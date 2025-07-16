什麼是Zero1 Labs？數字資產介紹

什麼是Zero1 Labs？了解基本概念 Zero1 Labs 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著一個去中心化的人工智慧（DEAI）生態系統。它的推出旨在應對開放、協作且無需許可的AI基礎設施日益增長的需求，讓開發者和用戶能夠構建、部署和貨幣化由AI驅動的去中心化應用程式。該平台的核心使命是讓先進的AI工具和資源普及化，促進創新，同時確保透明度和安全性。通過利用權益證明共識機制，Zero1 Lab什麼是Zero1 Labs？了解基本概念 Zero1 Labs 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著一個去中心化的人工智慧（DEAI）生態系統。它的推出旨在應對開放、協作且無需許可的AI基礎設施日益增長的需求，讓開發者和用戶能夠構建、部署和貨幣化由AI驅動的去中心化應用程式。該平台的核心使命是讓先進的AI工具和資源普及化，促進創新，同時確保透明度和安全性。通過利用權益證明共識機制，Zero1 Lab
什麼是Zero1 Labs？了解基本概念

Zero1 Labs 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著一個去中心化的人工智慧（DEAI）生態系統。它的推出旨在應對開放、協作且無需許可的AI基礎設施日益增長的需求，讓開發者和用戶能夠構建、部署和貨幣化由AI驅動的去中心化應用程式。該平台的核心使命是讓先進的AI工具和資源普及化，促進創新，同時確保透明度和安全性。通過利用權益證明共識機制，Zero1 Labs 為其網絡提供了可擴展且節能的基礎，使參與者能夠為不斷擴大的DEAI代幣生態系統做出貢獻並從中受益。

Zero1 Labs 的團隊與發展歷史

Zero1 Labs 由一群在區塊鏈技術、人工智慧和去中心化系統方面有經驗的專業人士創立。創始成員之前曾在科技和AI領域的領先組織工作，融合了分布式計算、密碼學和機器學習方面的專業知識。他們的願景是打造一個能夠彌合AI創新與去中心化治理之間差距的平台，賦能全球開發者和用戶社群。

自成立以來，Zero1 Labs 達成了幾個關鍵里程碑。其中包括成功完成了初期開發階段，啟動測試網以吸引早期採用者和開發者，以及分階段推出主網。該項目還與研究機構和技術供應商建立了戰略合作夥伴關係，進一步鞏固了其在去中心化AI領域的先驅地位。特別值得一提的是，Zero Construct Program (ZCP) 的引入加速了生態系統的增長，通過激勵AI創新和協作。

Zero1 Labs 生態系統的核心產品與功能

Zero1 Labs 生態系統圍繞多個互聯產品構建，旨在為AI和區塊鏈領域的開發者、研究人員和最終用戶提供全面的解決方案。

  • Zero Construct Program (ZCP): 主要平台/應用
    ZCP作為Zero1 Labs生態系統中的主要平台，允許用戶構建、測試和部署由AI驅動的去中心化應用程式。借助底層的區塊鏈基礎設施，ZCP確保所有參與者的數據完整性、透明度和安全性。該平台支持廣泛的AI模型和工具，使其對於初學者和專家開發者都易於使用。其強大的架構允許與外部數據源和服務無縫集成，成為DEAI代幣市場中的領先解決方案之一。
  • 開發者工具和SDK：次要功能/服務
    Zero1 Labs 提供一套開發者工具和軟體開發套件（SDK），簡化了將AI功能創建和集成到去中心化應用程式中的過程。這些資源提供標準化的接口、文檔和支持，實現快速原型設計和部署。通過降低技術門檻，Zero1 Labs 讓更廣泛的社群參與到DEAI生態系統中來。
  • 社區和激勵計劃：額外的生態系統組件
    該生態系統包括各種激勵計劃，旨在獎勵網絡參與，例如質押、大使計劃和社區補助金。這些計劃促進了參與度，鼓勵知識共享，推動Zero1 Labs 技術的採用。

這些組件共同創造了一個全面且自給自足的環境，其中Zero1 Labs 代幣（DEAI）充當實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動和交易。

