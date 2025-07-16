YieldNest（YND）項目全解：探索以太坊再質押的新收益引擎

隨著以太坊質押經濟的持續成熟，如何有效管理質押資產並提升收益效率，成為 DeFi 世界的核心命題。 YieldNest 應運而生，作為一個專注於 LSDFi（Liquid Staking Derivatives Finance）的收益聚合平台，YieldNest 旨在透過模組化策略和自動再平衡機制，助力用戶釋放以太坊質押資產的最大價值。









YieldNest 是一個專注於 以太坊 流動性質押（LSD）資產再質押的智慧資產管理平台。它透過整合 EigenLayer 與多個主流 LSD 協議（如 Lido、Ether.fi、Renzo 等），將用戶的 LSD 自動轉換為「可再質押、可組合、可持續複利」的策略型資產（即 yTokens），為用戶提供更高效、更安全的收益路徑。





YieldNest 的目標是打造一個「模組化、自動化、安全性強」的 LSDFi 再質押基礎設施，幫助用戶在不犧牲安全性的前提下，實現質押資產的收益最大化。





平台亮點包括：





再質押策略自動化 ：整合 EigenLayer 與 LSD 協議，收益聚合無需手動操作；

機構級託管安全性 ：與 Sygnum 銀行、Fireblocks 等合作，實現資產安全託管；

模組化架構設計 ：可自訂策略模組，支援多資產、多協議接入；

治理靈活透明：透過 YND 代幣實現社群治理、手續費回流與策略升級。









YieldNest 的產品核心在於其「自動再質押策略引擎（Strategy Engine）」和「yTokens 模型」，結合模組化架構和鏈上自動執行機制，使用戶能夠便捷參與複雜的 LSDFi 收益策略。下面我們從三大核心模組進行解析。









用戶將 stETH、weETH、ezETH 等 LSD 存入 YieldNest 後，系統自動轉換為 yTokens（如 yETH）。每種 yToken 對應一套智慧再質押策略，持續將收益再投資、複利放大，並透明記錄其收益和成分資產。

yTokens 的特點：





持有即代表對一籃子再質押策略的份額；

支援鏈上查看收益來源與資產結構；

未來將支援更多 LSD 資產與跨鏈部署。









YieldNest 的核心優勢之一是模組化的策略引擎，支援對接多個 LSD 協議和 AVS（Active Validation Services）。平台透過動態調整策略配置（如風險偏好、協議權重、收益優化參數）來確保收益效率與風險控制。





策略層支援：





自動選擇風險／收益最優質押組合；

與 EigenLayer 原生整合，捕捉 AVS 獎勵；

託管服務可擴展，適用於 DAO、基金等機構。









在再質押協議頻繁爆雷的背景下，YieldNest 將「安全性」置於最高優先級。其託管策略包括：





託管整合 ：與 Sygnum 銀行、Fireblocks 等頂級託管方合作；

多簽執行與權限隔離 ：關鍵合約由多簽控制，策略更新必須 DAO 批准；

透明審計：所有策略鏈上可查，並透過第三方審計（如 OtterSec）。









YieldNest 採用雙代幣設計：YND（原生功能與治理代幣）和 veYND（鎖倉式投票權益代幣），共同構建平台的治理與激勵體系。此設計不僅平衡了短期激勵與長期治理，還強化了社群對平台策略發展的實際參與度。









YND 是 YieldNest 的原生代幣，總供應量為 10 億枚，其主要用途包括：





治理權重基礎 ：YND 可用於鑄造 veYND，從而獲取社群治理權；

收益分配媒介 ：YND 持有者透過鎖倉生成 veYND，可參與平台費用的返還與獎勵分配；

生態激勵工具：用於戰略合作、再質押獎勵計畫、社群空投與激勵等。





YND 代幣將透過逐步釋放和激勵機制進行分發，確保公平啟動並避免過度通膨。









veYND（Voting Escrow YND）是將 YND 鎖倉後生成的權益代表代幣，其機制靈感來自 Curve 的 veToken 模型。用戶透過鎖倉 YND 一定時間（最短 1 週，最長 1 年）獲得 veYND，具體規則如下：





鎖倉時間越長，生成 veYND 越多；

veYND 不可轉讓，隨鎖倉 YND 解鎖而減少；

veYND 可用於治理、收益分配、策略投票等功能

此机制有效绑定用户长期利益，鼓励“价值共建者”而非“短期套利者”的参与。









持有 veYND 的用戶可參與平台治理，包括但不限於：





yToken 策略選擇與參數調整投票；

協議費用比例調整與分配機制更新；

新資產支援、激勵計畫與生態拓展的提案與表決。





治理採用鏈上投票機制，保障社群成員的透明參與和決策權。









YieldNest 的協議收入主要來自再質押獎勵、策略管理費與交易手續費。平台將其收入的一部分回流給 veYND 持有者，作為長期激勵與治理貢獻回報：





协議費分紅 ：持有 veYND 的用戶可按比例獲得協議收入分成；

額外激勵計畫 ：YND Token 獎勵根據 veYND 權重進行分配，激勵長期貢獻者；

Boost 機制：持有 veYND 可獲得更高 yToken 收益權重，提升參與收益。









為吸引早期用戶與社群參與者，YieldNest 正在推出 Y-Airdrop 計畫，面向以下人群發放 YND 積分：





在 EigenLayer 再質押；

持有 LSD 資產並將其投入 yToken 策略；

參與社群任務與傳播活動等。





YND 空投積分將在 TGE（代幣生成事件）後按照比例兌換為實際 YND 代幣，進一步加強社群綁定。









YieldNest 於 2023 年底啟動，團隊成員來自 以太坊 Avalanche 、StarkWare、BitDAO 等多個生態，擁有豐富的 DeFi、質押與鏈上金融經驗。





重要時間節點：





2024 年 Q1 ：啟動主網測試與策略驗證；

2024 年 Q2 ：完成 350 萬美元種子輪融資，參投方包括 GSR、Bankless Ventures、Figment Capital 等；

2024 年 Q3：正式上線第一個策略型資產 yETH，並開放社群積分計畫；









YieldNest 正積極拓展其 LSDFi 再質押平台的生態版圖，未來路線圖包括：





新增 yToken 策略 ：支援 weETH、sfrxETH 等更多 LSD 資產；

跨鏈再質押擴展 ：探索 L2、EigenDA 和以太坊 Rollup 生態的多鏈部署；

YND Token 激勵計畫 2.0 ：設立社群激勵金庫、長期質押返利；

模組化資產管理工具 ：支援 DAO、投資機構的客製化資產再質押配置；

教育與治理培訓：增強社群參與治理能力，推出 YieldNest 學院計畫。









隨著 EigenLayer 等再質押基礎設施的逐步完善，「再質押策略平台」有望成為繼 LST 之後的新興藍海。YieldNest 凭藉其「模組化 NestVault + 流動性衍生資產 + 智慧策略管理」的設計，具有較強的差異化優勢。在安全性與靈活性之間取得平衡，使其有望成為專業用戶與普通投資者之間的橋樑，打開再質押生態的大眾化入口。





目前，YND 代幣已在 MEXC 平台上線。用户可透過以下步驟參與交易：





開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

合約交易； 在搜尋列中搜尋 YND 代幣名稱，選擇 YND 的 現貨交易

選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。







