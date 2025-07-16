MEXC 已首發上線 ZORA 現貨交易和合約交易，與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與充值/交易 ZORA ，瓜分 140,000 USDT 的活動！ Zora 是一個專注於創作者權益和去中心化媒體所有權的 Web3 平台。自 2020 年成立以來，Zora 已發展為一個集 NFT 市場、Layer 2 區塊鏈網路、社交平台和創作者工具於一體的生態系統，旨在重塑數位MEXC 已首發上線 ZORA 現貨交易和合約交易，與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與充值/交易 ZORA ，瓜分 140,000 USDT 的活動！ Zora 是一個專注於創作者權益和去中心化媒體所有權的 Web3 平台。自 2020 年成立以來，Zora 已發展為一個集 NFT 市場、Layer 2 區塊鏈網路、社交平台和創作者工具於一體的生態系統，旨在重塑數位
Zora：重塑媒體所有權的未來

MEXC 已首發上線 ZORA 現貨交易合約交易與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與充值/交易 ZORA ，瓜分 140,000 USDT 的活動！

Zora 是一個專注於創作者權益和去中心化媒體所有權的 Web3 平台。自 2020 年成立以來，Zora 已發展為一個集 NFT 市場、Layer 2 區塊鏈網路、社交平台和創作者工具於一體的生態系統，旨在重塑數位內容的創作、分發和價值捕獲方式。

1. Zora Protocol 的誕生背景與願景


在 Web 1.0 和 Web 2.0 的迭代中，互聯網經歷了從開放到封閉、從低效到高效的轉變。然而，Web 2.0 平台的中心化特性導致了創作者與受眾之間聯繫的割裂，平台透過控制資料和受眾獲得了對媒體的單邊定價權。此外，媒體資料的儲存和安全也受到嚴重威脅，如知名人士被社交平台封號的事件頻發，引發了對於資料自由流通的擔憂。

Zora Protocol 正是在這樣的背景下誕生的。它旨在創建一個通用的媒體所有權市場協議，讓創作者能夠真正擁有自己的內容，並直接與受眾進行交易，無需依賴任何中心化平台。Zora 的願景是通過去中心化協議，打造一個去中心化、抗審查、易於造訪且個人擁有的媒體生態，使創作者能夠自主掌控其作品的所有權和收益分配，建立一個開放、透明且抗審查的創作環境。

Zora 的推出正值 NFT 市場如火如荼之際，其獨特的理念和設計迅速吸引了眾多投資者的關注。2022 年 5 月，Zora 成功獲得由 Haun Ventures 領投，Coinbase Ventures、Kindred Ventures 等參投的 5,000 萬美元融資，公司估值達到 6 億美元。這一輪融資不僅為 Zora 的發展提供了充足的資金支援，也進一步鞏固了其在 NFT 市場中的地位。

2. Zora Protoco 的核心機制與技術組成


2.1 核心機制


媒體即市場（Media as Market）：Zora 將每個媒體內容視為一個獨立的市場，允許用戶對 NFT 進行出價，創作者可選擇接受報價完成交易。該機制支援轉售分紅，確保原創者在二級市場交易中持續獲得收益。

轉售分紅機制：Zora 引入了一種創新的轉售分紅機制，允許媒體的所有者在出售作品時保留一部分未來轉售的收益。這種機制不僅激勵了創作者持續創作優質內容，也為投資者提供了更加穩定的回報預期。同時，它還促進了媒體作品的長期價值增長。

Cryptomedia 概念：Zora 提出了「Cryptomedia」概念，即將圖像、音訊、影片等多媒體內容以 NFT 形式上鏈，確保其唯一性、可驗證性和抗審查性。這種方式使得媒體內容在被廣泛分享和使用的同時，其原始價值和所有權得到保障。

2.2 技術組成


Zora 協議包含三個主要部分：

Zora 智能合約：以太坊主網上部署的核心邏輯，支援媒體鑄造、出價、交易。

Zora Developer Kit (ZDK)：一個 Typescript 編寫的 SDK，簡化開發者的集成流程。

Zora Subgraph：基於 The Graph 的鏈上資料查詢接口，提供鏈上資料檢索服務。

此外，Zora 還推出了自己的以太坊 Layer 2 網路——Zora Network，基於 OP Stack 構建，具備高性能、低交易費用的特性。

3. Zora Protocol 的技術特點


Zora Network 是基於 Optimism 的 OP Stack 構建的以太坊 Layer 2 區塊鏈，專為 NFT 和媒體內容設計。其主要特點包括 ：

去中心化與抗審查：Zora Protocol 基於以太坊區塊鏈構建，實現了去中心化的媒體所有權市場。這意味着創作者無需依賴任何中心化平台即可擁有自己的內容並直接與受眾進行交易。同時，由於區塊鏈的不可篡改性，Zora上的內容具有高度的抗審查性。

唯一性與完整性驗證：為了確保發布到協議的所有內容的唯一性和完整性，Zora 引入了 SHA-256 校驗值。每個媒體在創建時都會包含兩個 URI 指針（一個指向元資料，另一個指向內容本身），並附帶相應的校驗值。這樣，任何一方都可以驗證媒體和元資料的完整性。

多種價值表示並行存在：Zora 允許多種價值表示並行存在，只要是基於以太坊的 ERC-20 代幣即可。這意味着用戶可以使用穩定幣、流動性挖礦代幣甚至 DAO 成員的身份代幣進行交易和支付。

可組合性：Zora Protocol 的設計使其具有良好的可組合性。內容不再建立在平台之上，而是平台建立在內容之上。這意味着開發者可以輕鬆地將 Zora 與其他區塊鏈協議和服務集成在一起，創造出更加豐富和多樣化的應用場景。

4. Zora 烏龍事件


Base 官方在 Zora 平台發布「Base is for everyone」代幣的事件中，Zora 一度成為了市場的焦點。然而，由於 Base 官方的操作失誤和市場對 Memecoin 的誤解，導致該代幣的市值在短時間內大幅波動，最終引發了社群的廣泛爭議和不滿。

儘管如此，Zora 仍然憑藉其獨特的技術優勢和生態價值，吸引了大量的用戶和開發者。許多工作室和創作者紛紛加入到 Zora 的生態系統中來，通過創建和交易 NFT 來實現自己的價值和收益。同時，隨着 NFT 市場的不斷發展和成熟，Zora 也在不斷完善自己的產品和服務，以滿足更多用戶的需求和期望。

5. 如何在 MEXC 購買 ZORA 代幣


在平台經濟和內容創作者經濟迅猛發展的今天，Zora 正在嘗試以「去中心化的互聯網協議」模式，重構內容的價值捕獲路徑。它不只是 NFT 的新嘗試，更是 Web3 創作者經濟體系的基礎設施。在此發展過程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，無疑為其注入了強勁的發展動力。MEXC 以其低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。

目前，MEXC 平台已上線 ZORA 現貨交易和合約交易 ，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

如何在 MEXC 購買 ZORA
1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋列搜索 ZORA 代幣名稱，選擇 ZORA 的現貨交易合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


