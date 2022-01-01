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如何參與MX Burn

  • 如何獲取參與資格？

    01
    在MEXC賬戶（幣幣賬戶）持有MX，且滿足活動要求的最小投入數量即可參與活動。

  • 如何參與活動？

    02
    在“活動開始時間-可撤銷投入截止時間段”內，參與用戶可隨時投入MX，並可隨時撤回； 在“可撤銷投入截止時間-活動結束時間段”內，只能投入MX，不能撤回；

  • 如何獲得獎勵？

    03
    活動結束後，”結算時間段”內，根據參與用戶投入MX佔比瓜分相應的新幣獎勵，並扣除參與用戶所投入的MX進行銷毀。

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