Zero1 Labs 致力解決的問題

  • AI開發的集中化：
    當前的AI領域被少數大型企業所主導，導致AI模型的訪問受限、成本高昂並且可能存在偏見。這種集中化抑制了創新，限制了AI技術的普及化。
  • 缺乏透明度和信任：
    傳統的AI系統經常運行如“黑箱”般，使用戶難以理解決策是如何作出的，或驗證數據和模型的完整性。這種缺乏透明度的情況削弱了信任，限制了其在關鍵領域的採用。
  • 開發者的進入障礙：
    構建和部署AI應用通常需要大量的資源、技術專業知識和專有數據集的訪問權限。這些障礙阻止了許多有才華的開發者和研究人員進入這一領域。

Zero1 Labs 如何解決這些挑戰：

Zero1 Labs 通過其去中心化、開源的方式解決這些痛點。利用區塊鏈技術，該平台確保透明且可審計的AI開發流程。其激勵結構和社群驅動的治理模式降低了進入門檻，使各種各樣的貢獻者都能夠參與其中。使用權益證明共識機制進一步增強了安全性和可擴展性，使Zero1 Labs 成為下一代AI應用的穩健解決方案。

Zero1 Labs 代幣經濟學解析

總供應量與分配結構

Zero1 Labs 數字代幣（DEAI）的總發行量（最大供應量）1,000,000,000 DEAI。這個數字代表智能合約中設定的硬上限，超出此數量不能再鑄造額外代幣。

當前供應詳細信息：

  • 流通供應量：97,559,759.786 DEAI
  • 總供應量（目前已鑄造）：98,000,000 DEAI
  • 最大供應量（硬上限）：1,000,000,000 DEAI

比例分配：

類別佔總供應量百分比代幣數量（百萬）用途
農民獎勵35.0%350.0網絡參與和貢獻的獎勵
投資者21.5%215.5早期金融支持者（私人/種子輪銷售）
基金會15.7%156.8生態系統成長和發展資金
團隊9.5%94.4核心開發者和貢獻者
自治實驗室9.0%90.0內部研發、策略、運營
測試網6.9%68.9測試網參與、引導啟動
合作夥伴1.4%14.3網絡建設和整合
大使1.0%10.0社區推廣和宣傳

總結表格：

指標數量（DEAI）
流通供應量97,559,759.786
總供應量98,000,000
最大供應量1,000,000,000

重點：

  • 總發行量（最大供應量）：10億DEAI代幣
  • 初始分配後不再增發
  • 分配細節如上所述；代幣分配給網絡獎勵、投資者、基金會、團隊、研發、測試網、合作夥伴和大使

代幣效用和使用案例

在Zero1 Labs 生態系統中，DEAI 具有多種功能：

  • 網絡效用：用於支付交易費用、訪問AI服務和參與去中心化應用程式操作。
  • 激勵：作為網絡參與的獎勵進行分發，例如質押、提供計算資源或貢獻AI模型開發。
  • 治理：授予持有者提議和投票協議升級、資金分配和生態系統倡議的權利。

流通時間表和解鎖時間表

在主網啟動時，一部分代幣進入流通，剩餘部分則根據歸屬和鎖定期安排，以確保生態系統的長期穩定性。DEAI代幣的解鎖是分階段進行的，與網絡里程碑和社群增長相對應，以防止市場衝擊並促進可持續發展。

治理和質押機制

Zero1 Labs 實施了一個去中心化治理模型，賦予代幣持有者參與決策過程的權力。通過鏈上投票，用戶可以影響協議變更、資金提案和戰略方向。此外，質押DEAI代幣讓參與者能夠獲得獎勵和額外特權，收益取決於網絡活動和參與率。

結論

Zero1 Labs 在去中心化AI領域中是一個創新解決方案，通過其透明、社群驅動的方法和穩健的技術基礎解決了關鍵挑戰。憑借其不斷增長的生態系統、全面的激勵結構和對開放協作的承諾，Zero1 Labs 展現出巨大的潛力，改變開發者和用戶與AI技術互動的方式。

