本週達到了另一個里程碑，在10月5日週日創下了125,559美元的歷史新高，隨後冷卻至接近123,500美元。這使得該資產穩固地保持在六位數區間，標誌著七天內增加了近13%。

在這種背景下，Jan3執行長Samson Mow重申了他早已確立的預測，即比特幣最終可能交易至100萬美元。他在X上發表聲明說，投資者仍有機會以低於200,000美元的價格獲得這種加密貨幣，但他警告時間正在流逝。

Mow的言論與供應緊縮相符。目前有19.92百萬比特幣在流通，接近21百萬的硬上限，還剩1.1百萬枚待開採。按目前價格計算，比特幣價值估計為2.59兆美元，超過許多跨國公司，大致相當於全球主要經濟體的GDP。

200,000美元的BTC

市場多頭將200,000美元價位視為下一個主要心理關口，在他們看來，機構資金流入和受監管產品可能會加速上漲。

美國的交易所交易基金和企業財庫配置將在短期內提升需求，而零售買家則繼續在每次新的下跌中積極累積。

批評者指出這些估值的風險，但Mow表示這些是由於早期採用而非後期進入所致。他認為BTC低於200,000美元是一個窗口，對於關注供應和機構興趣的投資者來說，這個窗口可能很快就會關閉。

來源：https://u.today/1-million-bitcoin-advocate-mow-believes-its-not-late-to-buy-bitcoin

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

