MEXC 的平臺信息，如驗證碼、價格變動信息、倉位變動情況通知等，會通過郵件、短信、站內信等形式通知用戶，以便用戶能夠即時接收到相應信息。 如果您成功綁定了郵箱，卻無法收到來自MEXC的郵件通知，您可以通過本文介紹的以下方式，進行嘗試。 1. 如何處理收不到郵件情況 1.1 確認註冊時填寫的郵箱地址正確 打開 MEXC 官網並登錄，選擇頂部導航欄【個人頭像】下的【安全中心】，在安全中心頁面您可以看
為什麼無法收到來自MEXC的郵件通知？

2025年7月16日
MEXC 的平臺信息，如驗證碼、價格變動信息、倉位變動情況通知等，會通過郵件、短信、站內信等形式通知用戶，以便用戶能夠即時接收到相應信息。

如果您成功綁定了郵箱，卻無法收到來自MEXC的郵件通知，您可以通過本文介紹的以下方式，進行嘗試。

1. 如何處理收不到郵件情況


1.1 確認註冊時填寫的郵箱地址正確

打開 MEXC 官網並登錄，選擇頂部導航欄【個人頭像】下的【安全中心】，在安全中心頁面您可以看到自己已經綁定成功驗證郵箱。

核對已經綁定的郵箱是否是您接收驗證碼的郵箱，如果不是點擊右側的【修改】按鈕進行換綁。您可以閱讀《如何更改 MEXC 賬戶綁定的郵箱》學習如何修改。


1.2 查找郵箱的垃圾郵件或者其他文件夾

請檢查您已綁定郵箱的垃圾郵件或其他文件夾，確認郵件服務商是否將 MEXC 的郵件放在了非收件箱的其他文件夾。

如果 MEXC 郵件被放置在垃圾郵箱或者其他文件夾中，您可以通過設置把 MEXC 郵件添加到白名單，這樣之後收到的 MEXC 郵件就會在收件箱中。本文後面詳細介紹了如何手動添加MEXC郵件域名到白名單，請繼續向下閱讀內容。

1.3 檢查郵箱客戶端是否正常使用

如果您使用的是客戶端郵箱應用，您需要檢查郵箱客戶端是否正常使用，如網絡連接是否通暢、郵箱客戶端版本是否過低、是否使用了第三方客戶端、是否和殺毒軟件有衝突等。

如果有些情況您無法排除或不確定，您可以使用郵箱的網頁版本進行嘗試。注意使用官方網站鏈接。

1.4 檢查您的郵件收件箱是否已滿

如果您的收件箱容量達到上線，通常您是無法繼續收發郵件。您可以刪除過期過時的、不重要的以及廣告郵件，留出相應的空間用來接收 MEXC 的郵件。

1.5 儘量選擇如Gmail、Outlook等主流郵箱

請儘量選擇如 Gmail、Outlook、Hotmail、Yahoo、iCloud 等主流郵箱進行綁定和接收郵件通知。由於有的公司會自動屏蔽外來郵件，因此不推薦使用公司的工作郵箱註冊。

1.6 可能存在網絡延遲，建議稍後再次檢查收件箱。驗證碼有效期15分鐘。

由於網絡線路傳輸延時、收發件方服務器處理機制延時、接收方客戶端設置等問題，可能會造成郵件通知延遲送達。因此您可以等待一段時間再次檢查收件箱，查看是否有郵件送達。

1.7 如果您依舊無法收到郵件，可能是被攔截，需要您手動將 MEXC 的郵件域名添加到白名單裡，然後再次嘗試獲取郵件。

關於如何手動將 MEXC 的郵件域名到白名單，請繼續向下閱讀內容。

2. 如何設置郵件地址白名單


我們以 Gmail 和 Outlook 郵箱為例進行演示。

2.1 谷歌郵箱設置白名單


登錄谷歌郵箱，網址：https://accounts.google.com


在郵箱頁面點擊右上角的設置【⚙️】按鈕，選擇【查看所有設定】。


點擊【篩選器和封鎖的地址】，查看是否屏蔽了 MEXC 郵件。如有設置屏蔽 MEXC 域名或郵箱，請將 MEXC 域名進行刪除。


在篩選器和封鎖的地址頁面，點擊【建立新篩選器】。在寄件者處輸入 MEXC 的域名地址或郵件地址，如 mexc.com，點擊【建立篩選器】。


勾選【永不移至垃圾郵件】，點擊【建立篩選器】，進行身份驗證。


身份認證完成後，白名單設置成功。在篩選器和封鎖的地址頁面，您可以看到剛剛完成的白名單設置。


注意：設置白名單成功後，由於部分郵箱服務商需要一定生效時間，建議十分鐘後再嘗試獲取郵箱驗證碼。

2.2 Outlook郵箱設置白名單


登錄 Outlook 郵箱，網址：https://outlook.office365.com/


在郵箱頁面點擊右上角的設置【⚙️】按鈕，選擇【郵件】中的【垃圾郵件】。

在垃圾郵件頁面，您可以在【封鎖的寄件者及網域】中查看是否屏蔽了 MEXC 郵件。如有屏蔽 MEXC 域名或郵箱，請將 MEXC 域名進行刪除。

在【安全的寄件者與網域】下點擊【+新增】，輸入 MEXC 的域名地址或郵件地址，如 mexc.com，點擊確認。點擊【儲存】完成白名單設置。


注意：設置白名單成功後，由於部分郵箱服務商需要一定生效時間，建議十分鐘後再嘗試獲取郵箱驗證碼。

2.3 MEXC 域名和郵箱白名單


域名白名單：

郵箱白名單:
  • mexc@email.mexc.link
  • mexc@email.mexc.ci
  • mexc@email.mexc.cg
  • mexc_official@email.mexc.link
  • do_not_reply@mailer.mexc.sg
  • mexc@notice.mexc.link
  • mexc@notice.mexc.cg
  • mexc@notice.mexc.ci
  • mexc@info.mexc.link
  • mexc@info.mexc.cg
  • mexc@info.mexc.ci
  • dontreply@notification.mexc.link
  • dontreply@notification.mexc.cg
  • dontreply@notification.mexc.ci

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

