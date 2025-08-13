為什麼FAKT的去中心化網絡對你很重要

FAKT的架構代表了一個基於先進加密原則建立的分布式區塊鏈網絡。與集中式系統不同，FAKT採用由全球數千個獨立節點維護的完全分布式賬本。

FAKT網絡由負責交易驗證的共識層、管理區塊鏈狀態的數據層、促進節點通信的網絡層以及啟用dApp開發的應用層組成。

該網絡使用全節點保存完整的區塊鏈副本，輕量級節點僅存儲相關信息，以及通過權益證明（PoS）協議確認交易的驗證節點，這將能源消耗減少99％，同時保持強大的安全性。

在FAKT中，去中心化指的是在全球網絡中分配控制權，而不是依賴中央機構。這是通過加密驗證和民主治理實現的，確保沒有單一實體可以控制網絡。

權力分配是通過基於代幣的治理系統維持的，其中FAKT代幣持有者根據其持倉比例獲得投票權。這創造了一個自我調節的生態系統，其中協議更改需要多數批准。

驗證者通過驗證交易、提出區塊和參與治理來保護網絡。他們的抵押代幣作為誠實行為的財務激勵，因為如果他們惡意行事，則面臨被罰沒失去質押的風險。

分布式共識模型通過要求攻擊者妥協至少51％的網絡驗證能力來提供增強的保護——隨著FAKT網絡的增長，這種難度越來越大。

FAKT的去中心化提供了抗審查和篡改的能力。與可能遭受資產凍結或操控的傳統系統不同，一旦交易確認，FAKT交易無法被阻止，從而提供前所未有的金融主權。

分布式架構通過運行在數千個獨立節點上消除了單點故障，即使大範圍的節點出現停機，也能確保網絡的持續運行。

所有交易都記錄在不可變的公共賬本上，允許獨立驗證和即時審計，這是傳統金融系統無法比擬的。

FAKT實現了拜占庭容錯以達成共識，即使存在惡意節點；使用零知識證明進行私密但可驗證的交易；並通過門檻簽名分散簽署權限。FAKT網絡的安全性依賴於提供軍用級保護的橢圓曲線加密，同時具有更小的密鑰尺寸以提高效率。

數據管理採用跨多個節點的分片技術，不僅增強了安全性，還提高了檢索效率。為了解決擴展性問題，FAKT已經實現了能夠每秒處理高達10萬筆交易的第二層解決方案，且不影響去中心化。

成為FAKT驗證者需要滿足最低規格的硬件和至少抵押10,000枚FAKT代幣。參與者可獲得每年5-12％的回報以及相應的投票權。社區治理通過專用論壇和投票平台進行，利益相關者可以在此提出改進意見並對變更進行投票，確保網絡根據用戶的集體意願發展。對於技術理解，該項目提供了全面的文檔和社區資源，使得即便其底層技術複雜，FAKT交易仍然易於上手。

FAKT的去中心化架構通過在全球數千個節點之間分配權力，提供了無與倫比的安全性和抗審查能力。為了充分利用這項革命性技術，請探索我們的FAKT交易完整指南，涵蓋從FAKT交易基礎到高級策略的所有內容。