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逐倉槓桿檔位信息表
您在當前杠桿賬戶的計價貨幣或者交易貨幣的借貸數量，決定了您在此槓桿賬戶中的檔位。不同的檔位對應不同的強平線和初始風險率，而初始風險率決定了對應的有效槓桿倍數。
交易對
交易對
檔位
有效倍數
初始風險率
強平線
計價貨幣最大可藉
交易貨幣最大可藉
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