什麼是ZKJ？數字資產介紹

ZKJ 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Polyhedra Network，這是一個致力於推動Web2和Web3生態系統互操作性和可擴展性的去中心化平台。ZKJ於2024年初推出，旨在解決區塊鏈行業中安全、高效和可擴展的跨鏈通信這一長期存在的挑戰。憑藉其零知識證明技術的基礎，ZKJ使用戶能夠在多個區塊鏈之間轉移資產和數據，同時確保隱私、高吞吐量和低交易成本。作為Polyhedra Network的原生代幣，ZKJ在該生態系統的治理和運營框架中發揮著關鍵作用。
Polyhedra Network 於2022年由一群具有領先技術公司和學術機構背景的密碼學和區塊鏈專家創立。核心團隊包括在零知識證明、分布式系統和安全計算方面做出貢獻的研究人員和工程師。他們的使命是通過創新應用密碼協議來解決區塊鏈中的互操作性瓶頸，這使得Polyhedra Network在ZK技術領域處於前沿地位。
自成立以來，Polyhedra Network已經達成了幾個重要的里程碑，包括：
在發布其zkBridge協議後，該項目獲得了廣泛關注，這是一項重大的技術突破，使Polyhedra Network成為跨鏈和零知識證明領域的領導者。
Polyhedra Network 生態系統由幾個相互連接的產品組成，為開發者、企業和終端用戶提供了一個全面的解決方案，用於尋求安全且可擴展的跨鏈操作。核心產品包括：
這些組件共同創造了一個全面的環境，其中ZKJ作為實用和治理代幣，驅動網絡內的所有交互，促進了一個自我維持且快速增長的生態系統，加強了Polyhedra Network在區塊鏈基礎設施領域的地位。
區塊鏈行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，Polyhedra Network旨在通過其創新方法解決這些問題：
Polyhedra Network通過其基於零知識證明的基礎設施解決這些痛點，實現安全、高效且私密的跨鏈操作。通過利用先進的加密技術，Polyhedra Network提供了一個全面的解決方案，改變了用戶和開發者與區塊鏈生態系統互動的方式，ZKJ作為這項技術進步的基石。
ZKJ 設計了一個周到的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：
ZKJ代幣的比例分配：
|類別
|分配比例 (%)
|生態系統和網絡激勵
|32%
|代幣購買者
|28%
|基金會儲備
|15%
|社區、空投和行銷
|15%
|核心貢獻者
|10%
解鎖時間表：
最近的解鎖：
摘要：
在生態系統中，ZKJ有多種功能：
ZKJ實施了去中心化的治理模式，允許代幣持有者對協議升級和關鍵決策進行投票。質押ZKJ為用戶提供了賺取獎勵和獲得額外特權的機會，收益率由網絡活動和參與率決定，進一步鞏固了Polyhedra Network的社區驅動方法。
ZKJ 在區塊鏈互操作性領域中是一項創新解決方案，通過其零知識證明技術和強大的跨鏈基礎設施解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統、堅實的技術基礎和透明的代幣經濟學，ZKJ展示了巨大的潛力，可以改變用戶和開發者與去中心化網絡互動的方式。作為Polyhedra Network的原生代幣，ZKJ不僅僅是一種數字資產，更是進入一個旨在克服區塊鏈最緊迫限制的先進技術框架的通道。
準備開始交易ZKJ了嗎？我們的綜合指南《ZKJ交易完全指南：從入門到實際交易》將帶您了解所需的一切知識——從ZKJ基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將讓您掌握MEXC安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的ZKJ潛力！
