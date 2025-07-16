什麼是 WorldShards？MMORPG NFT 遊戲新手指南

在眾多 MMORPG 遊戲中，WorldShards 以其獨特的設定和創新的玩法脫穎而出。這款由 LowKick Games 開發的沙盒多人在線角色扮演遊戲，將玩家帶入了一個名為 Murrlandia 的奇幻世界。在這裡，玩家不僅可以自由探索、戰鬥和建造，還能通過區塊鏈技術真正擁有遊戲中的資產。本文將全面介紹 WorldShards 的世界觀、玩法、經濟系統以及代幣機制，帶您深入了解這個充滿魅力的在眾多 MMORPG 遊戲中，WorldShards 以其獨特的設定和創新的玩法脫穎而出。這款由 LowKick Games 開發的沙盒多人在線角色扮演遊戲，將玩家帶入了一個名為 Murrlandia 的奇幻世界。在這裡，玩家不僅可以自由探索、戰鬥和建造，還能通過區塊鏈技術真正擁有遊戲中的資產。本文將全面介紹 WorldShards 的世界觀、玩法、經濟系統以及代幣機制，帶您深入了解這個充滿魅力的
在眾多 MMORPG 遊戲中，WorldShards 以其獨特的設定和創新的玩法脫穎而出。這款由 LowKick Games 開發的沙盒多人在線角色扮演遊戲，將玩家帶入了一個名為 Murrlandia 的奇幻世界。在這裡，玩家不僅可以自由探索、戰鬥和建造，還能通過區塊鏈技術真正擁有遊戲中的資產。本文將全面介紹 WorldShards 的世界觀、玩法、經濟系統以及代幣機制，帶您深入了解這個充滿魅力的虛擬世界。

1. 什麼是 WorldShards？


WorldShards 是一款結合了沙盒元素和區塊鏈技術的 MMORPG 遊戲。遊戲設定在一個被災難性事件撕裂成無數浮空島嶼的世界——Murrlandia。玩家將在這個世界中扮演探索者的角色，尋找失落的秘密，對抗入侵的敵人，並努力重建這個破碎的世界。遊戲取消了傳統的等級和職業系統，轉而採用裝備和技能的組合，讓玩家根據自己的喜好自由發展。

2. WorldShards 的主要特點


WorldShards 在傳統 MMORPG 的基礎上，融入了多項創新元素，使其在眾多遊戲中獨樹一幟。

1）無等級進程系統：遊戲摒棄了傳統的等級和職業限制，玩家的成長完全取決於所選擇的裝備和技能組合。
2）動態戰鬥機制：戰鬥系統強調策略性，玩家可以透過不同的武器和裝備組合，採用正面攻擊、潛行、使用道具等多種方式對抗敵人。
3）浮空島嶼建造：每位玩家都擁有一個屬於自己的浮空島嶼，可以在上面建造家園、設置工作台、加工資源和製作裝備。
4）玩家驅動的經濟系統：遊戲構建了一個由玩家驅動的經濟系統，強調資源的採集、加工和交易。
5）區塊鏈資產所有權：透過區塊鏈技術，玩家可以真正擁有遊戲中的資產，包括島嶼、裝備和代幣等。

3. 如何玩 WorldShards 遊戲


要開始您的 WorldShards 之旅，您需要了解以下幾個步驟：

1）獲取存取密鑰：WorldShards 目前處於早期存取階段，玩家需要透過 OpenLoot 平台購買存取密鑰，或擁有創始人收藏品以獲得進入權限。

2）選擇發展路徑：遊戲的無等級進程系統確保您不受職業或技能樹的限制。無論您想專注於製作、戰鬥還是探索，都可以自由決定自己的發展方向。

3）獲取裝備：您的裝備和物品選擇定義了您的遊戲風格。使用各種武器和裝備組合，發展您偏好的戰鬥策略。

4）建造和自定義浮空島嶼：每位玩家擁有一個浮空島嶼，作為個人基地。您可以收集資源、製作物品，並裝飾您的島嶼，以展現您的風格。

5）參與任務和社交活動：加入公會，參與合作 PvE 任務，或探索副本以獲取獎勵。首都城市提供了一個社區互動、交易和結盟的場所。

4. WorldShards 的經濟概況


WorldShards 構建了一個由玩家驅動的經濟系統，強調資源的採集、加工和交易。玩家可以透過探索島嶼、完成任務和擊敗敵人來獲取資源，然後在自己的島嶼上加工成各種裝備和物品。這些物品可以自身使用，也可以在遊戲內的拍賣行進行交易。

遊戲中的經濟系統還引入了「古代裂隙」（Ancient Rifts）機制，玩家可以通過收集和加工這些裂隙來提升裝備的稀有度和屬性，從而在市場中獲得更高的價值。此外，遊戲還計劃在 2025 年第二季度推出拍賣系統，進一步促進玩家之間的交易和經濟活動。

5. WorldShards 代幣：$SHARDS


SHARDS 是 WorldShards 遊戲內的主要代幣，採用社區驅動的公平發行機制，總供應量為 50 億枚，分六年逐步釋放。其中，60% 用於獎勵玩家，25% 用於生態系統發展和流動性，15% 用於市場營銷和社區建設。


5.1 代幣 SHARDS 的獲取方式


玩家可以透過以下方式獲得 SHARDS 代幣：
隨機掉落：玩家裝備了帶有「吸引力（Attraction Force）」效果的收藏品，並在遊戲中進行一些特定操作時，比如打怪、採集資源或打開寶箱，就有機會隨機獲得代幣。
導入加密錢包：玩家也可以利用自己的加密貨幣錢包，把 SHARDS 代幣直接導入到遊戲裡使用。

5.2 代幣 SHARDS 的用途


SHARDS 代幣在遊戲中有多種用途，包括：
提升收藏品屬性（Improving Collectible Item Stats）：當收藏品升級時，「幸運值」這一屬性不會自動提升，需要單獨強化。
提升稀有度（Upgrading Rarity）：玩家可以透過提升收藏品的稀有度來增強它的屬性和表現。
加工裂隙資源（Processing Rifts）：裂隙是一種可以用來提升物品稀有度的資源，但必須先經過加工才能使用。
購買稀有物品（Purchasing Rare Items）：玩家可以使用 SHARDS 代幣在遊戲內購買各種稀有道具。
重置裝備屬性（Re-roll Item Stats）：裝備上的屬性可以透過消耗代幣來重新隨機生成，以追求更好的數值或搭配。
代幣交易（Trading）：$SHARDS 是一種加密貨幣，玩家可以將其從遊戲中提取出來，並在加密貨幣交易所進行買賣。
玩家還可以透過 Open Loot 平台將 SHARDS 代幣提取到個人的加密貨幣錢包，並在外部交易所進行交易。


WorldShards 以其獨特的世界觀、自由的玩法和創新的經濟系統，為玩家提供了一個充滿可能性的虛擬世界。無論您是喜歡探索、戰鬥、建造還是交易，這款遊戲都能滿足您的需求。隨着遊戲的不斷發展和社區的壯大，WorldShards 有望成為區塊鏈遊戲領域的佼佼者。現在就加入這個奇幻的世界，開啟您的 Murrlandia 之旅吧！

