美國比特幣戰略儲備何時成型？關注2025年的關鍵進展

自特朗普在2024年11月初成功勝選以來，關於其承諾的“美國比特幣戰略儲備”計劃成爲加密貨幣市場的焦點。這一戰略儲備不僅可能重塑比特幣的市場格局，還可能對全球金融體系產生深遠影響。市場普遍關注特朗普能否兌現承諾，以及這一計劃何時能夠落地。









“比特幣戰略儲備”並非特朗普競選期間才提出的概念。早在2024年7月31日，參議員 Cynthia Lummis 便提出了《美國比特幣戰略儲備法案》（Bitcoin Act of 2024）。該法案建議美國政府每年購入20萬個比特幣，並計劃在五年內積累至100萬個比特幣。這一法案爲特朗普的戰略儲備計劃奠定了理論基礎，並提供了初步實施框架。





特朗普在競選過程中也承諾將成爲“加密貨幣總統”，並通過行政命令建立比特幣儲備，確保加密貨幣行業獲得銀行服務，同時成立加密貨幣委員會。2024年12月17日，比特幣政策研究所（Bitcoin Policy Institute，BPI）發佈了行政命令草案，建議美國政府將國債資產的1%-5%用於購買*URLS-BTC_USDT*，形成長期儲備，並由財政部主導，美聯儲協作管理。儘管美聯儲主席鮑威爾對這一計劃持謹慎態度，認爲此類決策應由國會審議。然而，在特朗普提名的加密友好型財政部長和可能迅速推出的“總統行政命令”支持下，該計劃依然具備較大的推進潛力。









由於“比特幣戰略儲備”計劃涉及複雜的政策調整和資金管理，其落地不會一蹴而就。特朗普如果選擇推動這一計劃，將面臨兩個主要路徑：行政命令和國會立法。





總統行政命令是實現比特幣戰略儲備的最快途徑。通過行政命令，特朗普可以繞過美聯儲和國會的反對，迅速推動比特幣戰略儲備的建立。根據比特幣政策研究所的草案，行政命令可以指示財政部動用外匯穩定基金（ESF）購入*URLS-BTC_USDT*。然而，這種路徑存在一定風險，因爲行政命令的執行可能會受到國會調查和立法限制，而且未來的總統可以推翻或修改現行命令，因此其持久性和穩定性較低。





雖然通過國會立法的路徑雖然更爲穩妥，但需要經歷較長的審批流程。特朗普團隊需要通過加密貨幣委員會進行政策研究和可行性評估，隨後提交國會審議。並經過參議院銀行委員會的審查、以及衆議院，參議院的投票和總統簽署後，才可能正式立法。儘管這種路徑的法案具有更高的穩定性和法律保障，但可能會面臨來自保守派議員的強烈反對，因此落地的時間至少要等到2026年下半年。





根據最新消息，加密行業正積極推動特朗普團隊在上任的第一天發佈行政命令，啓動他承諾的加密貨幣政策改革，推動加密貨幣的主流化。如果特朗普選擇通過行政命令實施比特幣戰略儲備，最快可能在2025年中旬後見到實際進展。這一舉措預計將加速加密貨幣的合法化進程，並對比特幣市場產生深遠影響。









在比特幣戰略儲備的推進過程中，以下幾個關鍵時間節點將極大影響政策的實施進度，並可能引發市場波動。





2025年1月20日是特朗普正式就職的日子，這標誌著新一任政府的開始。就職演說和初期行政命令的發佈將是市場密切關注的焦點。特朗普是否會在就職演講中提及比特幣戰略儲備計劃，或在上任後迅速發佈相關行政命令，將直接影響市場對這一計劃的預期。





根據時間推算，預計2025年上半年至年中，加密貨幣委員會將完成對比特幣戰略儲備可行性的研究，並提出相關政策建議和報告。這一階段的完成標誌著比特幣戰略儲備計劃正式進入實施階段。如果特朗普選擇通過行政命令推動此計劃，預計在此時簽署相關命令，正式啓動*URLS-BTC_USDT*儲備的購入與管理。





在行政命令簽署後，美國財政部和美聯儲等相關部門將開始制定比特幣儲備的實施細則，涵蓋*URLS-BTC_USDT*採購方式、儲備比例、資產管理等關鍵問題。然而，政策實施過程中可能面臨來自國會，尤其是保守派議員的強烈反對和干預。因此，儘管行政命令可以加速計劃的推進，但其實施可能會遭遇複雜的政治博弈和一定的延遲。





當然，如果比特幣儲備戰略順利推進並帶來預期的經濟效益，這一政策有望進一步推動立法進程，從而對全球加密貨幣市場格局產生深遠影響。









作爲特朗普的重大承諾之一，“比特幣戰略儲備”儘管仍處於規劃階段，但其潛在影響不容忽視。通過行政命令啓動計劃可以快速推進，但長期的穩定性和可持續性面臨較大挑戰；而通過國會立法的路徑雖然更爲穩固，但複雜的審批程序可能導致落地時間推遲至2026年甚至更晚。無論採取哪種方式，特朗普的承諾和相關政策框架爲比特幣儲備的可行性提供了有力支持，且推動了全球範圍內對比特幣儲備的廣泛關注與研究。儘管具體實施細節和時間仍存不確定性，但市場應密切關注關鍵時間節點，做好相應的準備與調整。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。