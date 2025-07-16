MEXC跟單交易系統，為專業交易員和普通跟隨者提供簡單、專業的交易功能。跟隨者只需簡單地跟隨專業交易員，交易員發起帶單，系統以交易員相同策略為其跟隨者下單，交易員相應地可以獲取跟隨者的部分利潤！ 如果您交易經驗豐富，擁有自己獨特的交易方法，並且對行情判斷準確率較高，歡迎您參考跟單新手指南（交易員）的步驟，申請成為交易員。 在申請成為交易員之前，您應該滿足如下條件： ①擁有成熟專業的交易策略 無論您MEXC跟單交易系統，為專業交易員和普通跟隨者提供簡單、專業的交易功能。跟隨者只需簡單地跟隨專業交易員，交易員發起帶單，系統以交易員相同策略為其跟隨者下單，交易員相應地可以獲取跟隨者的部分利潤！ 如果您交易經驗豐富，擁有自己獨特的交易方法，並且對行情判斷準確率較高，歡迎您參考跟單新手指南（交易員）的步驟，申請成為交易員。 在申請成為交易員之前，您應該滿足如下條件： ①擁有成熟專業的交易策略 無論您
成為MEXC跟單交易員的條件

MEXC跟單交易系統，為專業交易員和普通跟隨者提供簡單、專業的交易功能。跟隨者只需簡單地跟隨專業交易員，交易員發起帶單，系統以交易員相同策略為其跟隨者下單，交易員相應地可以獲取跟隨者的部分利潤！

如果您交易經驗豐富，擁有自己獨特的交易方法，並且對行情判斷準確率較高，歡迎您參考跟單新手指南（交易員）的步驟，申請成為交易員。

在申請成為交易員之前，您應該滿足如下條件：

①擁有成熟專業的交易策略
無論您是趨勢交易者，或者是短線交易者，都應該有自己專業成熟的交易策略。具體來講，您的交易風格是激進還是保守，您如何判斷市場趨勢，您是採用交易指標還是綜合量價分析，如何設置進場點、加倉點、減倉點和出場點。這些都應該形成完整且可複製的交易策略。

②擁有優秀的交易記錄
交易紀錄是交易員戰績的直觀反應，可以體現出一個交易員的真實水平。您的訂單勝率、資產收益率、累計盈利數、單筆盈虧數等都在交易記錄中明確記載。成為MEXC跟單交易員後，這些數據都將向公眾披露，成為跟隨者選擇交易員的重要依據。

③進行嚴格的交易風險管理
加密貨幣具有流動性強、波動性高等特點，行情變化較為劇烈，可能在短時間內暴漲或者暴跌。面對市場行情突然波動，成熟交易員應該有良好風險管理策略，靈活的止損止盈出場點。如果沒有嚴格的交易風險管理，很可能在面對黑天鵝時，產生重大回撤甚至爆倉。

④熟悉MEXC的使命、願景和價值觀
2022年11月，MEXC全新升級，將品牌色從「森林綠」升級為「大海藍」。「大海藍」象徵MEXC的全新願景和價值觀——安全專業、開放包容、探索希望。
安全專業：MEXC在安全審計、￥風控機制、資金安全等方面首屈一指。
開放包容：團隊和用戶遍布170多個國家和地區，共同創造更多的可能性。
探索希望：作為加密世界領航者，探索Web3各大賽道龍頭資產。


⑤熟悉MEXC的品牌價值
MEXC2018年成立以來，以發掘優質項目，快速上線新項目為優勢，成為加密貨幣交易所的新星。經過五年發展，MEXC已為全球超過1000萬用戶提供服務。快速成長的同時，MEXC一直堅持「客戶第一，為你而變」的服務理念，為客戶帶來極致的交易體驗。

⑥熟悉MEXC產品性能
MEXC產品功能豐富，業務線全面，活動種類多樣，提供包括：幣幣交易、合約交易、MEXC Savings（提供活期和定期的靈活賺幣方式）、Launchpad、陽光普照和M-Day等在內的產品和服務。跟單交易員應該熟悉MEXC產品、靈活使用MEXC產品功能，並積極主動推廣MEXC交易平台！

⑦與MEXC共同成長
加密貨幣市場變化迅速，新概念層出不窮，MEXC有著極強的學習能力，可以敏銳捕捉市場熱點，這也構成MEXC的重要競爭力。我們希望跟單交易員也能有極強的學習和適應能力，能夠緊跟市場趨勢，抓住交易行情，與MEXC共同學習成長！




