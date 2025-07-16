XRP 期貨 ETF 獲批：加密市場「烏龍」背後的行業變局

4 月 27 日晚上，一條有關「美國證券交易委員會 ( SEC ) 已批准 ProShares Trust 推出三隻 XRP 期貨交易所交易基金（ETF）」的消息在市場上迅速傳播。由於原文的措辭為統稱類別「XRP ETF」，不少用戶一度誤以為這是繼 BTC 現貨 ETF、 ETH 現貨 ETF 後，首隻美國山寨幣現貨 ETF 的獲批，引發市場短期情緒波動。









然而，這場看似轟動的新聞最終被證實為一場「烏龍」——ProShares 即將推出的並非現貨 ETF，而是三隻基於期貨的 XRP 槓桿或反向 ETF。但也反映出加密市場對 XRP ETF 的敏感神經，尤其是現貨 ETF 的獲批前景。









ProShares 的三隻 XRP 期貨 ETF 均基於芝加哥商品交易所（CME）的 XRP 期貨合約，透過掉期協議實現價格敞口，而非直接持有 XRP 代幣。





根據公開資料，ProShares 於 4 月 30 日推出的三隻新基金分別為：Ultra XRP ETF（提供 2 倍槓桿的 XRP 期貨敞口）、Short XRP ETF（提供 1 倍反向的 XRP 期貨敞口）和 Ultra Short XRP ETF（提供 2 倍反向的 XRP 期貨敞口）。這些 ETF 基於期貨合約，允許投資者在不持有 XRP 代幣的情況下押注其價格走勢。













ProShares 三隻 XRP 期貨 ETF 的推出，標誌着 XRP 衍生品市場的進一步擴容。與現貨 ETF 不同，期貨 ETF 提供的是對 XRP 期貨合約價格波動的敞口，而非直接持有 XRP 代幣。這種設計使得投資者能夠在不直接接觸底層資產的情況下，參與 XRP 市場的價格波動，為市場提供了更多的交易策略選擇。並且，從資金流動和價值投資的角度來看，期貨 ETF 的推出是滿足了短線交易者和槓桿投資者的需求。









值得一提的是，在美國市場還在等待 XRP 現貨 ETF 獲批之際，全球首隻與 XRP 掛鉤的現貨 ETF 已於 4 月 25 日在 巴西證券交易所 B3 開始交易。該 ETF 由 Hashdex 發行，Genial Investimentos 管理，代碼為 XRPH11，追蹤納斯達克 XRP 參考價格指數。據 Hashdex 稱，該 ETF 將至少 95%的淨資產配置 XRP。這一舉措不僅為巴西投資者提供了直接投資 XRP 的渠道，也進一步提升了 XRP 在全球金融體系中的接受度。

























然而，XRP 現貨 ETF 的獲批並非易事。SEC 對加密貨幣市場的監管態度一直較為謹慎，尤其是在涉及現貨 ETF 方面。此前，SEC 已多次推遲或拒絕批准 比特幣 現貨 ETF 和 以太坊 現貨 ETF 申請。對於 XRP 而言，其面臨的監管挑戰可能更為複雜。一方面，XRP 的法律地位在美國尚未完全明確，Ripple 與 SEC 之間的法律糾紛仍在持續；另一方面，XRP 的市場規模和流動性相對較小，可能難以滿足 SEC 對 ETF 流動性、透明度和投資者保護等方面的要求。









儘管面臨監管挑戰，但多家資產管理公司仍在積極布局 XRP 現貨 ETF 市場。除了 ProShares 外，Grayscale、21Shares 和 Bitwise 等資產管理公司也提出了類似的現貨基金申請。這些公司的參與，不僅加劇了市場競爭，也推動了 XRP 現貨 ETF 獲批進程的加速。









XRP 現貨 ETF 的推出，將在多個維度上對 XRP 市場產生深遠影響，顯著提升其市場流動性與透明度，並推動 XRP 在全球金融體系中的融合進程。





透過 ETF 這一金融工具，更多傳統投資者將能夠方便地進入 XRP 市場，為市場注入源源不斷的增量資金，從而有效提升市場的流動性。與此同時，ETF 的運作機制將促使市場參與者更加聚焦於 XRP 的基本面與價格走勢，進而提高市場的整體透明度。隨着 ETF 交易活動的日益活躍，市場將能夠更精準地映射 XRP 的供需關係與價格動態，有助於減少市場操縱行為和價格波動，為市場帶來更高的穩定性和可持續性。





一旦 XRP 現貨 ETF 得以獲批，XRP 融入全球金融市場的步伐將加快，能夠更順暢地與其他傳統金融資產構建緊密聯繫。









ProShares 推出的三隻 XRP 期貨 ETF 雖引發了市場誤讀風波，卻也意外地為 XRP 吸引了更多關注，提升了其在全球金融體系中的認可度。不過，XRP 現貨 ETF 的獲批之路仍充滿挑戰，監管環境的不確定性以及日益激烈的市場競爭都是其必須面對的難題。但隨着這些挑戰逐漸被攻克，市場持續發展，XRP 現貨 ETF 有望在加密貨幣市場中扮演更為關鍵的角色，為投資者提供更多機遇與選擇。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。











