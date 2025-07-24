美國三大加密法案齊發，XRP 單日暴漲 18% 價格再創新高！

2025 年 7 月，美國國會一次通過三項關鍵加密法案，成為近期全球加密市場最具爆發力的催化劑。在這項政策利好下，Ripple 旗下加密資產 XRP 單日暴漲 18%，突破 2018 年以來的歷史高點，成為本輪行情中的一大亮點。這三項法案不僅重塑了美國加密監管框架，更深遠地影響了市場對穩定幣、央行數位貨幣（CBDC）及主要加密資產的未來預期，釋放出美國聯邦層級對加密資產態度轉向「明確化、商品化、去中心化」的強烈信號。









美國此次通過三項關鍵加密法案，不僅展現出聯邦政府對產業發展的重新定位，也為困擾市場多年的監管不確定性畫下階段性句點。與過去「模糊模糊再監管」的態度不同，這一輪立法動作瞄準了最核心的三大痛點：監管歸屬、穩定幣合法性、以及 CBDC 權力邊界。三項法案各自針對不同領域精準施策，共同建構出一個更清晰、更開放、更具市場導向的監管架構。

















GENIUS 法案 》為穩定幣特別設定了監管框架，確立了銀行級託管、公開儲備審計等合規標準。在 Ripple 支援下發行的 RLUSD 穩定幣率先進入美國銀行系統試點階段，XRP 成為連接法幣與鏈上支付的重要橋樑之一。這項進展不僅刺激了 XRP 的使用預期，也提升了其在跨國支付和穩定幣發行生態中的地位。

















XRP XRP 政策利好落地後，成為市場最直接受益者：據 MEXC 資料顯示，24 小時內漲幅達18%，價格一度突破 3.60 USDT，創下自 2018 年 1 月以來的歷史新高。其成交量暴增，鏈上活躍地址與錢包數量明顯上升，成為 24 小時內漲幅居前的主流資產之一。

同時，Ripple 創始團隊也在高點出現了資金轉移行為。根據鏈上資料顯示，Chris Larsen 於 7 月中旬分別向 Coinbase 轉入總價值超過 2,600 萬美元的 XRP，顯示項目方已開始部分兌現。雖然這引發部分市場擔憂，但整體來看，這屬於預期內的「逢高套現」行為，並未影響整體上漲趨勢。









比特幣 以太坊 現貨 ETF 相繼通過後，市場將目光投向下一個潛力資產。XRP 正在成為呼聲最高的候選代幣之一：





以太坊現貨 ETF ProShares 等金融公司已推出基於 XRP 期貨的 ETF 產品，Truth Social 也將其納入旗下「加密藍籌 ETF 籃子」。繼比特幣與之後，XRP 作為潛在的下一個 ETF 標的的呼聲日漸高漲。若政策環境持續寬鬆，XRP 現貨 ETF 的推出或將成為下一階段的爆點。





隨著法規逐步完善、市場關注度上升，XRP 現貨 ETF 的推出已進入輿論與政策準備階段。若能落地，將為 XRP 帶來結構性增量資金與機構入場新通道。









Ripple 在生態建設方面亦頻頻發力，進一步增強了市場對 XRP 的信心：





首先，Ripple 發行的穩定幣 RLUSD 已率先在美國與日本進入試點階段，不僅支援銀行級兌付，還可實現鏈上即時支付，建立起連接傳統金融系統與區塊鏈網路的橋樑。在 RLUSD 的支付與清算過程中，XRP 作為中間資產提供了高效、低成本的清算路徑，進一步鞏固了其在支付生態中的樞紐地位。





其次，Ripple 正加速拓展亞洲市場，與日本金融巨頭 SBI Holdings 展開深度合作，在本地推動 XRP 與穩定幣的兌換試點。這項合作進一步提升了 XRP 在亞太地區，特別是日本等合規市場的支付接受度與情境覆蓋。





同時，Ripple 也積極參與全球央行關於 CBDC 技術標準的討論。在維持技術相容性的同時，Ripple 堅持推動區塊鏈資產的私有性、可組合性與開放性，力求在全球數位貨幣浪潮中走出一條差異化、去中心化的發展路徑。





從穩定幣落地到支付通道建設，再到政策話語權的爭取，Ripple 正逐步建立以 XRP 為核心的全球金融基礎設施網路，為其長期價值提供堅實支撐。









這輪 XRP 飆升不僅是價格現象，更是政策、生態與市場情緒三重因素共振的結果。美國三項法案通過，標誌著全球最大經濟體開始正視並支持去中心化加密資產的發展，這將成為加密市場真正意義上的「監管拐點」。XRP 作為技術成熟、應用明確、合規推進積極的資產，率先享受紅利。後續若現貨 ETF 推出、穩定幣合規化落地，再疊加宏觀流動性改善，其市場表現可望再上一層階梯。





可見，XRP 正從過去「合規陰霾」走出，逐步建立「政策友善 + 應用落地 + 市場主流」的新形象。而這，或許才是它真正的「二次崛起」。





