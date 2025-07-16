自特朗普在2024年11月初成功勝選以來，關於其承諾的“美國比特幣戰略儲備”計劃成爲加密貨幣市場的焦點。這一戰略儲備不僅可能重塑比特幣的市場格局，還可能對全球金融體系產生深遠影響。市場普遍關注特朗普能否兌現承諾，以及這一計劃何時能夠落地。 1.“比特幣戰略儲備”計劃的最新進展 “比特幣戰略儲備”並非特朗普競選期間才提出的概念。早在2024年7月31日，參議員 Cynthia Lummis 便提出了自特朗普在2024年11月初成功勝選以來，關於其承諾的“美國比特幣戰略儲備”計劃成爲加密貨幣市場的焦點。這一戰略儲備不僅可能重塑比特幣的市場格局，還可能對全球金融體系產生深遠影響。市場普遍關注特朗普能否兌現承諾，以及這一計劃何時能夠落地。 1.“比特幣戰略儲備”計劃的最新進展 “比特幣戰略儲備”並非特朗普競選期間才提出的概念。早在2024年7月31日，參議員 Cynthia Lummis 便提出了
新手學院/Learn/精選內容/美國比特幣戰...年的關鍵進展

美國比特幣戰略儲備何時成型？關注2025年的關鍵進展

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
The AI Prophecy
ACT$0.02197-0.45%
比特幣
BTC$105,859.65+2.14%

自特朗普在2024年11月初成功勝選以來，關於其承諾的“美國比特幣戰略儲備”計劃成爲加密貨幣市場的焦點。這一戰略儲備不僅可能重塑比特幣的市場格局，還可能對全球金融體系產生深遠影響。市場普遍關注特朗普能否兌現承諾，以及這一計劃何時能夠落地。

1.“比特幣戰略儲備”計劃的最新進展


“比特幣戰略儲備”並非特朗普競選期間才提出的概念。早在2024年7月31日，參議員 Cynthia Lummis 便提出了《美國比特幣戰略儲備法案》（Bitcoin Act of 2024）。該法案建議美國政府每年購入20萬個比特幣，並計劃在五年內積累至100萬個比特幣。這一法案爲特朗普的戰略儲備計劃奠定了理論基礎，並提供了初步實施框架。

特朗普在競選過程中也承諾將成爲“加密貨幣總統”，並通過行政命令建立比特幣儲備，確保加密貨幣行業獲得銀行服務，同時成立加密貨幣委員會。2024年12月17日，比特幣政策研究所（Bitcoin Policy Institute，BPI）發佈了行政命令草案，建議美國政府將國債資產的1%-5%用於購買*URLS-BTC_USDT*，形成長期儲備，並由財政部主導，美聯儲協作管理。儘管美聯儲主席鮑威爾對這一計劃持謹慎態度，認爲此類決策應由國會審議然而，在特朗普提名的加密友好型財政部長和可能迅速推出的“總統行政命令”支持下，該計劃依然具備較大的推進潛力。

2.比特幣戰略儲備的落地路徑：行政命令與立法選擇


由於“比特幣戰略儲備”計劃涉及複雜的政策調整和資金管理，其落地不會一蹴而就。特朗普如果選擇推動這一計劃，將面臨兩個主要路徑：行政命令和國會立法。

2.1 總統行政命令（最快2025年下半年）

總統行政命令是實現比特幣戰略儲備的最快途徑。通過行政命令，特朗普可以繞過美聯儲和國會的反對，迅速推動比特幣戰略儲備的建立。根據比特幣政策研究所的草案，行政命令可以指示財政部動用外匯穩定基金（ESF）購入*URLS-BTC_USDT*。然而，這種路徑存在一定風險，因爲行政命令的執行可能會受到國會調查和立法限制，而且未來的總統可以推翻或修改現行命令，因此其持久性和穩定性較低。

