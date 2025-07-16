Meme 代幣 PAIN 爲何爆火？80% 退款、名人背書與互聯網迷因的加密狂歡





在加密貨幣市場中，迷因幣（Memecoin）已成為一種獨特的現象，結合網絡文化與金融技術，引發廣泛關注。近期，靈感來自網絡迷因人物「Hide the Pain Harold」的 PAIN，掀起了市場熱潮。本文將帶您了解 PAIN 的起源、預售表現、挑戰以及未來發展潛力。









PAIN 的誕生得益於匈牙利工程師 András István Arató。Arató 的迷因之路始於 2010 年左右，當時他在一次業餘攝影會上拍攝了一系列形象照。這些照片被圖片庫網站購買，並作為商業用途的素材。隨著時間推移，這些圖片被全球網友發掘，其中 Arató 露出微笑，卻帶有一絲苦澀與無奈的表情，特別受到歡迎，成為了「Hide the Pain Harold」迷因的核心元素，也成為全球網友表達「強顏歡笑」的經典象徵。2025 年，Arató 與 Memeland 團隊合作，推出了 PAIN ，將這一迷因轉化為加密貨幣項目。













PAIN 的成功離不開名人效應的推動。除了 András István Arató 本人積極參與推廣外，該項目還受到了其他知名人士的關注。例如，2024 年 10 月，Arató 在幣安（Binance）舉辦的區塊鏈週期間，與幣安創始人趙長鵬（CZ）合影，該照片在社交媒體上廣泛傳播，為 PAIN 帶來了更多關注。 此外，Memeland 的支持也為 PAIN 增添了影響力，該平台多次在官方渠道為 PAIN 進行宣傳，擴大了其影響範圍。此外，9GAG 的創始人 Ray Chan 透過 Memeland 間接參與了 PAIN 的推廣。他曾在相關活動中提到迷因文化與區塊鏈技術的結合，並以幽默的方式支持項目。

















PAIN 的預售吸引了眾多投資者的關注，成為加密市場的亮點。在短短 48 小時內，該項目籌集約 185,976 SOL（約 3,800 萬美元），遠超其他熱門迷因幣，例如 SLERF（約 1,000 萬美元） 和 BOME（約 180 萬美元），分別是它們的 3.8 倍和 21 倍，創下迷因幣市場的新紀錄。這一表現不僅反映了迷因文化的吸引力，也顯示出市場對 PAIN 的期待。





然而，為了進一步加強與社群的信任，PAIN 團隊宣布了一項大規模的退還計劃。儘管籌集了龐大的資金，團隊決定將 80% 的募資款項退還給參與者，僅保留 20% 的資金作為項目啟動所需，包括流動性提供、平台上線以及潛在的上市費用等必要支出。這一舉措被認為是專案團隊對社區承諾的象徵，展現了高度透明的管理方式。與多數 Meme 項目「募資即跑路」形成對比，PAIN 的這種以社區為核心的策略，有助於大幅提升其信譽與形象。









PAIN 的出現，象徵著迷因文化與加密技術的融合在不斷深化。憑藉「Hide the Pain Harold」的全球影響力，PAIN 成功在迷因幣市場中站穩腳跟。其透明的運營方式，尤其是退還 80% 募資款項的舉措，向社群展示了負責任的態度，並在充滿騙局和泡沫的加密市場中樹立了良好的口碑。



