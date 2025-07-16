近期，加密貨幣市場迎來了一波令人矚目的行情，老牌加密幣種紛紛嶄露頭角，其中 XRP 的表現尤爲搶眼。據 MEXC 數據顯示，XRP 價格一度飆升，成功突破 1.6 美元大關，創三年多以來新高。 相較於那些由社交驅動、波動性較大的 Meme 幣，XRP 等老牌加密貨幣在復甦的路途上憑藉穩健的漲幅和深厚的市場基礎，重新定義了自身在加密貨幣市場版圖中的位置與權重。 這一轉變並非空穴來風，而是 XRP 等近期，加密貨幣市場迎來了一波令人矚目的行情，老牌加密幣種紛紛嶄露頭角，其中 XRP 的表現尤爲搶眼。據 MEXC 數據顯示，XRP 價格一度飆升，成功突破 1.6 美元大關，創三年多以來新高。 相較於那些由社交驅動、波動性較大的 Meme 幣，XRP 等老牌加密貨幣在復甦的路途上憑藉穩健的漲幅和深厚的市場基礎，重新定義了自身在加密貨幣市場版圖中的位置與權重。 這一轉變並非空穴來風，而是 XRP 等
新手學院/Learn/精選內容/多重利好下復...重塑市場地位

多重利好下復甦，XRP強勢重塑市場地位

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
瑞波幣
XRP$2.5426+10.37%
Memecoin
MEME$0.001684+3.12%
ETHW
ETHW$0.8773-0.05%
Core DAO
CORE$0.2156+1.03%
Intuition
TRUST$0.1943-12.39%

近期，加密貨幣市場迎來了一波令人矚目的行情，老牌加密幣種紛紛嶄露頭角，其中 XRP 的表現尤爲搶眼。據 MEXC 數據顯示，XRP 價格一度飆升，成功突破 1.6 美元大關，創三年多以來新高。


相較於那些由社交驅動、波動性較大的 Meme 幣，XRP 等老牌加密貨幣在復甦的路途上憑藉穩健的漲幅和深厚的市場基礎，重新定義了自身在加密貨幣市場版圖中的位置與權重。

這一轉變並非空穴來風，而是 XRP 等老牌加密貨幣多重優勢與機遇交織下的必然結果。XRP 的領漲勢頭，實則是對其背後複雜因素綜合作用的直接反映。

SEC主席換將，多年訴訟或將結束


隨著美國證券交易委員會（SEC）主席即將更迭，多年懸而未決的 Ripple 案迎來了新的轉機。自 2020 年 12 月起，Ripple 公司便陷入了與 SEC 的漫長訴訟之中，SEC 指控瑞波公司自 2013 年起，通過未註冊的證券——XRP 籌集了高達 13 億美元的資金。然而，隨著法院對 Ripple 銷售 XRP 行爲裁決的逐步清晰，Ripple 在法律上取得了部分勝利。法院認定在二級市場上銷售 XRP 不構成證券發行。

近日，SEC 試圖就 Analisa Torres 法官關於 XRP 的最新裁決提起上訴，但 SEC 主席 Gary Gensle 即將離職的消息爲市場注入了新的活力。投資者普遍預期，針對 Ripple 等公司的訴訟可能會因此軟化、和解甚至撤銷。這種監管立場的微妙變化，無疑爲 XRP 的復甦營造了一個更爲有利的外部環境。

ETF之路漸趨明朗，爲XRP資產增添新動力


隨著監管環境的逐步放寬，多家機構正積極謀求推出與 XRP 相關的 ETF（交易型開放式指數基金）產品，XRP 的市場地位再添一把火。

Bitwise 率先於 10 月 2 日向 SEC 提交了 XRP ETF 的 S-1 申請，該公司目前已成功管理著比特幣 ETF BITB 和以太坊 ETF ETHW。緊接著，10 月 8 日，加密投資公司 Canary Capital 也向 SEC 遞交了現貨 XRP ETF 的申請，並透露將利用芝加哥商品交易所（CME）的 CF Ripple 指數（一款實時價格基準產品）來追蹤 XRP 價格。此後，21Shares 於 11 月 2 日也向美國 SEC 提交了 XRP ETF——“21Shares Core XRP TRUST”的申請。而 Ripple 更是動作頻頻，於 11 月 26 日宣佈將推出 XRP Ledger 上的首個代幣化貨幣市場基金，即將其合作伙伴 abrdn 的 47.7 億美元流動性基金進行代幣化。

彭博 ETF 分析師 James Seyffart 預測，到 2025 年，新任 SEC 領導層可能會對加密貨幣採取更爲開放的態度，屆時或將允許 ETF 產品加入質押功能。這一系列積極信號，已經顯著減輕了市場對 XRP 合法性問題的擔憂。加之比特幣現貨 ETF 和以太坊現貨 ETF 相繼獲批，XRP ETF 的申請熱潮也展現出極高的成功潛力，預示著其在加密金融領域的進一步融合與認可。

市場需求，投資者信心增強


隨著 Ripple 法律訴訟的積極進展以及監管環境的顯著改善，市場對 XRP 的信心正逐步恢復並日益增強。投資者們開始重新評估其內在價值，並涌入市場進行佈局，這種資金的流動進一步加速了 XRP 的復甦進程。

據有關數據顯示，截至 11 月 18 日，山寨幣的週交易量自 2021 年以來首次突破了 3000 億美元的大關，這一數據不僅彰顯了市場交易的活躍度，也反映了投資者對老牌加密貨幣信心的顯著提升。值得注意的是，在這一波交易量飆升的浪潮中，DOGEXRPSOLPEPE 等四大代幣的交易量佔據了總交易量的 60%，它們的表現尤爲搶眼，成爲了市場關注的焦點。


如何在 MEXC 上參與 XRP？


MEXC 專注於爲用戶提供安全、高效、便捷的加密貨幣交易服務。作爲行業內的佼佼者，MEXC 不僅擁有豐富的交易品種，包括 BTCETHXRP 等衆多加密貨幣，還以其先進的交易技術、嚴格的安全措施以及優質的客戶服務贏得了廣大投資者的信賴。對於想要參與 XRP 交易的投資者來說，MEXC 無疑是一個理想的選擇。

以 MEXC APP 爲例，如何在平臺上交易 XRP 代幣？

第一步：登入 MEXC App，點擊【交易】；
第二步：點擊【現貨交易】，點擊交易對後直接搜索【XRP/USDT】；
第三步：點擊【買入XRP】。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金