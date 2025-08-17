什麼是ZKJ？數字資產介紹

ZKJ到底是什麼？為什麼你應該關注它？ ZKJ 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Polyhedra Network，這是一個致力於推動Web2和Web3生態系統互操作性和可擴展性的去中心化平台。ZKJ於2024年初推出，旨在解決區塊鏈行業中安全、高效和可擴展的跨鏈通信這一長期存在的挑戰。憑藉其零知識證明技術的基礎，ZKJ使用戶能夠在多個區塊鏈之間轉移資產和數據，同時確保隱私、高吞吐量和低交易成本ZKJ到底是什麼？為什麼你應該關注它？ ZKJ 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Polyhedra Network，這是一個致力於推動Web2和Web3生態系統互操作性和可擴展性的去中心化平台。ZKJ於2024年初推出，旨在解決區塊鏈行業中安全、高效和可擴展的跨鏈通信這一長期存在的挑戰。憑藉其零知識證明技術的基礎，ZKJ使用戶能夠在多個區塊鏈之間轉移資產和數據，同時確保隱私、高吞吐量和低交易成本
ZKJ到底是什麼？為什麼你應該關注它？

ZKJ 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Polyhedra Network，這是一個致力於推動Web2和Web3生態系統互操作性和可擴展性的去中心化平台。ZKJ於2024年初推出，旨在解決區塊鏈行業中安全、高效和可擴展的跨鏈通信這一長期存在的挑戰。憑藉其零知識證明技術的基礎，ZKJ使用戶能夠在多個區塊鏈之間轉移資產和數據，同時確保隱私、高吞吐量和低交易成本。作為Polyhedra Network的原生代幣，ZKJ在該生態系統的治理和運營框架中發揮著關鍵作用。

認識團隊：誰在打造ZKJ及其過往記錄

Polyhedra Network 於2022年由一群具有領先技術公司和學術機構背景的密碼學和區塊鏈專家創立。核心團隊包括在零知識證明、分布式系統和安全計算方面做出貢獻的研究人員和工程師。他們的使命是通過創新應用密碼協議來解決區塊鏈中的互操作性瓶頸，這使得Polyhedra Network在ZK技術領域處於前沿地位。

自成立以來，Polyhedra Network已經達成了幾個重要的里程碑，包括：

  • 從知名風險投資公司獲得4500萬美元的種子輪和私人融資。
  • 在2024年第一季度推出主網，啟用了其核心跨鏈基礎設施的部署。
  • 與主要的區塊鏈項目和企業技術提供商建立戰略合作夥伴關係。

在發布其zkBridge協議後，該項目獲得了廣泛關注，這是一項重大的技術突破，使Polyhedra Network成為跨鏈和零知識證明領域的領導者。

ZKJ生態系統：使其運作的產品

Polyhedra Network 生態系統由幾個相互連接的產品組成，為開發者、企業和終端用戶提供了一個全面的解決方案，用於尋求安全且可擴展的跨鏈操作。核心產品包括：

  1. zkBridge：Polyhedra Network的主要平台，zkBridge利用零知識證明實現無信任且高效的跨鏈資產和數據轉移。該平台允許用戶和開發者在區塊鏈之間以最小的延遲和高安全性移動資產，成為Web3空間中互操作性的領先解決方案。
  2. zkDID：作為一個去中心化身份服務，zkDID通過提供保護隱私的數字身份管理來擴展生態系統。用戶可以在多個平台上創建、管理和驗證身份，同時保持對個人數據的控制，並利用先進的加密技術來確保安全。
  3. zkIndex：此組件滿足了高效鏈上數據索引和查詢的需求。通過創新地使用零知識證明，zkIndex實現了快速、可擴展且保護隱私的區塊鏈數據訪問，支持廣泛的去中心化應用。

這些組件共同創造了一個全面的環境，其中ZKJ作為實用和治理代幣，驅動網絡內的所有交互，促進了一個自我維持且快速增長的生態系統，加強了Polyhedra Network在區塊鏈基礎設施領域的地位。