2.2 國會立法（最快2026年下半年）

雖然通過國會立法的路徑雖然更爲穩妥，但需要經歷較長的審批流程。特朗普團隊需要通過加密貨幣委員會進行政策研究和可行性評估，隨後提交國會審議。並經過參議院銀行委員會的審查、以及衆議院，參議院的投票和總統簽署後，才可能正式立法。儘管這種路徑的法案具有更高的穩定性和法律保障，但可能會面臨來自保守派議員的強烈反對，因此落地的時間至少要等到2026年下半年。

根據最新消息，加密行業正積極推動特朗普團隊在上任的第一天發佈行政命令，啓動他承諾的加密貨幣政策改革，推動加密貨幣的主流化。如果特朗普選擇通過行政命令實施比特幣戰略儲備，最快可能在2025年中旬後見到實際進展。這一舉措預計將加速加密貨幣的合法化進程，並對比特幣市場產生深遠影響。

3.關鍵時間節點：預見比特幣戰略儲備的實際進展


在比特幣戰略儲備的推進過程中，以下幾個關鍵時間節點將極大影響政策的實施進度，並可能引發市場波動。

3.1 2025年1月20日：特朗普就職典禮前後

2025年1月20日是特朗普正式就職的日子，這標誌著新一任政府的開始。就職演說和初期行政命令的發佈將是市場密切關注的焦點。特朗普是否會在就職演講中提及比特幣戰略儲備計劃，或在上任後迅速發佈相關行政命令，將直接影響市場對這一計劃的預期。

3.2 2025年中：加密貨幣委員會完成政策研究

根據時間推算，預計2025年上半年至年中，加密貨幣委員會將完成對比特幣戰略儲備可行性的研究，並提出相關政策建議和報告。這一階段的完成標誌著比特幣戰略儲備計劃正式進入實施階段。如果特朗普選擇通過行政命令推動此計劃，預計在此時簽署相關命令，正式啓動*URLS-BTC_USDT*儲備的購入與管理。

3.3 2025年下半年到2026年初：實施細則與可能的國會干預

在行政命令簽署後，美國財政部和美聯儲等相關部門將開始制定比特幣儲備的實施細則，涵蓋*URLS-BTC_USDT*採購方式、儲備比例、資產管理等關鍵問題。然而，政策實施過程中可能面臨來自國會，尤其是保守派議員的強烈反對和干預。因此，儘管行政命令可以加速計劃的推進，但其實施可能會遭遇複雜的政治博弈和一定的延遲。

當然，如果比特幣儲備戰略順利推進並帶來預期的經濟效益，這一政策有望進一步推動立法進程，從而對全球加密貨幣市場格局產生深遠影響。

4.結語：比特幣戰略儲備的未來與不確定性


作爲特朗普的重大承諾之一，“比特幣戰略儲備”儘管仍處於規劃階段，但其潛在影響不容忽視。通過行政命令啓動計劃可以快速推進，但長期的穩定性和可持續性面臨較大挑戰；而通過國會立法的路徑雖然更爲穩固，但複雜的審批程序可能導致落地時間推遲至2026年甚至更晚。無論採取哪種方式，特朗普的承諾和相關政策框架爲比特幣儲備的可行性提供了有力支持，且推動了全球範圍內對比特幣儲備的廣泛關注與研究。儘管具體實施細節和時間仍存不確定性，但市場應密切關注關鍵時間節點，做好相應的準備與調整。

在這樣的政策背景下，選擇一個可靠的交易平臺尤爲重要。MEXC 作爲全球領先的加密貨幣交易平臺，以卓越的安全性能、豐富的交易品種、流暢的交易體驗和專業的用戶服務，贏得了大量比特幣投資者的青睞。儘管比特幣的未來走勢充滿不確定性，但把握眼前的投資機會尤爲關鍵。MEXC 憑藉行業極具競爭力的交易費用，幫助用戶以最低成本進行比特幣交易（如*URLS-BTC_USDT*），有效降低了投資門檻，爲投資者把握這一歷史性機遇提供了有力支持。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金