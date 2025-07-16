在加密貨幣市場的風雲變幻中，每一個新興概念都可能成爲引爆市場的熱點。回望過去，從「DeFi Summer」到「NFT & GameFi Summer」再到「元宇宙」，每一個概念都影響了加密市場的格局。近年來，“DePIN”正逐漸成爲市場關注的焦點，吸引了大量資本的湧入和追捧。Messari 的研究報告更是大膽預測，到 2028 年，DePIN 的市場規模有望達到 3.5 萬億美元。 那麼，面對如此在加密貨幣市場的風雲變幻中，每一個新興概念都可能成爲引爆市場的熱點。回望過去，從「DeFi Summer」到「NFT & GameFi Summer」再到「元宇宙」，每一個概念都影響了加密市場的格局。近年來，“DePIN”正逐漸成爲市場關注的焦點，吸引了大量資本的湧入和追捧。Messari 的研究報告更是大膽預測，到 2028 年，DePIN 的市場規模有望達到 3.5 萬億美元。 那麼，面對如此
資本熱捧下的DePIN會是下一個爆點嗎？

2025年7月16日
在加密貨幣市場的風雲變幻中，每一個新興概念都可能成爲引爆市場的熱點。回望過去，從「DeFi Summer」到「NFT & GameFi Summer」再到「元宇宙」，每一個概念都影響了加密市場的格局。近年來，“DePIN”正逐漸成爲市場關注的焦點，吸引了大量資本的湧入和追捧。Messari 的研究報告更是大膽預測，到 2028 年，DePIN 的市場規模有望達到 3.5 萬億美元。

那麼，面對如此廣闊的市場前景，DePIN 是否能成爲加密貨幣市場的下一個爆點呢？這無疑是衆多投資者和從業者都在密切關注的問題。

DePIN的發展現狀

DePIN，即去中心化物理基礎設施網絡，是一種利用區塊鏈技術激勵用戶共享和管理物理基礎設施的新型網絡模式。它涵蓋了計算、存儲、網絡、傳感器、能源等多個領域，旨在通過去中心化的方式提高資源利用效率，降低運營成本，並促進技術創新。

當前，DePIN 領域已初具規模，整體市場市值已接近 212.3 億美元，較年初增長了17.1%。DePINscan 數據顯示，截至 8 月，DePIN 類項目數量約爲 276 個，主要分爲 AI 、無線、能源、服務、傳感器、數據和計算等類別；並且DePIN 的競爭格局呈現出明顯的頭部效應，排名前十的項目市值佔比約 80.5% ，達 170.8 億美元。



資本入局，加速推進DePIN 市場演變

今年，DePIN 項目風險投資顯著回暖。各大投資機構紛紛設立大額 DePIN 專項基金，如 Borderless Capital 的 1 億美元基金、Hodler Investments 與 Gewan Holding 聯合的 5 億美元基金，以及 Bitrue Ventures 的 4000 萬美元基金等；與此同時，SOLLONG 基金會、Lemniscap 等也宣佈鉅額融資計劃，專注於 DePIN 及 Web3 早期項目的培育。

隨著資本蜂擁而入，DePIN 市場正經歷著快速的增長期。這股強大的資本洪流催生了衆多 DePIN 新星，包括可再生能源領域的 Project Zero 獲 1200 萬美元融資、航班跟蹤網絡 Wingbits 的 350 萬美元種子輪融資，以及 Solana上的 Andrena 項目和 Base 系 Daylight 項目分別完成的 1800 萬和 900 萬美元融資。此外，Verida、Peaq、Blockless 等項目也通過多輪融資實現了快速發展，總額達數千萬美元。

爲何 DePIN 備受矚目與期待？

DePIN 之所以能夠引發廣泛的期待與矚目，根源在於其創新性地融合了加密激勵機制、去中心化架構以及社區中心化管理模式，爲傳統基礎設施的融資、運營與治理帶來了革命性的變革。

  • DePIN 憑藉其獨特的加密激勵機制，爲那些資本密集且維護成本高昂的基礎設施項目開闢了一條更爲高效與靈活的資金配置途徑。通過去中心化的方式運作，DePIN 能夠擺脫對傳統資金模式的依賴，實現資源的靈活調度與優化配置，進而催生出更具市場競爭力的服務與產品，滿足了社會對於高效、便捷基礎設施的迫切需求。
  • DePIN 網絡構建了一個高度冗餘的分佈式系統，通過在多個節點上分散存儲數據與服務，增強系統的穩定性與可靠性。這種設計確保了即使面對單點故障或網絡波動，整個網絡仍能保持平穩運行，爲基礎設施的穩定運行提供了堅實保障。
  • DePIN 採用了社區中心化的管理方法，賦予了地方社區對其網絡管理的直接參與權，使得資源分配與維護決策能夠貼近基層、貼近實際需求。這種社區主導的管理模式，爲基礎設施的治理與運營注入了新的活力與動力，也爲未來城市治理與公共服務提供了寶貴的借鑑與啓示。

寫在最後

儘管 DePIN 迎來了資本的扎堆入局，但我們也必須要正視其面臨的不確定性。評級機構穆迪在報告中也指出廣泛採用 DePIN 也會面臨一些不可忽視的問題，譬如法律監管和互操作性問題、網絡安全風險等多種風險。

在此背景下，MEXC 敏銳地捕捉到了市場對 DePIN 領域的濃厚興趣與潛在需求，不僅上線了豐富的 DePIN 項目，還特別設立了 DePIN 專區，爲投資者提供更加多元化的交易選擇。同時，MEXC 還推出了超低手續費用，降低了用戶的交易成本。



資本熱捧下的 DePIN 市場正展現出巨大的潛力和活力。至於 DePIN 能否真正成爲下一個市場矚目的焦點與爆點，MEXC 將保持高度的關注，緊密追蹤其每一步發展動態。