ZKJ解決的實際問題（附示例）

區塊鏈行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，Polyhedra Network旨在通過其創新方法解決這些問題：

  1. 碎片化的互操作性：用戶和開發者在不同區塊鏈之間移動資產和數據時面臨困難，導致高成本、安全風險和有限的可組合性。這影響了DeFi協議、NFT平台和企業解決方案，導致效率低下和錯失機會。傳統橋樑通常緩慢、昂貴且容易受到攻擊。
  2. 可擴展性瓶頸：許多區塊鏈遭受擁堵和高交易費用的困擾，阻止了大規模採用和流暢的用戶體驗。現有的擴展解決方案往往在安全或去中心化方面妥協，限制了其有效性。
  3. 隱私問題：鏈上交易和數據通常是透明的，暴露敏感信息並限制受監管行業的使用案例。以往的隱私嘗試在性能或可用性方面遇到困難。

Polyhedra Network通過其基於零知識證明的基礎設施解決這些痛點，實現安全、高效且私密的跨鏈操作。通過利用先進的加密技術，Polyhedra Network提供了一個全面的解決方案，改變了用戶和開發者與區塊鏈生態系統互動的方式，ZKJ作為這項技術進步的基石。

ZKJ代幣經濟學：供應、分配及您的收益

ZKJ 設計了一個周到的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

  • 總供應量：1,000,000,000 ZKJ（固定供應量）
  • 當前流通供應量：截至2025年8月約為92,000,000 ZKJ（約9%），剩餘部分將根據多年計劃逐步解鎖

ZKJ代幣的比例分配：

類別分配比例 (%)
生態系統和網絡激勵32%
代幣購買者28%
基金會儲備15%
社區、空投和行銷15%
核心貢獻者10%
  • 生態系統和網絡激勵：32%
  • 代幣購買者：28%（2% TGE前，26% 私募）
  • 基金會儲備：15%
  • 社區、空投和行銷：15%
  • 核心貢獻者：10%

解鎖時間表：

  • 大多數類別有36個月的解鎖期，除了代幣購買者和核心貢獻者，他們有更長的懸崖期和解鎖期（核心貢獻者最長達48個月）

最近的解鎖：

  • 2025年6月19日，約1553萬ZKJ代幣（當時流通供應量的5.04%）被解鎖，導致近期市場波動

摘要：

  • 總供應量：1,000,000,000 ZKJ
  • 當前流通供應量：~92,000,000 ZKJ（≈9%）
  • 分配：見上表
  • 解鎖期：根據類別不同為2至4年

在生態系統中，ZKJ有多種功能：

  • 交易費用：用於支付跨鏈轉移和鏈上操作。
  • 質押和治理：代幣持有者可以參與網絡治理並通過質押代幣獲得獎勵。
  • 生態系統激勵：分發給開發者、驗證者和用戶，以鼓勵網絡增長和安全。

ZKJ實施了去中心化的治理模式，允許代幣持有者對協議升級和關鍵決策進行投票。質押ZKJ為用戶提供了賺取獎勵和獲得額外特權的機會，收益率由網絡活動和參與率決定，進一步鞏固了Polyhedra Network的社區驅動方法。

結論：ZKJ值得你的關注嗎？

ZKJ 在區塊鏈互操作性領域中是一項創新解決方案，通過其零知識證明技術和強大的跨鏈基礎設施解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統、堅實的技術基礎和透明的代幣經濟學，ZKJ展示了巨大的潛力，可以改變用戶和開發者與去中心化網絡互動的方式。作為Polyhedra Network的原生代幣，ZKJ不僅僅是一種數字資產，更是進入一個旨在克服區塊鏈最緊迫限制的先進技術框架的通道。

準備開始交易ZKJ了嗎？我們的綜合指南《ZKJ交易完全指南：從入門到實際交易》將帶您了解所需的一切知識——從ZKJ基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將讓您掌握MEXC安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的ZKJ潛力！

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

