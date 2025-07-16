什麼是Zero1 Labs？數字資產介紹

Zero1 Labs 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著一個去中心化的人工智慧（DEAI）生態系統。它的推出旨在應對開放、協作且無需許可的AI基礎設施日益增長的需求，讓開發者和用戶能夠構建、部署和貨幣化由AI驅動的去中心化應用程式。該平台的核心使命是讓先進的AI工具和資源普及化，促進創新，同時確保透明度和安全性。通過利用權益證明共識機制，Zero1 Labs 為其網絡提供了可擴展且節能的基礎，使參與者能夠為不斷擴大的DEAI代幣生態系統做出貢獻並從中受益。
Zero1 Labs 由一群在區塊鏈技術、人工智慧和去中心化系統方面有經驗的專業人士創立。創始成員之前曾在科技和AI領域的領先組織工作，融合了分布式計算、密碼學和機器學習方面的專業知識。他們的願景是打造一個能夠彌合AI創新與去中心化治理之間差距的平台，賦能全球開發者和用戶社群。
自成立以來，Zero1 Labs 達成了幾個關鍵里程碑。其中包括成功完成了初期開發階段，啟動測試網以吸引早期採用者和開發者，以及分階段推出主網。該項目還與研究機構和技術供應商建立了戰略合作夥伴關係，進一步鞏固了其在去中心化AI領域的先驅地位。特別值得一提的是，Zero Construct Program (ZCP) 的引入加速了生態系統的增長，通過激勵AI創新和協作。
Zero1 Labs 生態系統圍繞多個互聯產品構建，旨在為AI和區塊鏈領域的開發者、研究人員和最終用戶提供全面的解決方案。
這些組件共同創造了一個全面且自給自足的環境，其中Zero1 Labs 代幣（DEAI）充當實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動和交易。
Zero1 Labs 如何解決這些挑戰：
Zero1 Labs 通過其去中心化、開源的方式解決這些痛點。利用區塊鏈技術，該平台確保透明且可審計的AI開發流程。其激勵結構和社群驅動的治理模式降低了進入門檻，使各種各樣的貢獻者都能夠參與其中。使用權益證明共識機制進一步增強了安全性和可擴展性，使Zero1 Labs 成為下一代AI應用的穩健解決方案。
Zero1 Labs 數字代幣（DEAI）的總發行量（最大供應量）為1,000,000,000 DEAI。這個數字代表智能合約中設定的硬上限，超出此數量不能再鑄造額外代幣。
當前供應詳細信息：
比例分配：
|類別
|佔總供應量百分比
|代幣數量（百萬）
|用途
|農民獎勵
|35.0%
|350.0
|網絡參與和貢獻的獎勵
|投資者
|21.5%
|215.5
|早期金融支持者（私人/種子輪銷售）
|基金會
|15.7%
|156.8
|生態系統成長和發展資金
|團隊
|9.5%
|94.4
|核心開發者和貢獻者
|自治實驗室
|9.0%
|90.0
|內部研發、策略、運營
|測試網
|6.9%
|68.9
|測試網參與、引導啟動
|合作夥伴
|1.4%
|14.3
|網絡建設和整合
|大使
|1.0%
|10.0
|社區推廣和宣傳
總結表格：
|指標
|數量（DEAI）
|流通供應量
|97,559,759.786
|總供應量
|98,000,000
|最大供應量
|1,000,000,000
重點：
在Zero1 Labs 生態系統中，DEAI 具有多種功能：
在主網啟動時，一部分代幣進入流通，剩餘部分則根據歸屬和鎖定期安排，以確保生態系統的長期穩定性。DEAI代幣的解鎖是分階段進行的，與網絡里程碑和社群增長相對應，以防止市場衝擊並促進可持續發展。
Zero1 Labs 實施了一個去中心化治理模型，賦予代幣持有者參與決策過程的權力。通過鏈上投票，用戶可以影響協議變更、資金提案和戰略方向。此外，質押DEAI代幣讓參與者能夠獲得獎勵和額外特權，收益取決於網絡活動和參與率。
Zero1 Labs 在去中心化AI領域中是一個創新解決方案，通過其透明、社群驅動的方法和穩健的技術基礎解決了關鍵挑戰。憑借其不斷增長的生態系統、全面的激勵結構和對開放協作的承諾，Zero1 Labs 展現出巨大的潛力，改變開發者和用戶與AI技術互動的方式。
