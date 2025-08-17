什麼是ZKJ？數字資產介紹

ZKJ 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Polyhedra Network，這是一個致力於推動Web2和Web3生態系統互操作性和可擴展性的去中心化平台。ZKJ於2024年初推出，旨在解決區塊鏈行業中安全、高效和可擴展的跨鏈通信這一長期存在的挑戰。憑藉其零知識證明技術的基礎，ZKJ使用戶能夠在多個區塊鏈之間轉移資產和數據，同時確保隱私、高吞吐量和低交易成本。作為Polyhedra Network的原生代幣，ZKJ在該生態系統的治理和運營框架中發揮著關鍵作用。

Polyhedra Network 於2022年由一群具有領先技術公司和學術機構背景的密碼學和區塊鏈專家創立。核心團隊包括在零知識證明、分布式系統和安全計算方面做出貢獻的研究人員和工程師。他們的使命是通過創新應用密碼協議來解決區塊鏈中的互操作性瓶頸，這使得Polyhedra Network在ZK技術領域處於前沿地位。

自成立以來，Polyhedra Network已經達成了幾個重要的里程碑，包括：

從知名風險投資公司獲得4500萬美元的種子輪和私人融資。

在2024年第一季度推出主網，啟用了其核心跨鏈基礎設施的部署。

與主要的區塊鏈項目和企業技術提供商建立戰略合作夥伴關係。

在發布其zkBridge協議後，該項目獲得了廣泛關注，這是一項重大的技術突破，使Polyhedra Network成為跨鏈和零知識證明領域的領導者。

Polyhedra Network 生態系統由幾個相互連接的產品組成，為開發者、企業和終端用戶提供了一個全面的解決方案，用於尋求安全且可擴展的跨鏈操作。核心產品包括：

zkBridge：Polyhedra Network的主要平台，zkBridge利用零知識證明實現無信任且高效的跨鏈資產和數據轉移。該平台允許用戶和開發者在區塊鏈之間以最小的延遲和高安全性移動資產，成為Web3空間中互操作性的領先解決方案。 zkDID：作為一個去中心化身份服務，zkDID通過提供保護隱私的數字身份管理來擴展生態系統。用戶可以在多個平台上創建、管理和驗證身份，同時保持對個人數據的控制，並利用先進的加密技術來確保安全。 zkIndex：此組件滿足了高效鏈上數據索引和查詢的需求。通過創新地使用零知識證明，zkIndex實現了快速、可擴展且保護隱私的區塊鏈數據訪問，支持廣泛的去中心化應用。

這些組件共同創造了一個全面的環境，其中ZKJ作為實用和治理代幣，驅動網絡內的所有交互，促進了一個自我維持且快速增長的生態系統，加強了Polyhedra Network在區塊鏈基礎設施領域的地位。

區塊鏈行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，Polyhedra Network旨在通過其創新方法解決這些問題：

碎片化的互操作性：用戶和開發者在不同區塊鏈之間移動資產和數據時面臨困難，導致高成本、安全風險和有限的可組合性。這影響了DeFi協議、NFT平台和企業解決方案，導致效率低下和錯失機會。傳統橋樑通常緩慢、昂貴且容易受到攻擊。 可擴展性瓶頸：許多區塊鏈遭受擁堵和高交易費用的困擾，阻止了大規模採用和流暢的用戶體驗。現有的擴展解決方案往往在安全或去中心化方面妥協，限制了其有效性。 隱私問題：鏈上交易和數據通常是透明的，暴露敏感信息並限制受監管行業的使用案例。以往的隱私嘗試在性能或可用性方面遇到困難。

Polyhedra Network通過其基於零知識證明的基礎設施解決這些痛點，實現安全、高效且私密的跨鏈操作。通過利用先進的加密技術，Polyhedra Network提供了一個全面的解決方案，改變了用戶和開發者與區塊鏈生態系統互動的方式，ZKJ作為這項技術進步的基石。

ZKJ 設計了一個周到的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

總供應量 ：1,000,000,000 ZKJ（固定供應量）

：1,000,000,000 ZKJ（固定供應量） 當前流通供應量：截至2025年8月約為92,000,000 ZKJ（約9%），剩餘部分將根據多年計劃逐步解鎖

ZKJ代幣的比例分配：

類別 分配比例 (%) 生態系統和網絡激勵 32% 代幣購買者 28% 基金會儲備 15% 社區、空投和行銷 15% 核心貢獻者 10%

生態系統和網絡激勵 ：32%

：32% 代幣購買者 ：28%（2% TGE前，26% 私募）

：28%（2% TGE前，26% 私募） 基金會儲備 ：15%

：15% 社區、空投和行銷 ：15%

：15% 核心貢獻者：10%

解鎖時間表：

大多數類別有36個月的解鎖期，除了代幣購買者和核心貢獻者，他們有更長的懸崖期和解鎖期（核心貢獻者最長達48個月）

最近的解鎖：

2025年6月19日，約1553萬ZKJ代幣（當時流通供應量的5.04%）被解鎖，導致近期市場波動

摘要：

總供應量 ：1,000,000,000 ZKJ

：1,000,000,000 ZKJ 當前流通供應量 ：~92,000,000 ZKJ（≈9%）

：~92,000,000 ZKJ（≈9%） 分配 ：見上表

：見上表 解鎖期：根據類別不同為2至4年

在生態系統中，ZKJ有多種功能：

交易費用 ：用於支付跨鏈轉移和鏈上操作。

：用於支付跨鏈轉移和鏈上操作。 質押和治理 ：代幣持有者可以參與網絡治理並通過質押代幣獲得獎勵。

：代幣持有者可以參與網絡治理並通過質押代幣獲得獎勵。 生態系統激勵：分發給開發者、驗證者和用戶，以鼓勵網絡增長和安全。

ZKJ實施了去中心化的治理模式，允許代幣持有者對協議升級和關鍵決策進行投票。質押ZKJ為用戶提供了賺取獎勵和獲得額外特權的機會，收益率由網絡活動和參與率決定，進一步鞏固了Polyhedra Network的社區驅動方法。

ZKJ 在區塊鏈互操作性領域中是一項創新解決方案，通過其零知識證明技術和強大的跨鏈基礎設施解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統、堅實的技術基礎和透明的代幣經濟學，ZKJ展示了巨大的潛力，可以改變用戶和開發者與去中心化網絡互動的方式。作為Polyhedra Network的原生代幣，ZKJ不僅僅是一種數字資產，更是進入一個旨在克服區塊鏈最緊迫限制的先進技術框架的通道。

準備開始交易ZKJ了嗎？我們的綜合指南《ZKJ交易完全指南：從入門到實際交易》將帶您了解所需的一切知識——從ZKJ基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將讓您掌握MEXC安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的ZKJ潛力！