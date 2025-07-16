Zypher Network 是一個服務於無需信任的 AI 代理的 ZK 計算層，透過中間件解決方案（即時證明，推理證明）確保了 AI 代理資料的一致性和完整性，同時不公開資料內容。透過 ZK 驅動的應用基礎設施，Zypher 正在為人類和 AI 代理提供安全、自主的關鍵任務和金融敏感的鏈上操作。 1. 什麼是 Zypher Network Zypher Network 是首個服務於無需信任的 AZypher Network 是一個服務於無需信任的 AI 代理的 ZK 計算層，透過中間件解決方案（即時證明，推理證明）確保了 AI 代理資料的一致性和完整性，同時不公開資料內容。透過 ZK 驅動的應用基礎設施，Zypher 正在為人類和 AI 代理提供安全、自主的關鍵任務和金融敏感的鏈上操作。 1. 什麼是 Zypher Network Zypher Network 是首個服務於無需信任的 A
Zypher Network：打造安全智能的鏈上 AI

Zypher Network 是一個服務於無需信任的 AI 代理的 ZK 計算層，透過中間件解決方案（即時證明，推理證明）確保了 AI 代理資料的一致性和完整性，同時不公開資料內容。透過 ZK 驅動的應用基礎設施，Zypher 正在為人類和 AI 代理提供安全、自主的關鍵任務和金融敏感的鏈上操作。

1. 什麼是 Zypher Network


Zypher Network 是首個服務於無需信任的 AI 代理和大型 DApp 的零知識證明（ZK）計算層，支持安全、自主且可驗證的鏈上 AI 操作。Zypher Network 的中間件解決方案，包括即時證明（Proof of Prompt）和推理證明（Proof of Inference），可確保 AI 代理資料的一致性和完整性，且不會泄露敏感資料。

藉助 Zypher 基於零知識證明（ZK）的基礎設施，開發者可以構建和部署關鍵任務、涉及財務及注重隱私保護的 AI 應用。零 Gas 解決方案和服務器抽象技術，確保了高性能、低成本且可擴展的 AI 服務，讓鏈上 AI 像傳統 Web2 應用一樣便捷易用。

1.1 Zypher Network 的主要功能和解決方案：


ZK 中間件：可驗證 AI 模型的輸入（即時證明）和輸出（推理證明），無需暴露原始資料。
無服務器執行：並行且免 Gas 操作，實現低延遲和高吞吐量的 AI 計算。
去中心化 AI 代理：為金融、遊戲和社交領域提供無需信任的 AI 模型，完全自主運行。
開放生態系統：無需許可、可組合的 AI 基礎設施，便於第三方模型和資料的無縫集成。

1.2 Zypher Network 的生態發展：


  • 超過 50 萬名活躍社區成員參與生態建設。
  • AI 公鏈（Zytron）超過 300 萬用戶，50 多個基於 AI 的應用正在運行。

2. 什麼是 Zytron


Zytron 是 Zypher Network 面向市場推出的基於 Linea 的 AI 公鏈，標誌着 Zytron Layer3 主網正式啟動。Zytron 是一種無需 Gas 的 Rollup 框架，專為無需信任的 AI 代理而設計，並針對 zk 證明驗證（zk-proof）進行了改善。其內置的 AI 代理模板使用戶和開發者能夠輕鬆部署基於 AI 的解決方案。

2.1 Zytron 的預編譯合約


Zytron 在零知識處理方面優於 Layer 2 解決方案：處理速度提升 10 倍，Gas 費用降低 200 倍。預編譯合約可以實現更複雜的功能，尤其適合處理資源密集型操作。將橢圓曲線點加法、標量乘法和配對運算等操作預編譯，對於實現高效且安全的鏈上 zkSNARK 驗證至關重要。

性能優化：預編譯合約通常在底層代碼中進行了高度優化，並與區塊鏈系統深度集成。這極大提升了加密計算等複雜操作的執行效率，非常適用於基於 zkSNARK 的應用場景。

降低 Gas 費用：使用預編譯合約可以顯著減少 Gas 費用。

提高交易速度：以太坊每個區塊的 Gas 上限為 3,000 萬。由於基於 zkSNARK 的鏈上驗證通常消耗大量 Gas，預編譯合約能夠有效減少這類開銷，從而允許每個區塊處理更多筆交易。

節省開發時間：通過預編譯合約，開發者無需手動編寫複雜的加密運算邏輯，或自己部署和編譯相關合約，大幅提高開發效率。

增強安全性：以太坊目前唯一支持的預編譯橢圓曲線是 altbn128，其安全強度僅為 100 至 110 位。Zytron 提供了一種更安全、且對 SNARK 更友好的橢圓曲線方案。

3. Zypher Network 代幣經濟模型：驅動 ZK + AI 智慧體生態


Zypher Network 推出新一代代幣經濟模型，旨在為新興的去中心化 AI 經濟注入強勁動力，為 ZK + AI 驅動的 Web3 未來構建堅實的經濟基礎。

Zypher Network 代幣經濟模型圍繞雙代幣體系構建，即 $ZYPH 用於治理與生態激勵，$ZKASH 用於挖礦與功能用途，支持 AI 應用與用戶的大規模、無許可式擴展。 主要亮點包括：

  • 原生激勵機制：支持即時證明與推理證明。
  • 多模式挖礦：覆蓋 AI 算力、交互、行為等多種形式。
  • 內置社交挖礦機制，強化社區參與感。
  • 將長期價值與鏈上真實貢獻、計算活動及用戶參與深度綁定。



