多重利好下復甦，XRP強勢重塑市場地位

近期，加密貨幣市場迎來了一波令人矚目的行情，老牌加密幣種紛紛嶄露頭角，其中 XRP 的表現尤爲搶眼。據 MEXC 數據顯示， XRP 價格一度飆升，成功突破 1.6 美元大關，創三年多以來新高。





















隨著美國證券交易委員會（SEC）主席即將更迭，多年懸而未決的 Ripple 案迎來了新的轉機。自 2020 年 12 月起，Ripple 公司便陷入了與 SEC 的漫長訴訟之中，SEC 指控瑞波公司自 2013 年起，通過未註冊的證券——XRP 籌集了高達 13 億美元的資金。然而，隨著法院對 Ripple 銷售 XRP 行爲裁決的逐步清晰，Ripple 在法律上取得了部分勝利。法院認定在二級市場上銷售 XRP 不構成證券發行。





近日，SEC 試圖就 Analisa Torres 法官關於 XRP 的最新裁決提起上訴，但 SEC 主席 Gary Gensle 即將離職的消息爲市場注入了新的活力。投資者普遍預期，針對 Ripple 等公司的訴訟可能會因此軟化、和解甚至撤銷。這種監管立場的微妙變化，無疑爲 XRP 的復甦營造了一個更爲有利的外部環境。









隨著監管環境的逐步放寬，多家機構正積極謀求推出與 XRP 相關的 ETF（交易型開放式指數基金）產品，XRP 的市場地位再添一把火。





Bitwise 率先於 10 月 2 日向 SEC 提交了 XRP ETF 的 S-1 申請，該公司目前已成功管理著比特幣 ETF BITB 和以太坊 ETF ETHW。緊接著，10 月 8 日，加密投資公司 Canary Capital 也向 SEC 遞交了現貨 XRP ETF 的申請，並透露將利用芝加哥商品交易所（CME）的 CF Ripple 指數（一款實時價格基準產品）來追蹤 XRP 價格。此後，21Shares 於 11 月 2 日也向美國 SEC 提交了 XRP ETF——“21Shares Core XRP TRUST”的申請。而 Ripple 更是動作頻頻，於 11 月 26 日宣佈將推出 XRP Ledger 上的首個代幣化貨幣市場基金，即將其合作伙伴 abrdn 的 47.7 億美元流動性基金進行代幣化。





彭博 ETF 分析師 James Seyffart 預測，到 2025 年，新任 SEC 領導層可能會對加密貨幣採取更爲開放的態度，屆時或將允許 ETF 產品加入質押功能。這一系列積極信號，已經顯著減輕了市場對 XRP 合法性問題的擔憂。加之比特幣現貨 ETF 和以太坊現貨 ETF 相繼獲批，XRP ETF 的申請熱潮也展現出極高的成功潛力，預示著其在加密金融領域的進一步融合與認可。









隨著 Ripple 法律訴訟的積極進展以及監管環境的顯著改善，市場對 XRP 的信心正逐步恢復並日益增強。投資者們開始重新評估其內在價值，並涌入市場進行佈局，這種資金的流動進一步加速了 XRP 的復甦進程。





XRP、SOL 和 據有關數據顯示，截至 11 月 18 日，山寨幣的週交易量自 2021 年以來首次突破了 3000 億美元的大關，這一數據不僅彰顯了市場交易的活躍度，也反映了投資者對老牌加密貨幣信心的顯著提升。值得注意的是，在這一波交易量飆升的浪潮中， DOGE PEPE 等四大代幣的交易量佔據了總交易量的 60%，它們的表現尤爲搶眼，成爲了市場關注的焦點。

















免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



